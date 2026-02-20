Ladrones chocaron en una casa: Carabineros detiene a dos sujetos e incauta armas tras robo de vehículo en El Bosque

Efectivos de la 30° Comisaría Radiopatrullas de Carabineros detuvieron a dos sujetos que robaron un vehículo en la intersección de Portales con Los Mimbres, El Bosque.

Los detenidos intimidaron al conductor con aparentes armas de fuego y le arrebataron el automóvil.

Gracias al GPS de la máquina, se logró dar con su ubicación en avenida Lo Martínez, lo que permitió iniciar un seguimiento controlado que terminó en la esquina de Padre Hurtado con Los Sauces.

Allí, los ladrones perdieron el control del automóvil y chocaron contra el muro perimetral de un domicilio.

Personal policial detuvo a dos sujetos de 16 y 17 años, ambos con antecedentes, que fueron trasladados hasta la 39° Comisaría de Carabineros de El Bosque y quedaron puestos a disposición del Ministerio Público.

Además, se incautaron dos armamentos tipo pistola, una adaptada para el disparo y la otra a balines.