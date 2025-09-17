SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

La mano del ministro Cordero en el llamado a retiro del coronel jefe de Labocar por robo de armas

Diligencias desplegadas por el Ministerio Público permitieron establecer que 18 armas habían sido sustraídas desde la unidad ubicada en Ñuñoa. Tres sujetos fueron detenidos por su presunta participación en el robo, aunque el titular de la cartera fue enfático en que se hicieran valer las responsabilidades de mando.

Por 
María Catalina Batarce
 
José Carvajal Vega
El ministro Luis Cordero junto al general director de Carabineros, Marcelo Araya. Diego Martin /Aton Chile Diego Martin

Once allanamientos en diferentes comunas de la Región Metropolitana, tres imputados detenidos y un coronel de Carabineros llamado a retiro. Esos son parte de los hitos de la indagación por el robo de 18 armas y evidencia de distintas causas desde dependencias del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) en Ñuñoa.

Los hechos quedaron al descubierto la mañana del sábado 13 de septiembre y desde un inicio se calificaron como de la mayor gravedad. Por disposición del la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, las diligencias quedaron en manos del OS9 de la misma policía uniformada, y aunque aún no se logra aprehender a la totalidad de los implicados, según confirmó el general director Marcelo Araya, se ha insistido en que se está haciendo todo lo necesario para concretar aquello y recuperar los elementos sustraídos.

“Seguimos trabajando con la finalidad de buscar al resto de la banda. Eso ha significado a lo menos 11 allanamientos en la Región Metropolitana, con la finalidad de seguir aportando el máximo de pruebas y, por sobre todo, esperando la recuperación de las especies, particularmente las armas de fuego”, indicó la tarde del martes el jefe de la institución policial.

Si bien desde la máxima autoridad de Carabineros hacia abajo se condenó lo ocurrido y existe consenso en que los responsables debían asumir sus sanciones -tanto los involucrados en el robo propiamente tal como quienes hubieren incurrido en falencias administrativas- en las filas de Labocar había resistencia a que se zanjaran bajas o llamados a retiro antes de que culminaras las indagaciones internas que se habían dispuesto.

De acuerdo con fuentes consultadas por este medio, había sectores de la policía uniformada que consideraban que establecer castigos a sólo horas de lo ocurrido no era lo mejor, y que primero había que ejecutar ciertas pesquisas.

Sin embargo, como ha quedado en evidencia los últimos meses, el estilo del ministro de Seguridad, Luis Cordero, jefe civil de Carabineros y de la Policía de Investigaciones (PDI), es otro. Para él, de acuerdo con quienes conocen de cerca sus labores, cuando hay hechos de tal gravedad se requiere aplicar determinaciones que sirvan de señal tanto internamente como para el resto de la comunidad.

Bajo esa premisa es que, tras diversos contactos con el general Araya -con quien el ministro suele conversar a diario y en momentos complejos más de una vez al día- Cordero le insistió en que se debían hacer valer las responsabilidades de mando.

Fue así como a primera hora del lunes 15 de septiembre que Carabineros, por medio de un comunicado, informó sobre las primeras disposiciones administrativas. “El mando de la institución ha llamado a retiro al coronel Roberto Saravia, jefe de la citada repartición (Labocar), por su responsabilidad de mando en los hechos”, se leía en el escrito.

Según quienes conocieron de los contactos entre el secretario de Estado y el general director, se remarcó el hecho de que, dado que Carabineros es una institución jerarquizada, las responsabilidades del mando son importantes como señal interna y confianza externa. Así, pese a que las indagaciones administrativas continúan, se llegó a la conclusión de que Saravia debía dar un paso al costado.

De acuerdo con las primeras evaluaciones, habría sido el coronel Saravia quien en primera instancia entregó información errónea al general Jaime Velasco, director de Control de Drogas e Investigación Criminal, quien la jornada del sábado comunicó que no había armas sustraídas.

Y si bien hay quienes han sostenido que el general Velasco podría ser otro de los uniformados que saldría de sus labores por lo ocurrido, fuentes consultadas por este medio señalan que, al menos con la información que se tiene hasta la fecha, eso no sería prudente.

Como mencionaron los mismos personeros, el general cuenta con una “muy buena evaluación” en cuanto al combate del crimen organizado, por lo por ahora se descarta su salida.

Esa misma buena evaluación, dicen fuentes de Carabineros, es la que tenía Saravia, y de ahí la resistencia inicial a su salida. Según fuentes consultadas, en el Alto Mando de Carabineros existía una muy buena impresión y evaluación del trabajo que desarrollaba el coronel. Su cargo, agregaron los mismos personeros, es estratégico y contaba con una alta preparación en el área, lo que también se ponderó.

18 armas fueron robadas desde dependencias de Labocar. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Más allá de las responsabilidades administrativas, el viernes 19 de septiembre la Corte de Apelaciones de Santiago deberá revisar la apelación del Ministerio Público respecto de las medidas cautelares de los tres detenidos por el robo, dado que durante la audiencia de formalización se rechazó su prisión preventiva.

Los imputados fueron identificados como Bryan Ramírez Villalobos, Luis Lobos Landaez y Christopher Segovia Vega, y si bien el fiscal Marcelo Leiva imputó cargos por robo en lugar no habitado y tenencia ilegal de armas, el tribunal sólo dio por acreditado el primer ilícito.

Más sobre:LabocarRobo armas LabocarLuis CorderoLa Tercera PMCarabinerosCoronel Roberto Saravia

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

La grieta que se evidenció en Evópoli por el caso Ximena Rincón

El desesperado relato de Don Francisco de la pesadilla que significó el final de Sábado Gigante

Golpe a golpe: Desbordes y Boric escalan tensión en actividades de celebración de Fiestas Patrias

Cómo se desvaneció el desembarco de Carolina Tohá al comando de Jeannette Jara

La polémica enmienda constitucional aprobada por los diputados brasileños para bloquear demandas contra legisladores

Autofin aprueba aumento de capital y nueva política de dividendos

Lo más leído

1.
Estos son los horarios de los supermercados y malls para la semana de Fiestas Patrias

Estos son los horarios de los supermercados y malls para la semana de Fiestas Patrias

2.
Cámara vota reforma que regula dietas y pone fin a financiamiento de oficinas de expresidentes de la República

Cámara vota reforma que regula dietas y pone fin a financiamiento de oficinas de expresidentes de la República

3.
SII presenta querella contra empresarios de origen indio por millonario fraude en venta de perfumes de lujo

SII presenta querella contra empresarios de origen indio por millonario fraude en venta de perfumes de lujo

4.
Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

5.
Desbordes desliza descontento con Boric por inaugurar Fiestas Patrias en La Pampilla y apunta a estar “a la altura de los cargos”

Desbordes desliza descontento con Boric por inaugurar Fiestas Patrias en La Pampilla y apunta a estar “a la altura de los cargos”

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

“Esperaba guardar este secreto hasta morir”: el mensaje que el presunto asesino de Charlie Kirk le envió a su pareja

“Esperaba guardar este secreto hasta morir”: el mensaje que el presunto asesino de Charlie Kirk le envió a su pareja

De Lagos Weber a Juan Sutil: los más comentados pie de cueca de políticos y autoridades

De Lagos Weber a Juan Sutil: los más comentados pie de cueca de políticos y autoridades

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Servicios

Rating del martes 16 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del martes 16 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

A qué hora cierran los supermercados este miércoles previo a los feriados de Fiestas Patrias

A qué hora cierran los supermercados este miércoles previo a los feriados de Fiestas Patrias

Revisa las rutas y horarios con peaje a luca desde el miércoles por el fin de semana largo

Revisa las rutas y horarios con peaje a luca desde el miércoles por el fin de semana largo

La grieta que se evidenció en Evópoli por el caso Ximena Rincón
Chile

La grieta que se evidenció en Evópoli por el caso Ximena Rincón

Golpe a golpe: Desbordes y Boric escalan tensión en actividades de celebración de Fiestas Patrias

Cómo se desvaneció el desembarco de Carolina Tohá al comando de Jeannette Jara

Za-Salmón
Negocios

Za-Salmón

Autofin aprueba aumento de capital y nueva política de dividendos

Dominga: CPC dice que fallo de la Suprema es “una clara confirmación” de que el proyecto cumple con la exigencia ambiental

De Lagos Weber a Juan Sutil: los más comentados pie de cueca de políticos y autoridades
Tendencias

De Lagos Weber a Juan Sutil: los más comentados pie de cueca de políticos y autoridades

La última actualización de PlayStation 5 permite nuevas funciones en el control Dual Sense

“Esperaba guardar este secreto hasta morir”: el mensaje que el presunto asesino de Charlie Kirk le envió a su pareja

La desconocida apelación de Martina Weil que hizo más dramática su eliminación del Mundial de Atletismo
El Deportivo

La desconocida apelación de Martina Weil que hizo más dramática su eliminación del Mundial de Atletismo

Otra millonaria multa: Conmebol le sigue pasando la cuenta a Independiente por la llave contra la U

Detienen a barrista de Independiente involucrado en los incidentes del duelo contra la U que estaba prófugo

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025
Finde

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

El desesperado relato de Don Francisco de la pesadilla que significó el final de Sábado Gigante
Cultura y entretención

El desesperado relato de Don Francisco de la pesadilla que significó el final de Sábado Gigante

Fiestas Patrias y stand up comedy: la llamativa apuesta de una lota con chistes en la Fonda Nómade

Teatro Camilo Henríquez estrena obra sobre los monumentos post estallido social

La polémica enmienda constitucional aprobada por los diputados brasileños para bloquear demandas contra legisladores
Mundo

La polémica enmienda constitucional aprobada por los diputados brasileños para bloquear demandas contra legisladores

Trump llega a Windsor en una visita de Estado a Reino Unido que combina comercio, tecnología y protocolo real

La IA se abre paso en la política: Albania nombra a “ministra” y Japón a líder de partido generados con esta tecnología

Hablemos de amor: el trabajo se transformó en mi relación tóxica
Paula

Hablemos de amor: el trabajo se transformó en mi relación tóxica

Sacar la ciencia del laboratorio: la misión de Macarena Rojas Ábalos

El miedo a engordar enferma más que una empanada