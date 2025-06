Rector de la PUC se reúne con una veintena de parlamentarios para exponer sus reparos al FES que promueve Cataldo

A fines de enero el cardenal Fernando Chomali, en su condición de Gran Canciller de la Pontificia Universidad Católica (PUC), tomó la decisión de elegir a Juan Carlos de la Llera como nuevo rector de la institución en reemplazo de Ignacio Sánchez.

Y aunque en poco más de dos meses desde que asumió en la interna de la UC ya ha quedado más o menos claro que la forma de conducción será distinta, un punto en común entre autoridad entrante y saliente es la postura institucional -negativa- frente al nuevo sistema de Financiamiento de la Educación Superior (FES) propuesto por el gobierno para dejar atrás el Crédito con Aval el Estado (CAE).

“El proyecto de ley FES es una ley que puede tensionar mucho al sistema de las universidades, que lo puede degradar si se hace incorrectamente. Y esto no tiene que ver con posiciones políticas. Pero si yo voy a hacer una ley de financiamiento universitario que daña el proyecto educativo, en el fondo dañas la calidad de nuestra educación superior en Chile, que sigue siendo todavía muy buena en relación a otros países del mundo", decía De la Llera a La Tercera la semana que asumió el cargo.

Ahí también justificaba y decía que había que ser “muy racional en no llevar estas políticas públicas a un extremo donde hay personas que con la rentabilidad que tienen de su propia profesión perfectamente pueden pagar un crédito. No hay que transformar esto en un tema ideológico. Hay que hacer una política efectiva, real, que le permita al país también liberar recursos para que vayan a otras dimensiones que también son muy importantes".

De hecho, el exdecano de Ingeniería de la PUC iba más allá y señala que “definitivamente” el proyecto debía ser modificado y que en razón de ello sostendría reuniones “con quien quiera para plantearles muy claramente la posición de la Universidad Católica“.

Una de esa citas es la que sostendrá este lunes, a las 19:30 horas en el comedor de la vicepresidencia de la Cámara de Diputados. Hasta ahí llegará el rector De la Llera para juntarse con casi una veintena de diputados, varios de los cuales también se han posicionado en contra del FES. Los acercamientos entre la autoridad universitaria y los diputados se hizo, cuentan varios de ellos, a través de Diego Schalper (RN) y la idea es instalar la discusión sobre el FES en los sectores moderados antes de que llegue a votarse en sala. Hoy, ya aprobado en la Comisión de Educación de la Cámara, el proyecto se encuentra en la Comisión de Hacienda.

Entre quienes asistirán se cuenta al también RN Hugo Rey, quien proyecta que con el rector se hablará “sobre educación superior, la agenda, las temáticas que hoy día preocupan y, por supuesto, que el FES va a ser uno de esos temas”. Frente a este, dice, “nosotros tenemos una posición clara porque el gobierno no nos ha escuchado, no ha escuchado a expertos, no ha escuchado a académicos y ha mantenido una postura bastante intransigente”.

Y que, si bien valoran algunos aspectos, también hay otros que no. “Creemos que parte de la conversación con el rector de la Universidad Católica va a estar enfocada en esta temática y queremos escuchar su postura y si podemos seguir ampliando estas conversaciones, feliz de escuchar, entender y saber qué es lo que piensan, qué es lo que les preocupa para poder canalizarlo a través de este mal proyecto”.

En la lista de diputados que al menos hasta el cierre de esta edición se manejaba que participarían del encuentro, además de los ya mencionados, también estaban Karen Medina (ind.), Héctor Barría (DC), Eric Aedo (DC), Miguel Ángel Calisto (Demócratas), Joanna Pérez (Demócratas), Carlos Bianchi (ind.), Alexis Sepúlveda (PR), Yovanna Ahumada (PSC), Raúl Leiva (PS), Rubén Oyarzo (ind.), Andrés Jouannet (Amarillos), Alberto Undurraga (DC), Víctor Pino (Demócratas), Erika Olivera (Demócratas), Gaspar Rivas (ind.), José Miguel Castro (RN) y Marcia Raphael (RN).

Esta última asevera: “Efectivamente hoy nos reuniremos con el rector de la Universidad Católica para conversar sobre la agenda de educación superior. Como parte de la Comisión de Educación siempre son importantes este tipo de reuniones para conversar y conocer su mirada respecto de la educación. Obviamente, se tocará el tema del proyecto de ley del FES, pero no hay ninguna intención en ponerse de acuerdo en una estrategia, solo conocer su opinión y también señalarle nuestra posición respecto a este proyecto”.

De todas formas, en el mundo parlamentario opositor al FES sí se reconoce que han buscado acercarse a algunos rectores para intentar buscarle cambios profundos al proyecto presentado por el gobierno. Y que De la Llera podría ser un gran aliado.