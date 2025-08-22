La reflexión de Cristián Campos tras ser sobreseído en la investigación por abuso en su contra

El actor Cristián Campos compartió un mensaje en sus redes sociales para celebrar su sobreseimiento definitivo en la investigación por abusos deshonestos en contra de la hija de su expareja, la sicóloga Raffaella di Girolamo.

Así, el actor destacó que la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago es el “fin de una pesadilla, larga, injusta y dolorosa”.

El tribunal de alzada capitalino confirmó la sentencia de primera instancia del 34° Juzgado del Crimen de Santiago en la que resolvió el sobreseimiento definitivo del actor por prescripción.

Sin embargo, a diferencia de esa resolución, la Corte estableció que no no es posible determinar la culpabilidad de Campos en el ilícito debido a que no fue sometido a un proceso previo legalmente tramitado.

En definitiva la sentencia sostieen que pese a que en primera instancia se acreditaron los delitos, “la ley exige que la determinación de responsabilidad penal solo pueda efectuarse en una sentencia definitiva dictada en un proceso previo legalmente tramitado. Sin embargo, en este caso la acción penal se encontraba extinguida por el transcurso del tiempo".

La hija de la actriz Claudia di Girolamo denunció en 2024 a Campos por abusos que habrían ocurrido durante los años en que los actores convivieron juntos producto de su matrimonio.

La denunciante lo acusó de haber realizado conductas de connotación sexual, lo que también devinó en un quiebre familiar con los hermanos di Girolamo: Pedro y Antonio Campos, hijos del matrimonio entre los actores.