Las ocho claves del discurso de Chevesich que marcarán la presidencia de la primera mujer al mando de la Suprema

1. El lado más íntimo de la jueza de hierro

La magistrada aprovechó su alocución para mostrar aspectos de su vida privada que han marcado su carrera judicial. Lo primero que hizo fue destacar a sus padres: Jorge Chevesich y Laura Ruiz. Fue con su madre que se detuvo especialmente: “A través de su bondadosa entrega, mis hijas pudieron sentirse cuidadas por una presencia amorosa y virtuosa. Con ello me brindó una relativa tranquilidad que toda mujer necesita para seguir desarrollándose profesionalmente”.

También le dedicó palabras a su fallecido marido, Andrés de la Maza. Al difunto abogado lo recordó como “un gran consejero en mi camino de vida, que siempre me impulsó a perseverar en mis sueños y que, con su partida, me mostró que el amor se transforma, pero nunca muere”.

Sentados al frente de ella, junto al resto del público, estaban sus dos hijas -Josefina y Francisca de la Maza- junto a sus dos nietos -Agustín y León-, a quienes también les agradeció: “Gracias a mis hijas por inspirarme y, al mismo tiempo, enseñarme a través de su paciencia y comprensión que el amor es trascendental y conduce al perdón. Gracias por los hermosos nietos que me dieron, quienes son fuente de alegría y conexión con la vida”.

A su actual pareja, el exministro Carlos Gajardo, le envió palabras de afecto: “Eres el refugio de mi día a día. Tu guía, apoyo y protección han sido puntales invaluables en esta travesía. Gracias por sostenerme y aceptarme tal cual soy”.

La última en mencionar fue su secretaria, Vanessa Turrillas. Quienes la conocen comentan que la abogada ha sido pieza fundamental para la vinculación que tiene la magistrada con el resto de los funcionarios del Poder Judicial.

2. Justos por pecadores

La ministra reconoció que 2024 y 2025 han sido “los años horribles” del Poder Judicial, recordó la destitución de cinco ministros, calificó como una crisis de hechos “muy graves” el momento que atraviese la judicatura, pero hizo una defensa cerrada al honor de los judiciales que sí hacen su trabajo apegados a la buena conducta.

“Me parece injusto y me duele que, por los actos reprochables de algunos pocos, suframos las consecuencias quienes cumplimos honestamente con nuestro deber”, aseguró la nueva presidenta. Luego añadió: “Alzo mi voz para protestar y decir que lo hecho por algunos pocos, no puede ser un estigma para la inmensa mayoría que trabajamos honesta y esforzadamente”.

“Estamos aquí para servir, no para servirnos del cargo”, agregó.

3. Mano dura y rápida

La magistrada quiso destacar que el pleno de la Suprema ha actuado “con la mayor diligencia posible” en los procesos iniciados ante la extinta Comisión de Ética, los sumarios y los cuadernos de remoción. Chevesich fue clara en señalar que “los tiempos de las investigaciones judiciales no son los mismos que los que rigen aquellas que lleva adelante el Congreso”.

Finalmente, comprometió la máxima rapidez en caso de que surjan nuevos escándalos: “Además de todo lo hecho para resguardar la probidad judicial y frenar corruptelas que existan o que puedan producirse, quiero manifestar que es la firme voluntad de esta corte, actuar con la mayor celeridad posible si nuevos hechos de esta naturaleza se develaran”.

4. Justicia ciega

Chevesich hizo un repaso por los flancos más débiles que tiene la judicatura a nivel de percepción ciudadana. Uno de ellos fue la sensación extendida de que existen dos justicias: una para ricos y otra para pobres.

Ante eso, la ministra señaló con claridad: “Lo que enaltece nuestra labor es, entre otras cosas, el trato igualitario que debemos dar a todos los justiciables”.

5. Sensibilidad con la opinión pública

En su discurso dejó en claro que su estilo como presidenta será estar atenta a lo que diga la opinión pública. Lo dijo aclarando que eso no tiene que vincularse con la labor jurisdiccional, pero sí con acoger la evaluación ciudadana del trabajo judicial: “La opinión pública importa y mucho, porque la credibilidad y la respetabilidad que debemos proyectar ante ella, es indispensable en un correcto sistema de administración de justicia, como parte fundamental de un Estado de derecho”.

6. Compromiso con mejorar el trato

La ministra se comprometió públicamente a “encontrar principios de solución para aquellas problemáticas que nos atañen directamente”. Así dijo que se enfocará en mejorar “los atrasos, los tiempos excesivos para la programación de juicios y la deficiente atención del público”. Para eso promoverá “tantas reuniones y encuentros como sean necesarios, con todas las personas que estén involucradas, haciendo propuestas, que, en lo que corresponda, llevaré al pleno de esta corte.

7. Romper el techo de cristal

Cuando fue electa por el pleno en diciembre, Chevesich aseguró que el género no fue un factor decisivo para su elección, pero sí lo fue el respeto a la tradición de antigüedad.

Pero en su discurso dio un giro y relevó el hecho de ser mujer. “Mi llegada a la presidencia de la Corte Suprema constituye un hito en la historia de Chile, al terminar con más de 200 años de una tradición institucional injustificada, que llevaba a que las mujeres no accediéramos al más alto cargo de la magistratura, como sí ya había ocurrido en los otros poderes del Estado”, dijo en su alocución.

Luego agregó: “Estoy aquí frente a las niñas, las adolescentes y las mujeres de nuestro país para afirmar con convicción que, pese a las barreras de género, no existen límites insuperables y que con trabajo, estudio y perseverancia, las mujeres podemos asumir las más altas responsabilidades en cualquier ámbito que nos propongamos”.

8. Urgencia a la reforma judicial

Chevesich aprovechó la instancia para enviar un mensaje al Ejecutivo y al Legislativo para que aceleren la tramitación de la reforma al sistema de nombramientos judiciales: “Pido de los otros poderes del Estado igual voluntad de cambio para que se priorice el estudio y discusión de proyectos de ley, que, en nuestro concepto, son fundamentales, como el Proyecto de Reforma Constitucional para el Sistema de Nombramientos del Poder Judicial”.