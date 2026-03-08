“La prevención es clave”: Colina da inicio oficial a la campaña de vacunación contra influenza y virus sincicial
La corporación municipal inició el proceso en toda la red de atención primaria. Como medida de seguridad, se implementó una espera preventiva de 30 minutos.
La Municipalidad de Colina dio inicio oficial a su campaña de vacunación 2026. La estrategia busca proteger a la población frente al aumento de enfermedades respiratorias.
La iniciativa tiene principal foco en reforzar la inmunización contra la influenza y la administración del anticuerpo monoclonal contra el Virus Respiratorio Sincicial (VRS) antes del invierno.
El despliegue incluye todos los Centros de Salud Familiar (Cesfam) de la comuna y un vacunatorio móvil que recorrerá puntos estratégicos.
Además, se anunció una extensión horaria y atención los días sábados a partir de mediados de marzo.
Por su parte, la alcaldesa de Colina, Isabel Valenzuela, enfatizó la relevancia del operativo. “La prevención es clave para evitar complicaciones y cuidar especialmente a nuestros niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas”, afirmó la alcaldesa.
Una de las indicaciones de este año es la observación posterior a la vacunación. Los pacientes deberán permanecer 30 minutos en el recinto tras recibir la dosis para monitorear cualquier reacción secundaria. Desde la municipalidad recuerdan que al asistir a la vacunación debe llevar su cédula de identidad.
