    Nacional

    La declaración de Cristal Aguilera que destapó la red de narcotráfico que está detrás del crimen de su hermana Krishna

    En sus dos primeras declaraciones, la hermana de la víctima entregó una serie de nombres y apodos del círculo cercano de Juan Beltrán, que sirvieron a la Fiscalía para desbaratar una banda dedicada al tráfico de drogas. También reconoció haber mantenido una relación con el imputado del crimen de su hermana en el pasado.

    Juan Pablo AndrewsPor 
    Juan Pablo Andrews

    “Quiero entregar información importante para la investigación”.

    Así partió la primera declaración de Cristal Aguilera frente a la Policía de Investigaciones (PDI) durante la primera semana de octubre por la desaparición de su hermana Krishna. Por esos días la familia ya había ingresado una denuncia por presunta desgracia luego de que Krishna no llegara a su casa tras salir a una discoteca la madrugada del 4 de octubre junto a Juan Beltrán, el principal imputado del crimen.

    Cristal, quien dijo a los detectives que sabía quién estaba detrás de la desaparición de su hermana, destapó una red de narcotráfico que opera en sectores de San Bernardo. Red que, por cierto, Cristal conocía desde dentro.

    De acuerdo a los antecedentes de la investigación, Krishna Aguilera se dedicaba a vender drogas para Beltrán, quien mantenía varios soldados para esas labores. Sin embargo, un desencuentro habría provocado malestar en el imputado, lo que originó que él, según la Fiscalía, elaborara un plan para deshacerse de Krishna. Actualmente Beltrán se encuentra en prisión preventiva.

    La declaración

    En su primera declaración, el 7 de octubre, a la cual tuvo acceso La Tercera, Cristal Aguilera reveló cuál sería el origen del supuesto conflicto entre Krishna y Beltrán: “Mi hermana tenía problemas con un traficante conocido del sector llamado Juan Beltrán Olivares, porque si bien antes eran amigos, todo cambió hace un par de meses porque mi hermana le dio el dato a otras personas para que asalten a Juan y le quiten todo. Y el problema es que a mi hermana en una pelea con una mujer a quien conozco como ‘Karla’, le quitan el teléfono y ahí estaba toda la información del ‘sapeo’ de mi hermana".

    En ese entonces afirmó que para ella era Juan Beltrán quien “tiene a mi hermana secuestrada o la mató por el problema que tuvieron donde mi hermana les dio el dato a otras personas para que lo asalten”.

    Dos días después, el 9 de octubre, en una nueva declaración entregó datos biográficos de su hermana, señalando que son una familia de tres hermanos y que Krishna era la menor. Allí también dijo que mantenían una relación más cercana con su padre. Por otro lado, comentó que en su infancia estuvo en el Sename y que cuando era joven se dedicó a cometer robos.

    Recordó que su hermana era buena estudiante y que tenía buenas calificaciones: “Le gustaba mucho ir al colegio, teniendo buenas notas y se llevaba bien con sus compañeros, mostrándose siempre extrovertida y respetuosa con todos, no obstante, no se dejaba pasar a llevar por nadie”.

    En ese contexto, Cristal contó que cuando era joven tomó malas decisiones, consumiendo drogas y siendo mechera. Según reconoció, fue detenida muchas veces, siendo la última en 2018. Según ella, con el nacimiento de su hija se alejó del mundo delictual para dedicarse a su crianza.

    Sin embargo, en 2015, cuando tenía 15 años, conoció a Beltrán por medio de una amiga. Dijo que por esos días el sujeto se mostró como “una persona amable”, la llevaba a comer y le daba drogas a cambio de mantener una relación sentimental. “Con el tiempo él comenzó a mostrarse bastante agresivo”, agregó. Esa relación se mantuvo por cerca de dos años.

    “En la actualidad Juan Beltrán es un narcotraficante muy conocido en San Bernardo y sobre todo en el sector en el cual residimos, siendo conocido como ‘Guatón Beltrán’, quien se caracteriza por meterse con niñas chicas, a quienes ocupa prácticamente como soldados para la venta de drogas“, agregó.

    Juan Beltrán / Krishna Aguilera

    El origen

    Cristal entregó pistas sobre el conflicto que detonó el crimen. Un día de agosto su hermana llegó a la casa ensangrentada tras haber sostenido una pelea. Dijo haber sido golpeada por una mujer que la estaba acusando de haber salido con su pareja. Incluso, dicha mujer la apuñaló en una pierna. En la riña también le quitaron su teléfono celular.

    ¿Qué había en ese teléfono? Cristal dijo a los fiscales que en ese celular había “mensajes con fotos de la camioneta nueva del Juan” y de “joyas que le habían robado”. También dijo que le habían pagado $200.000 a Krishna y a otra mujer por esa información, que habría servido para que a Beltrán lo asaltaran. Al final de su declaración, Cristal señaló que quien entregó esa información fue la otra mujer y no su hermana.

    Luego de esa situación la familia se cambió de casa, pero en la misma comuna, para evitar un conflicto mayor con el imputado. “La última vez que mi hermana trabajó para Juan fue el día 18 de septiembre; sin embargo, él la había echado antes, pero mi hermana lo seguía buscando para poder drogarse”.

    Fue también en su declaración que Cristal reveló una serie de nombres de mujeres jóvenes que ejercían labores similares a su hermana. Lo mismo hizo con los “perros” de Beltrán, vale decir, parte de su círculo cercano que recaudaba el dinero, donde dijo una serie de apodos, entre los que estuvo el sujeto conocido como “el Amoroso”.

    Por último, dijo que ella misma se contactó con Beltrán para preguntarle por su hermana: “Me señaló que él había dejado a mi hermana en la esquina de nuestra casa, no volviendo a contestarme”. Luego el sujeto la habría bloqueado.

    El propio fiscal regional de la Fiscalía Occidente, Marcos Pastén, ha reconocido que las declaraciones de Aguilera han sido fundamentales para el avance de la investigación y para destapar la red de narcotráfico que estaría detrás del crimen de Krishna Aguilera.

