Alcalde de Penco critica al gobierno: “La gente que toma las decisiones está en su casa calentita y se está quemando todo”

Una reunión por Zoom sostuvo este domingo el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, con el presidente electo José Antonio Kast para abordar los incendios de la zona centro sur. Su comuna -en la región del Bíobio- es de las que mayor cantidad de muertos tiene dentro de los fallecidos, habiendo localidades como Lirquén que registran, dice, un 90% de destrucción.

Vera cuenta que Kast comprometió que sus ministros se desplegarán en las regiones luego de ser nombrados este martes a las 21 horas. Sin embargo, el alcalde reprocha y acusa lentitud por parte del gobierno de Gabriel Boric en la gestión, y hace un llamado a una alianza público-privada para convocar recursos.

¿Cómo está la situación actualmente en Penco?

Estamos con algunos focos de incendio que están siendo controlados. Las condiciones climáticas han mermado, están favorables y una policía marina que ha permitido poder desplegarlo en terreno. En estos momentos más de 200 voluntarios están aplicando las fichas que es fundamental, porque la ficha nos permite los bonos que se le entregan a los damnificados. Nosotros proyectamos sobre las 6.000 viviendas dañadas.

¿Cómo se proyecta la reconstrucción?

En Lirquén yo estimo sobre el 90% de destrucción. Los primeros momentos, 10 horas que el incendio estuvo solo, más allá de las evaluaciones del gobierno, fue de casi 12 horas el tiempo de respuesta del Estado. No hay momento para evaluar, después tendrá que evaluarse si el Estado de Chile frente a una catástrofe dañina, con tanta destrucción, demora 12 horas en reaccionar. Pero es importante trabajar unidos hoy. Yo me junté personalmente con el Presidente Boric y le pedí cuatro cosas puntuales que hoy día están cumplidas. Lo primero, los militares y la Armada en la calle. Segundo, tenemos más de 450 personas en tres albergues, estamos levantando un cuarto. También le pedimos que nos pudiera ayudar con las cajas, porque tenemos hambre en las poblaciones, acá los supermercados están cerrados.

Lirquén. FOTO PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

Usted ha promovido mayor alianza público-privada.

Quiero hacer un llamado. Esto no es un tema de un alcalde, es un país que se tiene que unir. El lema de Penco es amor, por lo tanto, el amor de un país va a reconstruir una ciudad. No me pueden dejar botado, no nos pueden abandonar. Aquí hay grupos, este empresario importante, agrupaciones, gremios de empresarios. Ninguno me ha llamado, no me he reunido con ninguno. Un país crece también con la alianza público-privada. Aquí se perdió una ciudad completa y si el mundo privado no se logra unir con el mundo público va a pasar lo mismo que en Valparaíso.

Usted se reunió con Kast para hablar del tema.

Yo tuve un Zoom con los alcaldes de Tomé y de Concepción y con todos los ministros del nuevo gobierno de José Antonio Kast y acordamos que una vez que oficialmente los nombre esos ministros se van a desplegar acá. Y yo lo que le he pedido, porque el Presidente se va a encargar de la emergencia, pero el presidente Kast de la reconstrucción, y en ese sentido no podemos aplicar el mismo modelo de planificación que en Valparaíso.

Foto: ATON.

¿Cómo evalúa la respuesta del gobierno?

En 12 horas no tuvimos operatividad. Tengo entendido que había muchas coordinaciones pero el almirante, frente mío y mirándome a los ojos, me dice que no puede asumir el control de la ciudad mientras no llegue el decreto. O sea, no puede ser que a las dos de la mañana se firma y la toma razón de Contraloría es a las 10 de la mañana. No podemos tener ese nivel administrativo frente a una catástrofe. Los tiempos de respuesta tienen que ser inmediatos. No puede ser que lo administrativo esté primero frente a la vida humana. Las personas que toman las decisiones están en su casa calentitos acostados y la gente está perdiendo la vida y se está quemando todo. Tenemos que crear un mecanismo de respuesta que funcione 24/7 y que coordine frente a destrozos de envergadura. Porque nosotros teníamos personas secuestradas por el fuego que no podían evacuar, no podían ingresar vehículos municipales ni bomberos. Tenían que ser artillería, camiones que estén preparados para evacuar, pero eso ocurrió 10 horas después.

Varias autoridades regionales criticaron a La Moneda.

Pero el momento de potenciales responsables hoy día no es tema. En 30 días tenemos que levantar mediaguas y tenemos que tener la capacidad de empezar en 180 días a construir viviendas sociales. Por lo tanto, en esto tenemos que demostrar qué tipo de sociedad, qué tipo de entidades públicas tenemos. ¿Cuándo se ve la capacidad de una nación? En la adversidad y en el dolor. Y hoy día estamos en el piso. ¿Nos van a dejar en el piso? Yo di vuelta a la página y estoy preocupado por el futuro. El Presidente nos designó una ministra enlace. Acabamos de resolver las coordinaciones. Las cosas están funcionando.

Pero se sigue criticando lentitud del Ejecutivo.

Lo que pasa es que los tiempos y la planificación del modelo que tiene de respuesta al Estado es muy lento. ¿Cómo el subsecretario de Obras Públicas no viene a la comuna a explicarme cómo limpiamos, cómo va a ser la reconstrucción, necesito un delegado de reconstrucción. Aquí hay personas que perdieron la vida, hay familias que les destruyeron su hogar. Los niños están mal mentalmente. No podemos seguir esperando, cómo el subsecretario de OO.PP. nos dice que en 15 días más tiene la capacidad para limpiar esto. Esto no pasa en los países desarrollados. Esto es voluntad política. Y la política tiene que estar a disposición. Yo pregunto ¿de cuánto va a ser el monto de la ayuda social? ¿Quién va a estar a cargo a nivel central de coordinar con las empresas constructoras?