La declaración completa del abogado que delató a Gonzalo Migueles: “Todo el mundo hablaba que andaba vendiendo el voto de la ministra Vivanco”

Si bien el próximo 10 de febrero se discutirá ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago la nulidad de la declaración que prestó Eduardo Lagos en el marco de la trama bielorrusa, parte de su contenido ya ha sido ventilado por medios como Reportea, pero también en las audiencias de formalización de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, quien arriesga prisión preventiva por los delitos de cohecho y lavado de activos.

Los querellantes, de hecho, citaron parte de lo expresado por el abogado la tarde del 6 de enero ante el fiscal Marcos Muñoz para fundar las peticiones referentes a que la exjueza quede privada de libertad, por su participación como autora de los delitos investigados en el caso.

Pese a que hay dudas sobre la validez de ese declaración, en ella Lagos develó con total soltura que él y sus socios, Mario Vargas y Gabriel Silber, idearon un entramado para que la entonces jueza de la Tercera Sala del máximo tribunal fallara en favor de los intereses de la empresa que representaban, el Consorcio Belaz Movitec (CBM).

Lagos reconoció, en ese sentido, que pagaron millones a la pareja de la exjueza, Gonzalo Migueles, y que él solía ofrecer las labores de su pareja como un servicio más. La idea, de acuerdo con su relato, fue de Mario Vargas y que pese a que él intentó oponerse, Silber se habría mostrado totalmente disponible para ejecutar el plan.

Este medio accedió a la declaración íntegra de Lagos, la cual se reproduce a continuación en sus aspectos más relevantes.

Los acercamientos con CBM

El primer punto que abordó Lagos en su declaración fue la forma en que el estudio que integraba junto a Vargas y Silber llegó a trabajar con CBM. El primer contacto, dijo, fue en 2021, cuando Codelco decidió terminar el contrato con la firma. Esto, ya que otro abogado que colaboraba con ellos, Aldo Cornejo, se los comentó.

“Cornejo prestaba servicios a CBM, entiendo como lobista, entiendo que participó y organizó en reuniones en el Cámara de Diputados, Senado, Ministerio de RR.EE., Ministerio del Interior, también hizo gestiones para que el expresidente Piñera recibiera a uno de los representantes de CBM, a don Josip Sekul”, sostuvo.

La idea inicial, como propuso Cornejo -de acuerdo con lo relatado por Lagos- era fijar una mesa de negociación entre Codelco y CBM para resolver el conflicto, por lo que incluso se reunieron con el presidente de la estatal, Máximo Pacheco. Pero el asunto no prosperó.

Y ahí vendría lo que a juicio de Lagos fue un gran error por parte de CBM. Sekul fichó al hijo del exsenador Jorge Pizarro, quien en esa época estaba casado con una de las hijas de Pacheco: “Lo que buscaba era la ventaja de tener como negociador de su parte a un familiar del presidente de Codelco , el acceso a la cercanía e influencia que éste podía ejercer en una negociación para que fuera favorable para el Consorcio Belaz Movitec, mejorando la oferta de Codelco al costo que fuera”.

Como describió Lagos, dicha situación tensionó aún más las cosas y Pacheco habría tomado una actitud aún más firme. Con la mesa de negociación quebrada, fue su momento de entrar en escena, y como dijo, lo primero fueron gestiones extrajudiciales con parlamentarios, para que así empujaran a Codelco a seguir negociando. Pero como no les fue bien, el paso siguiente fue llevar el caso a la justicia, donde entró nuevamente en escena, junto a Vargas y Silber.

“Si bien en la negociación Mario Vargas no estaba siempre presente, ya que él en general no participaba en las reuniones con los clientes, él sí estaba en pleno conocimiento del estado de la situación. De hecho, los contratos de honorarios los firmamos todos, los porcentajes de participación en ellos dependían de la intervención que cada uno tenía, y en este caso, en el contrato a honorarios con CBM, Gabriel Silber tenía una intervención menor, Mario intermedia, y la mía más alta”, declaró.

La relación con Vivanco y Migueles

Si bien en su declaración Lagos asegura que las cláusulas del contrato de CBM con Codelco les parecía suficiente argumento para ganar en tribunales, confirma que recurrieron a Vivanco para salir victoriosos, como ha planteado el Ministerio Público.

“A Ángela Vivanco la conocí hace muchos años, fue a propósito de su participación en política, ya que ella era la presidenta de la UCC y yo era dirigente de un partido político en esa época, y así la conocí. A Víctor Migueles lo conocí el año 2021 en el restaurante La Mar. Yo estaba almorzando con Mario Vargas y fiscales del Ministerio Público, entre los que estaba el entonces fiscal regional Manuel Guerra. A ese lugar llegó Antonio Ulloa, en ese entonces ministro de Corte de Apelaciones, quien era conocido de todos los que estaban ahí”, comentó.

Pero Lagos no tenía la mejor opinión de Migueles: “A Migueles después de esto lo dejé de ver por un largo tiempo hasta que un día Mario Vargas lo llevó con él a la oficina, ante lo cual con Gabriel Silber y yo le reclamamos por esta situación, a lo que él reaccionó de forma prepotente indicando que esa también era su oficina pudiendo llevar a quien quisiere. A nosotros nos pareció imprudente que llevara a un marido de una ministra suprema a la oficina, siendo que tramitábamos en ese tribunal. Nosotros si bien hemos representado a mucha gente del ámbito judicial, en este caso le dije que esto era distinto, ya que él no era cliente".

Eso, sin embargo, no le impidió acceder a lo que Migueles les ofrecería. Pues justo cuando esperaban un fallo de la Corte de Copiapó, Migueles los volvió a visitar.

“El día previo a su venida a la oficina, Mario Vargas me dice -estando presente también Gabriel Silber- que este guatón -así se refiere a Gonzalo Migueles- puede sacarle el voto a la Ángela y que incluso nos puede ayudar en la tramitación de la causa en la Suprema. A esta propuesta la reacción y respuesta de Gabriel fue ‘encantado’, y mi respuesta fue que ‘tu crees que este guatón chanta va a lograr algo así’”, indicó.

Y continuó: “Mario Vargas nos indica que lo que quería Gonzalo Migueles es plata, bajo la forma de un honorario y además premio por conseguir la aprobación del primer recurso de apelación en el que también estaba incluida la ONI. Yo le cuestioné si Migueles tenía esta posibilidad real de hacer la gestión de influir en el voto de Vivanco, pero Mario nos indicó que se podía hacer y que él mismo lo había hecho en alguna ocasión. Esto yo lo pude corroborar consultando con un colega conocido, que él lo había hecho, y que era una cuestión que era conocida en el medio, esto es la venta de fallos de Vivanco".

Aunque Lagos le dice a los fiscales que en su momento les dijo a sus socios que aquello era del todo irregular, también menciona que fijaron una estrategia. “Lo que se acordó fue que se le iba a pagar a resultas y que de esto iba a estar a cargo de Mario Vargas, que él hiciera el arreglo y le fijamos un límite al monto total de lo que iba a recibir este gallo, que eran $20 o $30 millones. Esto fue por el primer recurso de apelación, contra la sentencia definitiva del recurso de protección en el que iba la ONI”, aseveró.

“Fue así que al día siguiente de esta conversación Migueles llegó a la oficina, y se reunió con nosotros, estando presentes Vargas, Silber y yo. En esa reunión, yo dije que no se hablara de plata ni de modalidad de pago. Gonzalo hizo lo de siempre, de hablar e indicarnos donde trabajaba, nos dijo que estaba trabajando con Sergio Yáber, y ahí nos indicó que era capaz no solo de conseguir el voto favorable de su señora, la ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, sino que, además, ella podía ayudarnos en la tramitación de la causa. Recuerdo que fue una larga reunión. La verdad esa reunión para mi fue super incómoda, ya que además me caía mal Gonzalo", agregó.

Sumó, igualmente que su “decisión fue no darle ningún peso previo a Migueles. Si se hacía algo que se hiciera a resultas, ya que no quería meterle más costos a la causa y además tenía dudas de que esto resultara. Todo el mundo hablaba de que Migueles andaba vendiendo el voto de la ministra Vivanco, y que siempre andaba desesperado por plata y que siempre andaba pidiendo plata prestada a todo el mundo, y que vendía hasta las reuniones con la ministra. Él era como un personaje aceptado socialmente solo por su cercanía con la ministra, pero no recuerdo que nadie dijera algo bueno de él y se hablaba de su capacidad de influir en ella, como incluso en votos para nombramientos, de jueces, ministros de corte de apelaciones, fiscales regionales, conservadores y notarios. Él tenía conocimiento completo del mapa judicial, porque sabía si alguien tenía un interés en algún cupo, sabía quien era cercano a la ministra Vivanco para obtener su voto o influencia".

Según Lagos, Migueles también ofrecía el voto del ministro Arturo Prado: “Él tiene un conocimiento de la estructura orgánica del sistema judicial, de sus integrantes y sus redes, sabía quienes necesitaban algún apoyo interés, esto lo sé porque él mismo me lo dijo a mí, él se jactaba de esto. Por eso pensé que era un chanta. Incluso hablaba del voto de otros ministros. A mí me ofreció de hecho el voto del ministro Prado, me pidió un beneficio económico, pero no cumplió“.

Los pagos

Si bien Lagos insistió a lo largo de su declaración que no le convencía el trato con Migueles, reconoció que pudo comprobar que cumplía lo que ofrecía. Por lo mismo, los pagos por aquello se concretaron.

“Posterior al 4 de julio de 2023, cuando sale la sentencia que acoge el recurso de apelación y revoca la sentencia de la Corte de Copiapó, se le hizo el pago a Mario Vargas, quien a su vez fue el que se encargó de efectuar el pago a Migueles. Yo supongo que este pago se lo hizo en dólares, ya que siempre tenía dólares, y de hecho él en ocasiones pedía que su participación se le pagara en dólares. Ese guatón (Migueles) siempre que iba a la oficina y anda urgido plata”, declaró.

Complementó, en ese sentido, con que su asistente “María Pía Peñaloza llevaba una planilla en la que se registran los montos. La forma de pago era dinero, se sacaba de alguna de las diversas cuentas que tenía la oficina, que se contabilizaba como retiro, se declaraba el impuesto y el extra que se le pagaba a Mario era para destinarlos al pago de Migueles y que debiese aparecer identificado como ‘costo’, ‘gastos’ o ‘costo por gastos’, o una fórmula análoga. El dinero se sacó de alguna de las cuentas de la empresa, no recuerdo de cuál, tampoco si fue en efectivo o transferencias, pero buscaremos esa información“.

Según recuerda, se hicieron al menos seis pagos, aunque de los primeros no tiene mayores recuerdos, salvo que se hacían luego de que obtenían resoluciones favorables.

Dijo recordar, eso sí, el contexto del cuarto pago, que se produjo luego de que en septiembre de 2023, Vivanco les hiciera recomendaciones respecto de acciones a tomar: “Ante esa resolución íbamos a presentar un recurso no recuerdo si de reposición o un nuevo recurso de protección en la Corte de Copiapó, y fue en ese contexto, en horas de la tarde o noche, que Mario Vargas llegó a mi casa, diciéndome que Ángela decía que teníamos que cambiar el recurso, hablamos por teléfono por whatsapp, la llamada fue corta, me dijo ‘mira Eduardo, es mucho más fácil que presenten recurso de aclaración rectificación o enmienda, porque nosotros tenemos espacio para incorporarlo dentro de lo ya resuelto’, me dijo que nos fuéramos a su casa, pero no pudimos ir ese día así que lo dejamos el día siguiente, y fue así que con Mario Vargas fuimos a la casa de Ángela Vivanco, quien nos da asesoría jurídica".

“En su casa hablamos también de algunos nombramientos y me pude percatar que ella tenía pleno y cabal conocimiento y manejo de la causa, que la situación expuesta importa un contenido patrimonial importante, habían más de 4 mil millones de pesos en juego, y nos asesora en el sentido de que por la vía de la aclaración, rectificación o enmienda pueden obtener los costos de desmovilización de las maquinarias, su argumento era que para ellos era más sencillo acoger esta clase de recursos, ya que ella entendía que estos costos ya estaban incluidos en la sentencia del recurso de protección de 4 de julio de 2023″, agregó.

Por eso hubo pagos que Lagos reconoció y también recordaba algo del quinto desembolso, dado que se produjo luego de que les admitiera el recurso de queja con el que CBM obtuvo más de mil millones de pesos.

Ese pago se hizo en junio de 2024 y fue coordinado directamente por él. “Yo coordiné la entrega del dinero con Gonzalo Migueles, con el conocimiento y la colaboración y participación de Mario Vargas y Gabriel Silber. Yo le dije que fuera donde Harold por los $45.000.000, por la última sentencia del recurso de queja. Pía o yo, tuvo que haber contacto de Migueles", manifestó.

Pero inicialmente, ese monto pudo haber sido mayor. Esto, como explicó Lagos, porque “cuando conversamos con Mario acerca de lo que había que pagar a Víctor Migueles por este fallo del recurso de queja, por las gestiones realizadas con Vivanco, Mario pidió para Gonzalo Migueles la cifra de 100 millones de pesos, pero con Gabriel la rechazamos, y fue entonces que, no recuerdo si fui yo o Gabriel, llamamos a Migueles, quien fue a la oficina, negociando el monto, señalando Migueles la suma de $50.000.000 y finalmente la bajamos a 45 millones”.

En ese sentido, también hizo presente lo siguiente: “Respecto de los pagos, estos fueron negociados pago a pago con Migueles, a través de Mario Vargas, antes de la necesidad de cada sentencia. El monto que se pagaba era el que indicaba él, aunque últimamente, estando preso en capitán Yáber, luego de la audiencia en que se expusieron los montos pagados a Migueles, éste se quejó que de los dineros que recibió fueron menos y que Vargas se había quedado con parte de ellos, produciéndose una fuerte discusión entre ambos".

En medio de la misma diligencia, a Lagos se le consultó si en CBM estaban al tanto del trato que mantenían con Vivanco, lo que negó.

La docena de viajes de Lagos y Simpertigue

En su comparecencia, Lagos también abordó los viajes que concretó junto a otro supremo, y por los cuales también había sido reprochado.

“Con el ministro Simpertegui he viajado varias veces. Gilda Miranda, su mujer, es muy amiga de mi señora, tienen edades parecidas, buenas para el viaje y han generado muchas reuniones. Tenemos una relación muy cercana, somos muy amigos, hemos viajado una docena de veces a Europa, Medio Oriente, a África, Perú, Argentina, Brasil, diversos viajes, no recuerdo cuantos. Hace al menos 10 años que hemos viajado y reunido juntos, desde antes que viniera de Concepción. Nos hemos reunido en comidas de Rotario en Calbuco. Respecto del viaje al mar Mediterráneo, coincidimos en el viaje, no tiene ninguna relación con la tramitación de ninguna causa. Los pasajes fueron comprados por mi con mucha anticipación. Él no se inhabilitó cuando se conoció la causa, en las dos oportunidades en que falló en esta causa”, testificó Lagos.

El abogado también se refirió al edificio que le prestó al yerno del exministro Simpertegui: “Respecto del departamento en el Golf, lo compré para mi esposa, pero está a mi nombre. Ella lo buscó, lo compré antes de la pandemia. Contrató un arquitecto para hacer las reformas, iniciamos las obras, estuvo paralizado durante la pandemia y terminadas las obras, lo pusimos en venta en 17 mil UF y al ponerlo en arriendo se entera la Gilda Miranda, firmamos un contrato con el papá del yerno de Simpertegui, de nombre César, que es un Notario interino en la comuna de San Miguel. Los arriendos fueron pagados por el yerno y los arriendos fueron pagados a mi mujer. El canon de arriendo era de $1.300.000 mensuales. Los pagos se realizaron por transferencia bancaria”.