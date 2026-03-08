“La prevención es clave”: Colina da inicio oficial a la campaña de vacunación contra influenza y virus sincicial

La Municipalidad de Colina dio inicio oficial a su campaña de vacunación 2026. La estrategia busca proteger a la población frente al aumento de enfermedades respiratorias.

La iniciativa tiene principal foco en reforzar la inmunización contra la influenza y la administración del anticuerpo monoclonal contra el Virus Respiratorio Sincicial (VRS) antes del invierno.

El despliegue incluye todos los Centros de Salud Familiar (Cesfam) de la comuna y un vacunatorio móvil que recorrerá puntos estratégicos.

Además, se anunció una extensión horaria y atención los días sábados a partir de mediados de marzo.

Por su parte, la alcaldesa de Colina, Isabel Valenzuela, enfatizó la relevancia del operativo. “La prevención es clave para evitar complicaciones y cuidar especialmente a nuestros niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas”, afirmó la alcaldesa.

Una de las indicaciones de este año es la observación posterior a la vacunación. Los pacientes deberán permanecer 30 minutos en el recinto tras recibir la dosis para monitorear cualquier reacción secundaria. Desde la municipalidad recuerdan que al asistir a la vacunación debe llevar su cédula de identidad.