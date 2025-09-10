SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

La estrategia de Desbordes para reactivar la nulidad del contrato de Sierra Bella e impedir pago de más de $8.200 millones

El alcalde pretende impedir la inscripción de la escritura de la compra de la exclínica en el Conservador de Bienes Raíces. Para eso pondrá las fichas en sede civil para alegar vicios en la operación. "Uno no puede firmar una compraventa y después arrepentirse", afirma el abogado de la inmobiliaria.

Por 
María Catalina Batarce
 
Juan Manuel Ojeda

Impedir la inscripción de la exclínica Sierra Bella con el objetivo de que no se haga efectivo el cobro de la boleta de garantía. Esa será la compleja misión que asumirá el alcalde de Santiago Mario Desbordes (RN) en los próximos días.

El objetivo es desplegar todas las acciones judiciales para evitar que se inscriba la propiedad en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago. La pugna civil, que está desatada hace varios meses, es crucial para la municipalidad ya que en juego están más de $8.200 millones de los cuales, un tercio de ese valor, está en un vale vista retenido en la notaría.

La pelea de Desbordes tuvo una primera complicación este martes. La Tercera dio a conocer la sentencia del 19° Juzgado Civil de Santiago que ordenó al Conservador de Bienes Raíces de Santiago inscribir la escritura pública del inmueble.

Frontis de la clínica Sierra Bella.

Dicha decisión no es recurrible ya que previamente la Corte de Apelaciones de Santiago había excluido a la municipalidad del reclamo que originó esa resolución. Esa es la razón por la cual la municipalidad está evaluando nuevas acciones penales, pero también civiles.

Ir por la nulidad

Fuentes de la municipalidad -que está siendo asesorada por el abogado Máximo Pavez- cuentan que el primer paso será reactivar la demanda de nulidad del contrato que se inicio en 2023 en el 19° Juzgado Civil de Santiago.

Esa causa no ha podido avanzar debido a que quedó suspendida ya que se había acogido una “excepción de litispendencia”. Dicho aforismo jurídico hace referencia a que ese proceso quedó suspendido ya que a juicio del tribunal existía una causa idéntica -en objeto y causa- que era justamente el reclamo iniciado por el dueño de la inmobiliaria San Valentino, el abogado Felipe Sánchez, ante el Conservador de Bienes Raíces de Santiago.

Luego del fallo de esta semana, la municipalidad pretende reactivar ese juicio y perseguir la nulidad del contrato. Los argumentos para hacerlo son tres: la escritura no vino acompañada de la cédula de identidad de la exalcaldesa Irací Hassler, tampoco venía el acta de la junta de accionistas de la sociedad vendedora y no se adjuntó el poder del representante de la Inmobiliaria San Valentino SpA.

Para que esa demanda de nulidad se active, es necesario que prospere el recurso de casación que ya presentó el municipio ante la Corte de Apelaciones de Santiago para que revierta la resolución que dio luz verde a la litispendencia, es decir, la excepción que suspendió la nulidad.

Todo esto será un proceso largo que no solo será visto en el tribunal de alzada capitalino sino que también llegará hasta la Corte Suprema. Ese tipo de recursos lo que hacen es analizar el derecho y no los hechos con el objetivo, en este caso, de que la decisión que suspendió la nulidad se revierta debido a que se cometieron errores en la aplicación o interpretación de la ley.

Por parte de la inmobiliaria también se activaron gestiones. Lo primero es que exigirán al Conservador que cumpla la resolución judicial. Con eso podrían hacer un cobro ejecutivo para reclamar el vale vista. Fuentes judiciales comentan que, hasta el momento, la inscripción de la escritura pública aún no ha ocurrido.

“En Chile los contratos tienen fuerza obligatoria. Uno no puede firmar una compraventa y después arrepentirse, como intentó la entonces alcaldesa Hassler. No hay desistimiento unilateral. De lo contrario estoy incumpliendo el contrato”, afirma el abogado Álvaro Awad, quien es el representante de la inmobiliaria San Valentino en la arista civil.

Para Awad “este es un acto válidamente celebrado” ya que según la justicia civil “después de revisar reposadamente la prueba, llegó a la conclusión de que esta venta se tiene que inscribir”. El abogado complementa asegurando que el tribuna ya”decidió que no existe esa supuesta nulidad absoluta con la que se intentó obstruir la inscripción”.

Más sobre:Sierra BellaMunicipalidad de SantiagoMario DesbordesLa Tercera PMConservador de Bienes RaícesFelipe Sánchez

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Jara se concentra en su casa con su círculo más estrecho y se prepara para un enfrentamiento duro con Kast

La molestia que arrastra el directorio de TVN con La Moneda: en seis meses no han propuesto al reemplazo de Delpiano

Más de 3.300 detenidos deja masivo operativo a nivel nacional: se allanaron más de 160 domicilios

Meir Javedanfar, experto en Medio Oriente: “En Irán están convencidos de que va a haber otro enfrentamiento con Israel”

Megatoma de San Antonio en vilo: Montes no logra acercar posiciones y brecha de precio mantiene el riesgo de desalojo

Calentando motores para el debate: Matthei con alcaldes, Kast en el gimnasio y Parisi apoyado por su hermana

Lo más leído

1.
Tras revés de primera instancia: Jackson presentará recurso para revertir rechazo a su demanda contra diputados UDI

Tras revés de primera instancia: Jackson presentará recurso para revertir rechazo a su demanda contra diputados UDI

2.
Identifican a autor de mortal asalto contra trabajador en Peñalolén: imputado era repartidor de tienda de retail

Identifican a autor de mortal asalto contra trabajador en Peñalolén: imputado era repartidor de tienda de retail

3.
Bolivia logra la hazaña ante Brasil y va al repechaje tras la humillación a domicilio de Colombia sobre Venezuela

Bolivia logra la hazaña ante Brasil y va al repechaje tras la humillación a domicilio de Colombia sobre Venezuela

4.
Golpe a la Municipalidad de Santiago: tribunal ordena inscribir millonaria compra de la exclínica Sierra Bella

Golpe a la Municipalidad de Santiago: tribunal ordena inscribir millonaria compra de la exclínica Sierra Bella

5.
Desbordes buscará revertir fallo que obliga a Santiago a inscribir la compra de exclínica Sierra Bella por $8 mil millones

Desbordes buscará revertir fallo que obliga a Santiago a inscribir la compra de exclínica Sierra Bella por $8 mil millones

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Por Alejandro Jofré
Nicolás Maduro volvió a adelantar la Navidad en Venezuela: ¿por qué lo hace?

Nicolás Maduro volvió a adelantar la Navidad en Venezuela: ¿por qué lo hace?

Cómo fue el accidente en Buinzoo donde murió un guacamayo atacado por un serval

Cómo fue el accidente en Buinzoo donde murió un guacamayo atacado por un serval

Servicios

Alejandro Sanz vuelve a Chile: revisa la fecha del concierto y cuándo es la venta de entradas

Alejandro Sanz vuelve a Chile: revisa la fecha del concierto y cuándo es la venta de entradas

Comienza la venta de entradas para las nuevas fechas de Chayanne en Chile

Comienza la venta de entradas para las nuevas fechas de Chayanne en Chile

Revisa con el RUT si tienes saldos a favor en las Cajas de Compensación

Revisa con el RUT si tienes saldos a favor en las Cajas de Compensación

Jara se concentra en su casa con su círculo más estrecho y se prepara para un enfrentamiento duro con Kast
Chile

Jara se concentra en su casa con su círculo más estrecho y se prepara para un enfrentamiento duro con Kast

La molestia que arrastra el directorio de TVN con La Moneda: en seis meses no han propuesto al reemplazo de Delpiano

Más de 3.300 detenidos deja masivo operativo a nivel nacional: se allanaron más de 160 domicilios

Larry Ellison de Oracle supera a Elon Musk como la persona más rica del mundo
Negocios

Larry Ellison de Oracle supera a Elon Musk como la persona más rica del mundo

Matriz de Zara frena alza en sus ganancias, pero anticipa buen inicio de temporada

Las claves del Ipom de septiembre del Banco Central: más inflación, más crecimiento y cautela con la tasa de interés

Todo lo que se sabe hasta ahora sobre el ataque de Israel contra Hamas en Qatar
Tendencias

Todo lo que se sabe hasta ahora sobre el ataque de Israel contra Hamas en Qatar

Qué está pasando en Nepal: protestantes incendiaron edificios públicos y quemaron a la esposa de un exministro

Qué se sabe del hallazgo de un cuerpo en el auto de D4vd, el artista que llega a Chile el próximo año

Nicolás Massú aborda las claves que marcarán la llave contra Luxemburgo en la Copa Davis
El Deportivo

Nicolás Massú aborda las claves que marcarán la llave contra Luxemburgo en la Copa Davis

¿A quiénes apuntaba Marcelo Bielsa? Las 12 caras proyectables de la Roja que asoman para el Mundial 2030

Las quejas de Brasil tras caer contra Bolivia en El Alto: “Fue completamente antideportivo”

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero
Finde

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

Lo bueno, lo malo y lo mejorable que dejó el primer show de Lionel Richie en el estadio Claro Arena de la UC
Cultura y entretención

Lo bueno, lo malo y lo mejorable que dejó el primer show de Lionel Richie en el estadio Claro Arena de la UC

Con el corazón partío: Alejandro Sanz agenda su regreso a Chile

De “frenético” a “pura basura”: El Último Secreto, el esperado regreso de Dan Brown que agita al mundo literario

Meir Javedanfar, experto en Medio Oriente: “En Irán están convencidos de que va a haber otro enfrentamiento con Israel”
Mundo

Meir Javedanfar, experto en Medio Oriente: “En Irán están convencidos de que va a haber otro enfrentamiento con Israel”

“¿Qué hace Rusia violando el espacio aéreo de Polonia con drones? Allá Vamos”: Trump se refiere a incursión de drones rusos en Polonia

Secretario general de la OTAN sostiene que defenderán “cada centímetro de territorio” tras la violación del espacio aéreo polaco

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté
Paula

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté

Guía práctica de proteínas: la clave para tu salud

El descuido también vulnera: el vacío legal en los cuidados de personas con discapacidad