    La renuncia del coordinador reabre dudas sobre el futuro de la reforma de salud

    Sergio Sánchez dejó la tarea de coordinar la reforma en noviembre del año pasado, siete meses después de haber asumido. Aunque la salida se explicó por razones personales, desde su entorno señalan que el escenario que enfrentaba el proceso también influyó en la decisión.

    Ignacia CanalesPor 
    Ignacia Canales
    MARIO TELLEZ

    Reformar el sistema de salud. Esa era la promesa del gobierno del presidente Gabriel Boric. Para eso, durante los primeros años de administración tomaron varias decisiones para avanzar en esa dirección, entre ellas la creación de una coordinación dedicada exclusivamente a empujar los cambios del sector.

    Ese rol lo asumió inicialmente Bernardo Martorell (PPD), quien en abril de 2025 dejó el cargo tras su arribo a la Subsecretaría de Redes Asistenciales. En su reemplazo fue designado Sergio Sánchez (PS), entonces asesor de la ministra de Salud, Ximena Aguilera. Sin embargo, su tiempo en el cargo fue corto:se mantuvo en la coordinación hasta el 30 de noviembre, completando siete meses como encargado de la reforma, tras presentar su renuncia por razones personales.

    Eso sí, desde su entorno aseguran que, aunque primaron las razones personales, también influyó la falta de proyección que tenía el proceso en ese momento, en un escenario marcado por proyectos de ley que avanzan lentamente tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.

    ¿En qué está la reforma?

    La reforma de salud prometida por el gobierno de Gabriel Boric era clara: crear un sistema universal con financiamiento unificado -el Fondo Universal de Salud (FUS)- y relegar a las isapres al rol de seguros complementarios.

    Pero con la crisis de la industria, el diseño original quedó en el congelador. De hecho Sánchez reconoció en entrevista con La Tercera, en mayo del año pasado, que el programa tuvo que aterrizar a la realidad política y legislativa.

    Por eso, Ejecutivo puso el foco en proyectos prioritarios para reestructurar el sistema: eliminar las preexistencias en las isapres, fortalecer la Superintendencia de Salud, avanzar en salud mental, eutanasia y mejorar el sector público. Y aunque admite que el FUS quedó en pausa, desde la cartera sanitaria han marcado en varias ocasiones que el gobierno dejará huella con la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC).

    Con poco más de dos meses de gobierno por delante, en el Congreso el margen de tiempo es aún más acotado, y varios admiten que es difícil que estos proyectos terminen su tramitación antes del 11 de marzo. De hecho, la mayoría de las iniciativas se encuentra en primer trámite legislativo, escenario que hacía prever un avance limitado del paquete, una evaluación que el propio Sergio Sánchez compartía al interior del ministerio.

    Uno de los proyectos más avanzados del paquete es el que regula la muerte asistida. La iniciativa se originó como una moción parlamentaria y luego fue asumida por el Ejecutivo como parte de su legado en materia de salud, quedando a solo un trámite legislativo de su despacho. Sin embargo, pese a que en las últimas semanas contó con urgencia máxima, no fue incorporada en tabla y, cuando sí lo estuvo, no alcanzó a ser discutida. Desde el gobierno atribuyeron la situación a una maniobra de la oposición para dilatar su tramitación.

    Consultado por La Tercera, el Ministerio de Salud informó que quien asumirá la coordinación de la reforma y tendrá a su cargo el balance al final del gobierno será Alex Reyes, asesor que ya formaba parte del equipo de Sánchez.

    En tanto, la MCC —otro de los pilares de la reforma y que está a cargo de Fonasa— se encuentra en sus etapas finales. Aunque en los planes iniciales se esperaba que estuviera lista el año pasado, la primera licitación fue declarada desierta a fines de junio, luego de que ninguna compañía de seguros presentara ofertas. En la segunda subasta, en tanto, solo se recibió una propuesta, de Zurich, que ofertó por una de las siete fracciones disponibles. El proceso termina el próximo 26 de enero.

