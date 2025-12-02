VOTA INFORMADO por $1100
    Nacional

    La reaparición del general (r) Yáñez: ex general director de Carabineros asumirá cargo en la Asociación de Municipalidades

    El exjefe de la policía uniformada estará a cargo de un centro de estudios en seguridad al interior de la AChM, mismo organismo que también lanzará una academia para guardias municipales.

    José Carvajal VegaPor 
    José Carvajal Vega
    PEDRO RODRIGUEZ

    La tarde del 27 de septiembre de 2024 el entonces general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, presentó su renuncia al máximo cargo de la policía uniformada, dando así paso a su retiro. Desde entonces han pasado poco más de dos años, el general (r) salió de la primera línea, entró al mundo privado, pero ahora reaparecerá próximamente de vuelta en el mundo público.

    El ahora general en retiro asumirá un cargo directivo en la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), organismo que agrupa a parte de los municipios del país y que es encabezado por el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri (RN).

    En esa agrupación de municipalidades, según pudo conocer La Tercera, el general (r) asumirá el cargo de director del nuevo Centro de Estudios y Gestión Estratégica de Seguridad Municipal (Ceges), instancia que se encargará de colaborar con los municipios asociados en labores de prevención, en la persecución penal y en la reinserción social.

    La primera aparición del ex general director de Carabineros en este organismo se dará durante el seminario internacional “Territorio y Orden Público, Liderazgo Local Ante la Inseguridad”, organizado por la AChM y que se llevará a cabo desde el jueves y hasta el sábado en el Centro Cultural Estación Catapilco, en Zapallar. En particular, Yáñez encabezará el panel “Prevención, Control y Reinserción: una mirada integral de la delincuencia”, que estará en la edición del viernes.

    El acercamiento del otrora jefe de la policía uniformada a la Asociación Chilena de Municipalidades se había dado, según fuentes conocedoras del asunto, debido a la colaboración y asesoría que Yáñez ha tenido con Alessandri en materia de seguridad.

    Consultado al respecto, el alcalde Alessandri afirmó que dada la próxima Ley de Seguridad Municipal, “ya no queremos más diagnósticos, sino que necesitamos acciones concretas y como AChM tomamos la decisión de crear un Centro de Estudios y Gestión Estratégica de Seguridad Municipal para apoyar a los distintos municipios”.

    “Como AChM no nos vamos a quedar de brazos cruzados y vamos a apoyar a todos nuestros municipios para que puedan hacer frente a los temas de seguridad y en consecuencia podamos ayudar a la comunidad”, agrega el alcalde de Zapallar, quien también anunciará el jueves la creación de una Academia Nacional de Inspectores Municipales, la cual permitirá formar a los funcionarios municipales en materia de seguridad.

    El nuevo rol del general (r) Yáñez

    Consultado respecto a su nuevo rol, el general (r) Yáñez destacó que el nuevo centro que encabezará en la AChM “está enfocado particularmente en fortalecer las capacidades que tienen los municipios, sobre todo aquellos que tienen menos capacidades técnicas para poder desarrollar análisis, estudios y levantamiento de información territorial, para poder desplegar medios de oferta de vigilancia en materia de prevención. Y desde acá lo que se quiere es descentralizar este tema de la manera de poder ingerir insumos a todos los municipios para que puedan gestionar de la mejor forma posible la seguridad".

    FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    “Dentro de los objetivos que tiene el centro es fortalecer las capacidades políticas y técnicas de los municipios en Chile en materia de seguridad, mediante la generación de evidencia, el acompañamiento técnico y la articulación interinstitucional en el área de prevención del delito, particularmente lo que es social”, agregó el nuevo director del Ceges.

    Yáñez destaca que “sin lugar a duda esta va a ser una tremenda herramienta para los municipios, y creemos que con las capacidades técnicas, bajo mi dirección, y de un equipo compuesto por analistas, y por la experiencia de Christian Alveal, como exdirector de Gendarmería, vamos a generar un insumo que sea realmente relevante en materia de seguridad”.

    Respecto a la futura academia que lanzará la AChM, el exgeneral director de Gendarmería Christian Alveal resalta que “una vez que tengamos creado y definido eso, vamos a poder elevar el perfil y los contenidos que deberán tener los funcionarios que ejercen esta labor muy importante y relevante, entendiendo que la seguridad ya hoy día es un problema, no solo de las policías, sino que también de otros componentes, como la seguridad privada y la seguridad municipal”.

    El seminario

    El seminario internacional que organizará la AChM contará con la participación no solo de expertos en materia de seguridad, sino que también de múltiples autoridades, incluso del extranjero.

    En ese sentido, Alessandri destaca que “resolvimos convocar a un seminario a las autoridades municipales, de gobierno y Parlamento, candidatos presidenciales, además de la academia, para evaluar medidas que nos ayuden a tener una gobernanza que nos permita enfrentar con firmeza la inseguridad que hay en el país”.

    Por lo mismo, en la instancia participarán los candidatos José Antonio Kast y Jeannette Jara. Por parte del gobierno estará el ministro de Seguridad, Luis Cordero; la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos; la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, y el subsecretario de Seguridad, Rafael Collado. En el caso de los gobernadores, formarán parte de los paneles las autoridades regionales de O’Higgins, Pablo Silva; Biobío, Sergio Giacaman, y Claudio Orrego, de la Región Metropolitana.

    “Este seminario internacional busca abrir el debate sobre el momento que se vive en chile y en la región en los problemas de inseguridad. Queremos escucharlo a todos y que podamos sacar conclusiones que podamos convertir en acciones concretas en los territorios”, sostiene Alessandri.

    Los alcaldes, que en su mayoría moderarán los paneles, que asistirán serán 29. También participarán parlamentarios como los senadores Matías Walker, Claudia Pascal, el diputado Raúl Leiva y el diputado electo Enrique Bassaletti. Además estará Pablo Cococcioni, ministro de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, Argentina.

    Por último, también estarán presente algunos expertos en la materia, como Eduardo Gómez desde México, Daniel Johnson de la Fundación Paz Ciudadana, Ramiro Mendoza como presidente del Colegio de Abogados. Igualmente, habrán exministros, como Jorge Burgos, Francisco Vidal y Pablo Longueira, quienes participarán de diversos paneles de conversación.

    Justicia condena al Estado a pagar indemnización casi $500 millones a dueños de ex Fuente Alemana por falta de servicio tras estallido

    Exfuncionaria de la PDI que quedó parapléjica en el estallido social acusa presunta "omisión ilegal" en su ascenso

    Revelan nuevos detalles de llamado telefónico: Trump dio a Maduro una semana para dejar el poder

    Anuncian el regreso de la lluvia en la Región Metropolitana: cuándo comienzan las precipitaciones

    Eduardo Vargas anota el gol que clasifica a Audax Italiano a la Sudamericana y deja a Colo Colo con un pie y medio afuera

    Trump le da un ultimátum a Maduro para salir del poder hasta el viernes: qué pidió Venezuela a cambio

    Anuncian el regreso de la lluvia en la Región Metropolitana: cuándo comienzan las precipitaciones

    Samsung revela el Galaxy Z TriFold: cómo es el teléfono que se pliega dos veces y se transforma en una tablet de 10 pulgadas

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    Dónde y a qué hora ver Fulham vs. Manchester City por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Atlético de Madrid en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    "Viene a dar un paso muy significativo": Cataldo valora aprobación de ley que regula y prohíbe uso de celulares en las salas de clase

