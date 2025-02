Las propuestas en torno a la reubicación (o no) del monumento al general Baquedano en Plaza Italia

El viernes pasado una decisión del Consejo de Monumentos Nacionales removió un debate que inició hace al menos cinco años.

Se trata del lugar que acogerá el monumento al general Manuel Baquedano, cuya estatua se ha ubicado desde 1928 sobre un plinto en Plaza Italia.

Hoy en restauración, la figura del militar ha dividido la opinión pública, especialmente tras el estallido social, periodo en el que la estatua fue vandalizada. Mientras que un sector defiende su permanencia en la plaza aludiendo a su rol en la Guerra del Pacífico y a su estatus histórico, otros critican su papel en la llamada Pacificación de La Araucanía y su verdadero arraigo en la ciudadanía de hoy.

Ese debate pareció reabrirse cuando el CMN comunicó que el plinto será retirado y dio a conocer tres posibles lugares en los que el monumento podría ser reubicado.

Sin embargo, luego el organismo tuvo que aclarar que de momento sólo se ha autorizado el traslado del plinto para su restauración, mas no la reubicación del monumento.

“El destino final está completamente abierto, son fases que tenemos que pasar”, ratificó por su lado la vocera (s) de gobierno, Nicole Cardoch (PS).

Con el lugar definitivo en que se emplazará el monumento al general Baquedano aún en suspenso, La Tercera repasa las propuestas que han surgido desde la ciudadanía y el mundo político al respecto.

General Manuel Baquedano

Fundación Memoria Histórica

La más reciente de las propuestas proviene del director de la fundación Memoria Histórica, Luis Mariano Rendón.

El abogado y activista ingresó hoy una propuesta formal en el sitio web del GORE y solicitó una audiencia con el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, para que la estatua del general Baquedano sea reemplazada por una de Manuel Rodríguez.

“Baquedano representa la época del expansionismo, de las conquistas territoriales mediante la fuerza, que es parte de nuestra historia y que era legítimo en ese entonces, pero que ya no lo es. Hoy las guerras de conquista son un ilícito internacional y hay que afianzar esos principios, amenazados actualmente de retroceso. Por eso proponemos, que en lugar de glorificar las guerras de conquista, exaltemos los valores de la lucha inclaudicable contra las tiranías, que es lo que representa Manuel Rodríguez”, sostuvo Rendón.

Jorge Alessandri, diputado UDI

El diputado gremialista Jorge Alessandri presentó un proyecto de ley para que la estatua permanezca en plaza Baquedano. “Como la ley que puso la estatua ahí decía que será en Santiago, hemos presentado un proyecto de ley, una indicación a esa antigua ley que puso ahí la estatua para decir que debe estar justamente en aquel lugar límite entre Providencia y Santiago, plaza Italia o plaza Baquedano”, explicó el viernes.

“La estatua debe estar ahí por razones históricas, pero lo más importante, porque es la última derrota del octubrismo, de los que validaron e incitaron la violencia”, justificó.

Dos alcaldes capitalinos de Chile Vamos, Jaime Bellolio (Providencia) y Mario Desbordes (Santiago) también han abogado por mantener la estatua ecuestre en su lugar de origen.

La estatua del general Baquedano en plaza Italia. Foto: Rodrigo Gálvez.

Claudio Orrego, gobernador de Santiago

El gobernador de Santiago, Claudio Orrego, sostuvo el pasado viernes que está a favor de que la estatua se mantenga en ese punto neurálgico de la capital.

“Mi opinión personal yo ya la he dado. Creo que Manuel Baquedano es un héroe de la República. Fue presidente interino de la República. Y en consecuencia, su estatua, que fue erigida por una ley pedida por los ciudadanos de Santiago y de Chile, debiese volver a algún lugar de la Plaza Italia”, dijo.

No obstante, propuso sumar otro monumento: “De pasada también, ¿por qué no? dejar plantada ahí la idea de que tengamos también un monumento o algún signo de la ciudad de Santiago que nos represente a todos, porque así como estamos celebrando hoy día los 484 años de la ciudad, la ciudad en general no tiene muchos hitos que nos recuerden que somos parte de un mismo entorno urbano”.

La estatua del general Baquedano.

Carolina Tohá (PPD), ministra del Interior

El lunes 10 de febrero la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá (PPD) confirmó que “el monumento al general Baquedano va a seguir erigido en la ciudad de Santiago”.

“Creemos que tiene que estar erigido en un lugar donde no sea factor de conflicto y de división, sino que en un lugar donde se le reconozca su aporte a la historia y que sea un lugar visible relevante. Nadie va a mandar al general Baquedano a un rincón a esconderlo”, aclaró.

En el pasado, la ministra ha sincerado que es partidaria de que en el lugar se instale una figura que represente a toda la ciudadanía. En mayo de 2024, reveló que estaba en proceso un focus group para levantar opiniones al respecto. “Yo creo que el sueño de todos es que allí haya algo, lo que sea, que nos represente a todos y que tenga sentido”, mencionó.

En esa oportunidad, transparentó su parecer sobre devolver el monumento a la icónica plaza: “No es lo que prefiero, me da miedo traer de vuelta a Baquedano (...) Tiene una historia, pero yo creo que el problema es que eso fue objeto de tanta tensión que yo buscaría algo nos pacifique en ese lugar”.

Ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá.

Rodrigo Valladares, seremi de Transportes

El Secretario Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la RM, Rodrigo Valladares (PS), también se ha pronunciado al respecto.

En diciembre de 2024, comentó que “tiene que hacerse un proceso más colaborativo, en el que se defina, ojalá con participación ciudadana, quién va a reemplazar al monumento de Baquedano”, según consignó El Mercurio.

“Tiene que ser una estatua de alguien que una a Chile, porque la Plaza Italia, la Plaza Baquedano, Plaza Dignidad, es un lugar de encuentro”, puntualizó.

El seremi de Transportes Metropolitano, Rodrigo Valladares. Foto: @MTTStgo.

Gabriel Boric, Presidente de la República

El Presidente Gabriel Boric ha expresado en al menos dos ocasiones que una estatua de la poetisa y premio nobel Gabriela Mistral podría ser ubicada en plaza Italia.

La primera de ellas ocurrió cuando fue candidato a la Presidencia: “Invitaría a una discusión histórica respecto a la figura del general Baquedano, creo que es una figura importante en nuestra historia (...) Si la estatua del general Baquedano hoy día es más bien una causa de división, ¿por qué no poner por ejemplo una estatua de Gabriela Mistral? No digo que esa sea mi posición, digo que estoy dispuesto a conversarlo”.

En 2022, en entrevista con Vía X reiteró: “Me gusta mucho y cada vez se agiganta más la figura de Gabriela Mistral... Que haya sido maestra autodidacta y de región, que haya dedicado su obra a los niños pobres del Valle del Elqui. Es una figura tremenda, me impresiona mucho y creo que es un símbolo potente que podría ser un elemento de encuentro”.

La poetisa Gabriela Mistral.

Senadores Yasna Provoste (DC) y Jaime Quintana (PPD)

La idea del Mandatario también ha sido impulsada por los senadores Yasna Provoste (DC) y Jaime Quintana (PPC).

En noviembre de 2020, los parlamentarios presentaron un proyecto de ley para erigir una estatua de Gabriela Mistral en Plaza Italia. La figura de Baquedano, dijeron, “no es mayormente representativa para las personas que utilizan constantemente ese espacio”.

La iniciativa, sin embargo, se encuentra aún en su primer trámite constitucional. El 16 de mayo de 2023 se determinó que el proyecto sea analizado por la Comisión de Cultura, Patrimonio, Artes, Deportes y Recreación, en lugar de la Comisión de Educación.