Kast viajará a regiones de Ñuble y Biobío por incendios forestales: irá acompañado de su futuro ministro de Vivienda
Son tres las zonas afectadas que el presidente electo visitará esta jornada acompañado de Iván Poduje, su futuro ministro de Vivienda que estará encargado de la reconstrucción por esta catástrofe.
El presidente electo, José Antonio Kast, destinó la tarde de este miércoles para visitar las zonas afectadas por los incendios forestales en las regiones de Ñuble y Biobío.
En concreto, a eso de las 16.00 horas está fijado que el mandatario electo arribe a la ciudad de Bulnes, región de Ñuble.
Luego se estima que a eso de las 18.30 esté llegando a Penco, región del Biobío.
Finalmente, a eso de las 21.00 horas, Kast visitará Concepción, Biobío.
El mandatario electo emprenderá este viaje al sur acompañado de su futuro ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje (IND.), quien al asumir deberá enfrentar la reconstrucción en las zonas afectadas por la catástrofe.
