Kast viajará este miércoles a Penco en medio de incendios de la zona centro sur

Hasta la comuna de Penco, en la región del Biobío, se trasladará este miércoles el presidente electo José Antonio Kast. Se trata de la comuna con mayor cantidad de muertos en los incendios que han afectado a la zona centro sur, y que llevan un saldo de 20 fallecidos y cerca de 40 mil hectáreas consumidas por las llamas.

Según pudo conocer La Tercera, se espera que el mandatario electo llegue hasta el lugar a las 18 horas junto a sus ministros de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, y de Obras Públicas, Martín Arrau. El propio Kast ya había sostenido reuniones con las autoridades locales de esa zona para abordar lo que le corresponderá a su gobierno: la reconstrucción de las zonas afectadas.

Una de las localidades más afectadas en Penco es Lirquén, la que resultó con cerca de un 90% afectada. Además, Penco ha sido el lugar donde el alcalde más ha clamado por ayuda. En una entrevista con este diario el alcalde, Rodrigo Vera, criticó la respuesta del gobierno ante el incendio y la demora que tomó en estar listo el decreto administrativo con la zona de catástrofe.

Kast también ha sostenido reuniones con el Presidente Gabriel Boric, con quien se encuentra en coordinación para el combate de los incendios y las tareas de reconstrucción.

Los siniestros no solamente afectaron al Biobío, sino que también a la región de Ñuble y a La Araucanía, lo que llevó a decretar alerta roja en esa zona y a que La Moneda nominara ministras enlace a cada una de las tres regiones.

Con todo, tanto Kast como Boric han tenido una actitud de coordinación y han evitado confrontarse políticamente por el tema.

Tras el anuncio, el alcalde Vera sostuvo que “es importante siempre que las autoridades que son electas democráticamente bajen al territorio, bajen a conversar con la gente, pasen a sentir y y palpitar lo que la gente está viviendo. Aquí no es un apoyo al alcalde, es un apoyo a la gente, la gente está sufriendo, tanto en lo emocional, en lo mental”.

La autoridad añadió que tienen la esperanza de que el presidente electo “se comprometa con un plan de reconstrucción; hay temor de que esto dure años. Si el presidente Kast quiere pasar a la historia de la comuna, del país, necesitamos acción, proactividad, tengo confianza en su equipo de gabinete, sé que vienen con las pilas cargadas y vamos a tener la respuesta, y un plan maestro de reconstrucción a la gente”.