Nacional

Las disculpas públicas que tuvo que dar una exconcejala de Renca al alcalde Castro tras querella por injurias y calumnias

La exconcejala afirmó durante la audiencia que "nunca ha sido la intención de la suscrita personalizarlo ni causar daño ni menoscabo en el señor Claudio Castro”. El alcalde valoró las palabras: "En poltica no todo vale. Cosas como esta no son parte del debate democrático".

José Carvajal Vega 
José Carvajal Vega

Fue durante el Concejo Municipal de Renca del 24 de septiembre de 2024 que la entonces concejala y candidata a alcaldesa por esa comuna, Camila Avilés (Demócratas), criticó al alcalde Claudio Castro (Independiente). La exconcejala afirmó en esa instancia que la máxima autoridad comunal estaba involucrado en un caso de corrupción.

Esa vez Avilés vinculó a Castro con una supuesta corrupción en el Consejo Asesor de Desarrollo Urbano de Renca (CADU), señalando que el alcalde había incurrido en actitudes de “nepotismo”, “tráfico de influencias”, “falta de transparencia” y conflicto de interés.

Las palabras de la concejala derivaron en que la Municipalidad de Renca, representada por el abogado José Pedro Silva del estudio BACS Abogados, presentara una querella por injurias y calumnias en contra de Avilés.

La exconcejala no solo lanzó su acusación en el concejo municipal sino que además repitió esa supuesta denuncia en el programa de televisión Sin Filtros -donde incluso vinculó la gestión de Castro con el caso ProCultura- y en Conectados de Radio Agricultura junto a Sergio Hirane.

Esta semana finalmente el caso llegó a su fin, luego de que se realizara la audiencia en la que la exconcejala presentó sus disculpas, después de que Castro afirmara en su querella que la también excandidata a alcaldesa “traspasó cualquier límite”.

Las disculpas

Este jueves se llevó a cabo la audiencia en la que la exrepresentate de Demócratas expuso, ante el tribunal, sus disculpas públicas. Las dos partes lograron llegar a una conciliación para cerrar el caso sin tener que llegar a juicio.

En estrado, Avilés afirmó que “la fiscalización de la gestión municipal recae en los concejales, quienes están legalmente facultados para ejercer esta función. Como concejala, asumí esta responsabilidad (…) siempre con un enfoque institucional, claro y transparente, y sin ánimo de perjudicar, sino con una mirada enfocada en el deber público y no en lo personal".

“Siempre uno podría tener más antecedentes para afirmar determinadas cosas, y en este caso en particular, nunca ha sido la intención de la suscrita personalizarlo ni causar daño ni menoscabo en el señor Claudio Castro”, agregó la exconcejala.

Entrevista a Claudio Castro, alcalde de Renca Foto: Andrés Pérez Andres Perez

Tras la declaración de Avilés, fue el turno de Castro, quien afirmó al magistrado que “toda esta situación ha sido muy desagradable, causó daño y menoscabo. Por eso valoro las disculpas y espero que no vuelva a suceder. Cosas como esta no son parte del debate democrático que rodea la política”.

Al término de la audiencia, el abogado Miguel Schürmann valoró la resolución del caso. “Estamos muy conformes con las disculpas públicas ofrecidas por la exconcejala Avilés ya que nos da la razón en relación a la falsedad sobre las graves imputaciones que hizo respecto del alcalde Castro. Esto demuestra una vez más que el alcalde Castro ha actuado siempre con estricto apego a la ley y que la probidad en su gestión municipal en un sello que la gente reconoce y valora”, afirmó Schürmann.

El alcalde además reflexionó sobre los efectos que tienen este tipo de declaraciones. “Para mí, como persona y alcalde, esta es una muestra de que en política no todo vale, y la importancia de ser rigurosos para no afectar la reputación de personas, sus familias y equipos de trabajo. Durante todos mis años en el servicio público he velado por un clima de respeto. Es lo que Renca y Chile merecen y por esa razón acepté las disculpas públicas de la exconcejala”, añadió Castro.

