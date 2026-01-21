SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Kast viajará este miércoles a Penco en medio de incendios de la zona centro sur

    El presidente electo se trasladará hasta la región del Biobío, a la comuna que más ha sido afectada en cuanto a cantidad de fallecidos.

    Por 
    Luciano Jiménez
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Hasta la comuna de Penco, en la región del Biobío, se trasladará este miércoles el presidente electo José Antonio Kast. Se trata de la comuna con mayor cantidad de muertos en los incendios que han afectado a la zona centro sur, y que llevan un saldo de 20 fallecidos y cerca de 40 mil hectáreas consumidas por las llamas.

    Según pudo conocer La Tercera, se espera que el mandatario electo llegue hasta el lugar a las 18 horas junto a sus ministros de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, y de Obras Públicas, Martín Arrau. El propio Kast ya había sostenido reuniones con las autoridades locales de esa zona para abordar lo que le corresponderá a su gobierno: la reconstrucción de las zonas afectadas.

    Una de las localidades más afectadas en Penco es Lirquén, la que resultó con cerca de un 90% afectada. Además, Penco ha sido el lugar donde el alcalde más ha clamado por ayuda. En una entrevista con este diario el alcalde, Rodrigo Vera, criticó la respuesta del gobierno ante el incendio y la demora que tomó en estar listo el decreto administrativo con la zona de catástrofe.

    Kast también ha sostenido reuniones con el Presidente Gabriel Boric, con quien se encuentra en coordinación para el combate de los incendios y las tareas de reconstrucción.

    Los siniestros no solamente afectaron al Biobío, sino que también a la región de Ñuble y a La Araucanía, lo que llevó a decretar alerta roja en esa zona y a que La Moneda nominara ministras enlace a cada una de las tres regiones.

    Con todo, tanto Kast como Boric han tenido una actitud de coordinación y han evitado confrontarse políticamente por el tema.

    Tras el anuncio, el alcalde Vera sostuvo que “es importante siempre que las autoridades que son electas democráticamente bajen al territorio, bajen a conversar con la gente, pasen a sentir y y palpitar lo que la gente está viviendo. Aquí no es un apoyo al alcalde, es un apoyo a la gente, la gente está sufriendo, tanto en lo emocional, en lo mental”.

    La autoridad añadió que tienen la esperanza de que el presidente electo “se comprometa con un plan de reconstrucción; hay temor de que esto dure años. Si el presidente Kast quiere pasar a la historia de la comuna, del país, necesitamos acción, proactividad, tengo confianza en su equipo de gabinete, sé que vienen con las pilas cargadas y vamos a tener la respuesta, y un plan maestro de reconstrucción a la gente”.

    Más sobre:José Antonio KastPencoBíobioZona centro surincendiosGabineteGabinete de KastCambio de mando

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Izquierda debuta como oposición a Kast y arremete contra futuros ministros

    Kast anuncia su gabinete con más de la mitad de independientes y en medio de incomodidad de partidos

    El gabinete en números: 62% independientes, mayoría de hombres y casi dos tercios debutan en cargos políticos

    Siete claves del gabinete con que Kast se alista a gobernar

    Cómo será el comité político de Kast

    Vallejo y oficialismo ponen fin a la tregua por emergencia y culpan a la oposición de trabar la ley de Incendios

    Lo más leído

    1.
    Triunfo para Iván Zamorano: Corte de Santiago rechaza indemnización en favor de asesor de la extinta Ciudad Deportiva

    Triunfo para Iván Zamorano: Corte de Santiago rechaza indemnización en favor de asesor de la extinta Ciudad Deportiva

    2.
    María Paz Arzola (Ind), ministra de Educación: la ingeniera que defiende reponer la selección en los colegios

    María Paz Arzola (Ind), ministra de Educación: la ingeniera que defiende reponer la selección en los colegios

    3.
    May Chomali (Ind), ministra de Salud: la doctora especialista en innovación digital

    May Chomali (Ind), ministra de Salud: la doctora especialista en innovación digital

    4.
    Ximena Lincolao (Ind.), ministra de Ciencia que se formó en EE.UU. y que Forbes destacó como emprendedora

    Ximena Lincolao (Ind.), ministra de Ciencia que se formó en EE.UU. y que Forbes destacó como emprendedora

    5.
    Por qué Kast se convenció de fichar a Steinert para el Ministerio de Seguridad y el ruido que generó en la Fiscalía

    Por qué Kast se convenció de fichar a Steinert para el Ministerio de Seguridad y el ruido que generó en la Fiscalía

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo protegerte del daño que provoca el humo de los incendios forestales

    Cómo protegerte del daño que provoca el humo de los incendios forestales

    Cuáles son los vínculos de Hezbolá con Venezuela y qué papel tiene Irán en su relación, según EEUU

    Cuáles son los vínculos de Hezbolá con Venezuela y qué papel tiene Irán en su relación, según EEUU

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    El estudio internacional que confirma que no hay relación entre el paracetamol y el autismo

    El estudio internacional que confirma que no hay relación entre el paracetamol y el autismo

    Servicios

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Cerro Largo vs. Deportes Concepción

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Cerro Largo vs. Deportes Concepción

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Ajax de Ámsterdam por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Ajax de Ámsterdam por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Copenhagen vs. Napoli por TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Copenhagen vs. Napoli por TV y streaming

    Izquierda debuta como oposición a Kast y arremete contra futuros ministros
    Chile

    Izquierda debuta como oposición a Kast y arremete contra futuros ministros

    Kast anuncia su gabinete con más de la mitad de independientes y en medio de incomodidad de partidos

    El gabinete en números: 62% independientes, mayoría de hombres y casi dos tercios debutan en cargos políticos

    Jaime Campos enumera cinco desafíos para el Ministerio de Agricultura
    Negocios

    Jaime Campos enumera cinco desafíos para el Ministerio de Agricultura

    Andrónico Luksic y sus sentimientos encontrados por el arribo de Francisco Pérez Mackenna a la Cancillería

    El sector privado valora los nombres escogidos por Kast para su gabinete

    Alertan por “la mayor tormenta solar en más de 20 años”: qué efectos tendrá en la Tierra
    Tendencias

    Alertan por “la mayor tormenta solar en más de 20 años”: qué efectos tendrá en la Tierra

    Quién era Kianna Underwood, la ex actriz de Nickelodeon que fue asesinada a sus 33 años

    “No entiendo lo que estás haciendo”: Donald Trump filtró el mensaje que le envió Emmanuel Macron por Groenlandia

    Matías Palavecino quiere una final contra su exequipo: “Ojalá pase Coquimbo Unido”
    El Deportivo

    Matías Palavecino quiere una final contra su exequipo: “Ojalá pase Coquimbo Unido”

    DT de Huachipato Jaime García lamenta eliminación de la Supercopa: “Cuando tomamos malas decisiones pasa esto”

    El optimismo de Garnero tras triunfo en la Supercopa: “Tenemos la posibilidad única de salir campeones con dos victorias”

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026
    Finde

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

    Con la participación de Jaime Vadell y otras reconocidas figuras nacionales: así será La Florida es Teatro 2026

    Francisco Undurraga, ministro de Cultura: un liberal con lazos familiares en el arte
    Cultura y entretención

    Francisco Undurraga, ministro de Cultura: un liberal con lazos familiares en el arte

    Arctic Monkeys lanzará una nueva canción como apoyo a niños afectados por guerras

    Película sobre la FACH durante la dictadura competirá en el Festival de Berlín 2026

    Nuevo accidente ferroviario en España: Maquinista de tren descarrilado muere tras caída de un muro de contención
    Mundo

    Nuevo accidente ferroviario en España: Maquinista de tren descarrilado muere tras caída de un muro de contención

    Trump insinúa que quiere “involucrar” a María Corina Machado en el futuro de Venezuela

    Romuald Sciora, ensayista francés: “Trump defiende una visión del mundo similar a la del siglo XIX”

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer
    Paula

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer

    Vacaciones que revelan la falta de coparentalidad

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar