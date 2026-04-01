Ley de Convivencia: Arzola dice que trabajan en un reglamento que permita agilizar instalación de pórticos en colegios

La ministra de Educación, María Paz Arzola, abordó esta jornada la publicación en el Diario Oficial de la Ley de Convivencia Escolar, y las implicancias de la entrada en vigencia de esta normativa dentro del contexto escolar, considerando las graves situaciones de violencia que se han vivido en la última semana.

Tras el brutal ataque con arma blanca de un alumno de 18 años del Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama y que terminó con una inspectora fallecida y otras cuatro personas heridas, el caso ha revivido la conversación en torno al uso de pórticos y detectores de metal en los establecimientos educacionales, medidas que está incluida en la nueva ley.

Al respecto, la ministra destacó que tras este proceso de promulgación, ahora están en condiciones desde el Mineduc de avanzar en la elaboración del reglamento que acompañará la normativa.

“Hemos estado trabajando en un reglamento que permita agilizar y facilitar que aquellos colegios que así lo estimen -esto no es una obligación, sino que aquellos colegios que tienen razones para hacerlo, que tienen el acuerdo de su comunidad educativa- puedan instalar pórticos u otros artefactos que les permitan tener mayor seguridad”, detalló.

En este sentido, Arzola expresó que una de las preocupaciones que se les dio a conocer cuando estuvieron en Calama, era el cómo mandar a los niños al colegio después de lo sucedido, “y tener la tranquilidad de que van a estar en un ambiente protegido”.

“Y nosotros estamos trabajando justamente para darle mayor tranquilidad a las familias en esa dirección. Esta ley naturalmente que contribuye, pero no basta, y nosotros estamos trabajando en medidas administrativas, medidas legislativas que estamos discutiendo para hacerlas bien”, señaló, añadiendo que por este mismo motivo, aún no las han adelantado

La idea, explicó, “es si se va a hacer por la forma administrativa o a través del Congreso, pero tenemos que presentar medidas que le hagan sentido a las comunidades, a las familias, al país y que también se pueden implementar de manera realista en los colegios”.