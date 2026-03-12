La Embajada de Estados Unidos en Irak alerta de posibles ataques contra infraestructuras petroleras estadounidenses

Esta foto, tomada el 7 de marzo de 2026, muestra columnas de humo tras los ataques aéreos israelíes en Teherán, Irán. Foto: Xinhua

La Embajada estadounidense en Irak ha advertido este miércoles de la posibilidad de ataques sobre instalaciones petroleras y energéticas de Estados Unidos en el país por parte de Irán y milicias proiraníes, advirtiendo que estos grupos “han atacado hoteles frecuentados por estadounidenses en todo Irak”.

“Irán y milicias terroristas afines a Irán podrían estar planeando atacar infraestructuras petroleras y energéticas de propiedad estadounidense en Irak”, reza la actualización de seguridad emitida por la legación diplomática norteamericana.

Asimismo, ha denunciado que “milicias terroristas afines a Irán también han atacado hoteles frecuentados por estadounidenses en todo Irak, incluida la región del Kurdistán iraquí”, y ha sumado a estas agresiones otras realizadas contra “empresas estadounidenses” y “otras instalaciones en Irak, incluidas aquellas con vínculos con Estados Unidos”.

En este sentido, ha afirmado que tanto Teherán como estos grupos armados “siguen representando una amenaza significativa para la seguridad pública” y ha instado a los ciudadanos estadounidenses a mantenerse “alerta, con perfil bajo y alejados de zonas que podrían convertirlos en un objetivo”.

“Congregarse en zonas asociadas con Estados Unidos o con grupos de otros ciudadanos estadounidenses podría ponerlos en riesgo”, ha subrayado, reiterando el riesgo de “secuestro” notificado en la víspera.

Al hilo, la Embajada ha incidido en recomendar “encarecidamente” a sus ciudadanos en la región que “revisen su situación de seguridad”, señalando que, “para muchos, salir de Irak tan pronto como sea posible hacerlo de forma segura es la mejor opción”.

“Quienes decidan no salir deben mantenerse alerta, mantener un perfil bajo y estar preparados para refugiarse en un lugar seguro durante períodos prolongados. Lleven provisiones de alimentos, agua, medicamentos y otros artículos esenciales”, ha advertido en un nuevo aviso a los estadounidenses en Irak, país que, como otros en Oriente Próximo, ha sido objetivo de múltiples ataques, bien por parte de Irán o de milicias proiraníes, en el marco de las represalias lanzadas con motivo de la ofensiva iniciada por Israel y Estados Unidos el 28 de febrero, que ha dejado en el país centroasiático más de 1.200 muertos, incluido el ayatolá Alí Jamenei, sucedido como líder supremo iraní por su hijo Mojtaba Jamenei.