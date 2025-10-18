La Florida desarrollará jornada de prevención y detección temprana del cáncer de mama este 19 de octubre

Siendo octubre el mes de la concientización del cáncer de mama, desde el municipio de La Florida, en la Región Metropolitana, impulsarán este domingo 19 de octubre una jornada de detección y autocuidado de esta enfermedad.

Desde el municipio detallan que entre 2019 y 2023, solamente en La Florida, se han detectado un total de 2.219 casos con indicios de cáncer de mama, de los que un total de 754 han terminado siendo confirmados .

La jornada de reflexión se desarrollará entre las 10:00 y las 14:00 horas en el Parque Balneario de La Florida. Con la presencia de distintos profesionales de la salud, se buscará promover la concientización sobre esta enfermedad y fortalecer el autocuidado femenino.

En los paneles disponibles se abordará la detección oportuna, la salud integral y el acompañamiento emocional de las mujeres.

“Entre los servicios disponibles se contará con una clínica mamográfica móvil, una clínica ginecológica móvil, consultas odontológicas, asesorías nutricionales, evaluaciones de salud mental, reiki, yoga y zumba, además de actividades artísticas, terapias complementarias como aromaterapia y Notas de Amor (microconciertos que buscan humanizar la experiencia sanitaria y asistencial)”, detallan desde el municipio en un comunicado.

En el lugar también se incorporará un test genético que permitirá reconocer mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2. Con esto se podrá evaluar el riesgo potencial de desarrollar enfermedades como el cáncer de mama u ovario.

El desarrollo de los exámenes preventivos fue destacado por el director de Salud del municipio, Alfredo Bravo. “Tuvimos que hacer un gran esfuerzo para implementar este examen genético, que sin duda complementará la red de protección y prevención de nuestras vecinas. La Florida siempre ha sido una comuna pionera en salud, y esta jornada busca acercar la prevención a la gente, de una forma cálida, entretenida y con sentido humano”, detalló.

“Esta estrategia de detección temprana en salud representa una innovación que ya está marcando la diferencia en nuestra comuna y que proyectamos ampliar el próximo año. Sin embargo, este no puede ser un esfuerzo aislado. Hacemos un llamado a avanzar hacia una legislación que garantice que este tipo de iniciativas se conviertan en una política pública permanente, sostenible y verdaderamente accesible para todas las mujeres del país”, agregó sobre la iniciativa el jefe comunal de La Florida, Daniel Reyes.