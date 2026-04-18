Las observaciones del Servel a los gastos de campaña de Squella

El pasado 8 de abril el Servicio Electoral (Servel) emitió una resolución en la cual aprobó, con observaciones, la declaración de gastos del senador Arturo Squella. Si bien los gastos del presidente del Partido Republicano en su mayoría fueron aprobados sin reparos, igualmente el organismo público levantó reparos a parte de dicha declaración.

A lo largo de un documento de 15 páginas, al cual tuvo acceso La Tercera, el Servel detalló que dichas observaciones persistieron tras las primeras subsanaciones que presentó el candidato, quien resultó electo con el 9,8% de los votos en la elección del 2025.

Dado que las observaciones presentadas corresponden a cuestionamientos que no alcanzan la gravedad requerida para un total rechazo, el Servel aprobó el reembolso de $ 148.236.003, de los $ 177.718.898 a los que podía optar el candidato.

Pese a lo anterior, la misma resolución del organismo público plantea que “se ha determinado que existen inconsistencias u omisiones en su contabilidad electoral, sin embargo, estas no revisten la gravedad suficiente para motivar el rechazo de la cuenta general de ingresos y gastos electorales presentada por la candidatura, por lo que, en consecuencia, se procederá a aprobar con observaciones, según el detalle pormenorizado de manera precedente”.

Las observaciones

Los reparos levantados por el Servel a los gastos de Squella están contenidos en ocho puntos. Las observaciones, que son variadas, plantean falencias en las rendiciones, como por ejemplo que la campaña declaró haber devuelto $ 60.842 a un aportante, pero esta no se hizo correctamente.

Por otro lado, también apunta a que en uno de los puntos “la presentación de la cuenta de ingresos y gastos electorales no se encuentra debidamente sustentada”, así como también que hay casos en los que una orden de compra de un servicio, y el informe respecto al trabajo de campaña que se realizó para dicho pago, “no corresponde al gasto observado”.

Pese a que la mayoría de las observaciones en términos económicos son menores, la mayor observación es por “una discrepancia entre el gasto declarado por $ 109.300.001 por servicios de propaganda en redes sociales del proveedor Blue Digital Servicios de Marketing S.A.”, respecto a lo que informó Meta, empresa propietaria de las redes sociales como Facebook, Instagram o WhatsApp.

Consultado al respecto, el senador Squella destacó que las observaciones iniciales “fueron subsanadas y aceptadas por el Servel. Solo quedaron unas pocas menores que, a su vez, ya fueron contestadas, pero que no afectaron la aprobación de la rendición”.

La misma resolución del Servel plantea que aún persisten recursos a los que puede recurrir el senador para impugnar lo resuelto por el organismo. Para aquello, Squella -especifica la documentación- podrá recurrir al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) a través de una reclamación.