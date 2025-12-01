VOTA INFORMADO por $1100
    Nacional

    La estratégica alianza de Desbordes con Dr. Simi para lograr el regreso del árbol de Navidad más grande de Santiago

    Tras años sin un árbol emblemático, la capital busca recuperar una tradición navideña con una instalación de 22 metros, un pesebre restaurado y la idea de repetir experiencias de Madrid o Sevilla.

    Gabriela MondacaPor 
    Gabriela Mondaca

    Este lunes, a las 20.00 horas, la Plaza de Armas de Santiago volverá a tener un gran árbol de Navidad. Son 22 metros su altura, iluminación, decoración completa y un pesebre restaurado por artistas del Teatro Municipal. El montaje marca un retorno esperado, dado que después de varias temporadas en que la tradicional postal estuvo ausente, reducida o envuelta en polémicas, la administración de Mario Desbordes decidió reinstalar un símbolo que, desde el municipio, aseguran que busca “devolver las tradiciones” al casco histórico de la capital.

    Aunque Santiago solía levantar un árbol navideño de gran formato -principalmente entre 2015 y 2018, y nuevamente en 2022- la tradición se fue debilitando en los últimos años. Tras el estallido social, el municipio suspendió el montaje en 2019 por razones de seguridad. Durante los años de pandemia la instalación también se discontinuó: hubo formatos menores, ferias navideñas y decoración puntual, pero no un gran árbol central en la Plaza de Armas.

    A eso se sumó un ciclo de problemas administrativos y decisiones internas que afectaron los montajes. En 2022, por ejemplo, la instalación de un “arbolito torta” y del pesebre generó controversias por cuestionamientos a su contratación. Uno de esos pequeños árboles terminó involucrado indirectamente en la filtración de chats entre la entonces alcaldesa Irací Hassler y la diputada Karol Cariola, debido al eventual “tráfico de influencias” en las gestiones que la expresidenta de la Cámara de Diputados pidió a Hassler para favorecer a su “amigo empresario chino” Bo “Emilio” Yang.

    Árbol de navidad en 2022.

    Pero el golpe definitivo vino en 2023 y 2024. Pese a que hace dos años en redes sociales circulaban posteos evocando el espíritu navideño en la comuna, lo que se instaló en la Plaza de Armas fue un árbol -descrito por funcionarios y vecinos nuevamente como uno pequeño- que no logró convocar al público ni recrear el ambiente de temporadas anteriores. En 2024, en tanto, un árbol fue instalado por BancoEstado, en conjunto con el Palacio de La Moneda, pero en la Plaza de la Constitución.

    Para la nueva administración la ausencia de un árbol de gran escala el año pasado, con un Desbordes recién asumido tiene una explicación concreta: no había nada programado ni presupuestado desde la administración anterior. Así lo detalla la Corporación para el Desarrollo de Santiago (Cordesan), que sostiene que en 2024 la administración saliente no dejó programado un árbol de Navidad, ni desde la gestión ni desde el punto de vista presupuestario.

    Árbol de Navidad 2023.

    El alcalde asumió el 6 de diciembre de 2024, por lo que no hubo tiempo de modificación. Esa falta de planificación, sumada al cierre del año presupuestario, hizo imposible armar un proyecto grande con menos de tres semanas hábiles, señalan los entendidos.

    Este año, en cambio, Cordesan buscó financiamiento externo para asegurar que la tradición volviera. La respuesta, relatan, vino desde las Farmacias del Dr. Simi, que aportaron la mayor parte de los recursos. El árbol fue arrendado y la corporación se encargó de coordinar la instalación, el montaje, el resguardo y la logística general.

    Árbol de navidad 2024.

    La empresa también aportó una casa-regalo que funcionará como buzón navideño: desde ahí se seleccionarán 100 cartas de niños y niñas para entregar regalos. Esto se suma a los cerca de 3.000 regalos que el municipio distribuye cada año y al apoyo que prestarán a la campaña de cartas navideñas de Correos de Chile.

    Para Desbordes, todo esto busca recuperar el sentido de la Navidad en el espacio público central. “En años anteriores se había instalado un arbolito muy pequeño, casi un ‘árbol torta’, y el pesebre ni siquiera se montó”, afirma a La Tercera. “Así como recuperamos una tradición que no se hacía desde 2010, como el concurso de vitrinas, queremos un Santiago entretenido, que convoque y atraiga personas”.

    El alcalde sostiene que ciudades como Madrid o Sevilla han convertido la Navidad en un atractivo turístico y comercial, y que Santiago podría avanzar en esa línea. Por eso, la municipalidad instaló también iluminación en las palmeras de la plaza, renovó luminarias de fachadas y coordinó el regreso del concurso de vitrinas junto a gremios del comercio.

    Árbol de navidad 2025.

    La actividad de este lunes estará encabezada por Desbordes, directivos de Cordesan, el Dr. Simi y el Orfeón de Carabineros. Además de encender el árbol, se presentará la programación completa de “La Navidad Brilla en Santiago”, que contempla actividades infantiles, conciertos y sorpresas diarias durante todo diciembre.

