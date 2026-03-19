Carabineros afirma que no ha sido informado de muerte de sargento baleado en Puerto Varas

Durante la mañana de este jueves desde Carabineros informaron que no han recibido un parte médico que confirme el fallecimiento del sargento Javier Figueroa, el cual fue baleado el pasado 11 de marzo en la comuna de Puerto Varas, en la Región de Los Lagos.

De acuerdo a lo que informaron desde la institución, por el momento no han recibido un parte médico que de cuenta del fallecimiento del uniformado y la información que manejan es que el sargento se mantiene conectado a la espera de procedimientos médicos.

Cabe recordar que durante la noche del miércoles desde la Fiscalía de Los Lagos y la Policía de Investigaciones (PDI) emitieron comunicados lamentando el fallecimiento del funcionario policial, sin embargo luego fueron bajadas las publicaciones de redes sociales.

Por su parte, desde Presidencia se encuentran atentos al caso y no descartan un cambio de pautas en caso de que se confirmara el fallecimiento.

El sargento Javier Figueroa fue baleado la madrugada del pasado 11 de marzo, cuando se hizo presente en calle San Francisco de la comuna de Puerto Varas para realizar una fiscalización a personas que se encontraban bebiendo en la vía pública.