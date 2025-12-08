VOTA INFORMADO por $1100
    Nacional

    La academia para inspectores de seguridad que prepara la Asociación de Municipalidades encabezada por Alessandri

    De cara a la posible promulgación de la Ley de Seguridad Municipal, la AChM alista la creación del organismo que capacitará a los funcionarios municipales que desarrollen labores de seguridad.

    José Carvajal Vega 
    José Carvajal Vega
    

    En tercer trámite constitucional se encuentra el proyecto de ley de Seguridad Municipal. La iniciativa, que ha tenido una extendida discusión, creará un amplio cambio de normativa respecto de las labores de seguridad que pueden desarrollar los gobiernos locales, así como también las funciones, obligaciones y derechos con los que contarán los funcionarios municipales que desarrollen esas labores.

    Dicha normativa, al menos hasta ahora en la tramitación que regresó a la Cámara de Diputados, define a estos agentes como “inspectores de seguridad municipal”. Previo a la puesta en marcha de ese marco legal, la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) alista una Academia Nacional de Inspectores de Seguridad Municipal, con la cual el organismo que agrupa a parte de los municipios del país, y que es encabezado por el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri (RN), busca capacitar a los funcionarios de seguridad.

    Ese anuncio se dio a conocer este fin de semana en el marco del seminario internacional “Territorio y orden público, liderazgo local ante la inseguridad”, realizado en Zapallar.

    En esa instancia, además, se presentó al exgeneral director de Carabineros Ricardo Yáñez, como adelantó La Tercera, como el director del nuevo Centro de Estudios y Gestión Estratégica de Seguridad Municipal (Ceges) de la AChM.

    Las capacitaciones

    Una de las obligaciones que establece la futura ley, según el texto que está en discusión en el Congreso, es que los futuros inspectores de seguridad municipal deberán contar con capacitación.

    Según pudo conocer este medio, la AChM busca con su nueva academia crear una instancia para definir los contenidos de la formación de los funcionarios, según el marco normativo que cree la nueva ley.

    Con esto, destacan desde la AChM, se busca tener una unidad de criterio y doctrina a nivel nacional con el fin de que el servicio de seguridad sea el mismo en todos los municipios.

    Para lograr aquello, se realizarán convenios con el mundo académico para que impartan los conocimientos teóricos; y con organismos privados. Todo, con las certificaciones y validaciones de Carabineros y la Subsecretaría de Prevención del Delito.

    En esa línea, consultado el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Gustavo Alessandri, afirmó que “el objetivo de la Academia Nacional de Inspectores de Seguridad Municipal, única en Chile, es apoyar a los municipios y que el servicio que se entregue, una vez aprobada la ley de municipios, sea uniforme para todos: independiente de los recursos que tengan las comunas”.

    “Mi propósito como presidente de la AChM es empujar un cambio para dar mayor autonomía a los municipios y herramientas para que enfrenten los graves problemas de seguridad en igualdad de condiciones. Aquí no hay municipios de primera o segunda categoría. Todos somos iguales”, agregó.

    Junto con eso, el también alcalde de Zapallar destacó que “el rol de los inspectores de seguridad es la prevención social y situacional, además de ser un apoyo a la seguridad pública, a través de los patrullajes mixtos. Y eso reforzaremos en nuestra academia. Estoy convencido de que debemos profesionalizar el rol de los inspectores municipales en su nuevo rol de coadyuvantes con la seguridad pública”.

    ¿En qué se deben capacitar?

    La profesionalización y capacitación de los funcionarios, destacan los conocedores de la materia, es fundamental dado el rol que le entregará la nueva ley, ya que serán “coadyuvantes” de la fuerzas de orden y seguridad.

    La misma ley que actualmente se discute, plantea que deberán recibir capacitación en el respeto y protección de los derechos humanos, instrucción en seguridad pública y en la eficacia de las operaciones de resguardo, primeros auxilios, correcto uso de los elementos defensivos, perspectiva de género, probidad y transparencia, aspectos generales del sistema judicial y penal, defensa personal y resolución de conflictos, entre otros.

    Bajo ese contexto es que la academia de la AChM, destacan desde el organismo, buscará que se impartan capacitaciones de derecho penal, procesal penal, el uso de fuerza, derechos humanos, pensamiento ético y tácticas de operaciones, entre otros. Todo, resaltan, en el marco de la futura ley.

    El 2 de diciembre, tras darse a conocer el nuevo rol que tendrá el general (r) Yáñez, destacó a La Tercera que, respecto de la academia de inspectores municipales, “una vez que tengamos creado y definido eso vamos a poder elevar el perfil y los contenidos que deberán tener los funcionarios que ejercen esta labor muy importante y relevante; entendiendo que la seguridad ya hoy día es un problema, no solo de las policías, sino que también de otros componentes, como la seguridad privada y la seguridad municipal”.

