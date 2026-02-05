Licencias de conducir digitales: el flanco abierto del ministro Muñoz que De Grange se comprometió a abordar con la ACHM

El futuro ministro de Transportes, Louis de Grange, con el presidente de la ACHM, Gustavo Alessandri y el vicepresidente Juan Pablo Olave.

Una reunión con la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) sostuvo este martes el futuro ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange. La iniciativa forma parte del despliegue que han sostenido los futuros secretarios de Estado previo a asumir el cargo el 11 de marzo, pero además tuvo un componente particular ligado a la futura gestión del expresidente de Metro.

Y es que parte de los temas tratados en la cita es una preocupación -y tensión- constante que ha habido entre los alcaldes y la cartera de Transportes, actualmente liderada por el ministro Juan Carlos Muñoz: la implementación de las licencias de conducir digitales, gestionada por el ministerio para que los municipios comenzaran a incorporarlo a partir de diciembre del 2024 .

De esta manera se busca el tránsito de licencias de conducir físicas a digitales, pero el tema generó gran molestia en los alcaldes, quienes acusaron desprolijidades en el proceso y que no todos los municipios estaban preparados para esto, derivando en un aumento en los tiempos de espera para sacar las licencias.

Particularmente se apuntó a que los municipios han debido utilizar una nueva plataforma del ministerio, siendo que ellos manejan sus propios softwares . Ello implica que en muchos casos los programas de los municipios y el ministerio no convergen entre sí, lo que termina duplicando los procesos y aumentando los tiempos de espera para sacar el documento. Según los municipios, debido a esto es que se ha reducido la capacidad de atender vecinos, lo que ha provocado molestias.

En la cita con De Grange participaron el presidente de la ACHM y alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, además de otros dirigentes como los alcaldes de Isla de Maipo, Juan Pablo Olave, Papudo, Claudia Adasme, y el de Estación Central, Felipe Muñoz.

Alessandri sostiene a este diario que “con el ministro abordamos el problema de las licencias de conducir, que se han vuelto un verdadero dolor de cabeza para muchos municipios. Le hicimos ver que los cambios impulsados por este gobierno son malos y que se requieren acciones para apoyar técnica y financieramente a las municipalidades, ya que además la propuesta del actual ministro venía sin recursos asociados. En ese sentido, acordamos avanzar en la conformación de una mesa de trabajo”.

Además, señala que “con el ministro creemos fundamental fortalecer el trabajo específico en licencias, terminales y transporte público, implementación gradual de licencias digitales, marco claro para terminales y abordaje diferenciado del transporte urbano, periurbano y rural”.

En esa línea es que se acordó firmar un convenio de colaboración entre la ACHM y el futuro ministro y se abordaron otros temas como la conectividad Wifi y el transporte intercomunal.

Tras la cita, De Grange sostuvo que “una de las principales tareas que nos encomendó el Presidente José Antonio Kast fue estar en terreno con la comunidad y escuchar cuáles son sus principales problemas. Para ello nos pidió trabajar con todos los alcaldes. Con la ACHM repasé algunos de los principales desafíos en conectividad terrestre y también de la red digital. Se trata de una fuerza de trabajo que voy fomentar durante mi gestión”.

Precidamente, las licencias de conducir han sido motivo de críticas de parte del futuro ministro a su antecesor. De hecho, en entrevista con La Tercera lo calificó de “colapso” y dijo que “fue un mal diseño del ministerio. No es consistente con las capacidades instaladas ni con los procesos definidos en los municipios. No hubo conversación”.

A eso además se suma que entre Muñoz y De Grange existe una relación de rivalidad que se remonta a tiempos de la academia, cuando ambos eran profesores de la Pontificia Universidad Católica. Se espera que el tema de las licencias vaya a reflotar en su gestión, y que pueda haber una administración a cargo del nuevo ministro que esté marcada por críticas a su antecesor.

