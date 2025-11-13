Licencias de conducir: Alessandri priorizará a vecinos de Lo Barnechea y amenaza con acudir a tribunales en su defensa

“Estoy dispuesto a defenderlo en tribunales si fuera necesario o en la Contraloría. ¡Vamos a privilegiar a nuestros vecinos!”. Con esas palabras el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri (RN), aleonó a los concejales en el último concejo municipal de la comuna de la semana pasada al abordar la problemática que afecta a diversos municipios por los cambios que está viviendo el sistema de licencias de conducir.

La entrada en vigencia del nuevo modelo ha hecho, en algunos casos, colapsar al sistema, según han acusado los propios municipios, que han visto cómo se ha saturado el sistema para sacar hora y obtener el documento. Y es que los municipios han debido utilizar la nueva plataforma en conjunto con softwares propios, lo que en muchos casos, al tener formatos distintos que no convergen entre sí, implica duplicar procesos y aumentar los tiempos. Esto, según las mismas municipalidades, ha derivado en atender a menos gente, lo que ha provocado quejas de usuarios.

Pero la molestia de Alessandri va más allá y apunta a que en su comuna han comenzado a llegar vecinos de otras comunas, según dicen en Lo Barnechea, porque se “corrió la voz” de que en ese municipio es más ágil el trámite. De ahí que el alcalde busca priorizar a los solicitantes de Lo Barnechea por sobre los de otras comunas, pero se encuentra con el resquicio de que la legislación no permite discriminar entre un solicitante y otro.

El ministro de Transportes y Telecomunicaciones ha implementado la licencia digital. Sebastian Nanco/Aton Chile SEBASTIAN NANCO/ATON CHILE

En el pasado concejo el alcalde sostuvo que “se corrió la voz que en los barrios se hacían las cosas bien rápido, que el edificio era bonito, que había exposiciones abajo para pasar un tiempo agradable, y nos colapsamos con un 70% de usuarios que no son de esta comuna. Y frente a eso la ley permite hacer diferencias, pero no arbitrarias”.

En esa línea es que sostuvo que “ vamos y estamos privilegiando al vecino. El otro que no es vecino, residente, puede sacarla también, pero lógicamente vamos a privilegiar a nuestros vecinos”.

Fue en marzo de este año que tras una reunión de una mesa de trabajo conjunto la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) junto con el Ministerio de Transportes se anunciaron una serie de medidas para agilizar los tiempos de espera en los municipios. Una de ellas fue que la licencia se podrá sacar en cualquier comuna del país.

Pero Alessandri pretende ir en contra de esto e implementar en Lo Barnechea -donde por las demoras se redujeron de 120 a 50 licencias diarias emitadas- un sistema en el que existan cupos protegidos para vecinos de la comuna, agendas diferenciadas, horarios prioritarios para vecinos o asignarles específicamente un día solo para ellos.

El tema fue abordado nuevamente en el concejo municipal de este jueves, donde Alessandri recibió el respaldo de la concejal Carmen Mc intyre (Partido Republicano).

Alessandri, si bien no pondrá un recurso de protección para justificar su priorización a vecinos, su idea es que en caso de que alguien arremeta en su contra acusando discriminación, defender judicialmente su opción.

El alcalde dice a La Tercera que “yo me debo a mis vecinos. Tengo que darles una atención prioritaria a ellos porque son de esta comuna. Las veces que vienen a la municipalidad es para renovar la licencia de conducir. Y hoy día no estamos siendo eficientes en eso. Nos demoramos un mes y medio en aprendizaje, pero ya estamos llegando a las 100 licencias al día. Defenderé en tribunales que no está siendo una discriminación arbitraria”.