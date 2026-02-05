SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Licencias de conducir digitales: el flanco abierto del ministro Muñoz que De Grange se comprometió a abordar con la ACHM

    El nuevo ministro se comprometió con los alcaldes a mejoras en el proceso, una de las principales críticas de los municipios a su antecesor.

    Por 
    Luciano Jiménez
    El futuro ministro de Transportes, Louis de Grange, con el presidente de la ACHM, Gustavo Alessandri y el vicepresidente Juan Pablo Olave.

    Una reunión con la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) sostuvo este martes el futuro ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange. La iniciativa forma parte del despliegue que han sostenido los futuros secretarios de Estado previo a asumir el cargo el 11 de marzo, pero además tuvo un componente particular ligado a la futura gestión del expresidente de Metro.

    Y es que parte de los temas tratados en la cita es una preocupación -y tensión- constante que ha habido entre los alcaldes y la cartera de Transportes, actualmente liderada por el ministro Juan Carlos Muñoz: la implementación de las licencias de conducir digitales, gestionada por el ministerio para que los municipios comenzaran a incorporarlo a partir de diciembre del 2024.

    De esta manera se busca el tránsito de licencias de conducir físicas a digitales, pero el tema generó gran molestia en los alcaldes, quienes acusaron desprolijidades en el proceso y que no todos los municipios estaban preparados para esto, derivando en un aumento en los tiempos de espera para sacar las licencias.

    Particularmente se apuntó a que los municipios han debido utilizar una nueva plataforma del ministerio, siendo que ellos manejan sus propios softwares. Ello implica que en muchos casos los programas de los municipios y el ministerio no convergen entre sí, lo que termina duplicando los procesos y aumentando los tiempos de espera para sacar el documento. Según los municipios, debido a esto es que se ha reducido la capacidad de atender vecinos, lo que ha provocado molestias.

    En la cita con De Grange participaron el presidente de la ACHM y alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, además de otros dirigentes como los alcaldes de Isla de Maipo, Juan Pablo Olave, Papudo, Claudia Adasme, y el de Estación Central, Felipe Muñoz.

    El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz. Sebastian Nanco/Aton Chile SEBASTIAN NANCO/ATON CHILE

    Alessandri sostiene a este diario que “con el ministro abordamos el problema de las licencias de conducir, que se han vuelto un verdadero dolor de cabeza para muchos municipios. Le hicimos ver que los cambios impulsados por este gobierno son malos y que se requieren acciones para apoyar técnica y financieramente a las municipalidades, ya que además la propuesta del actual ministro venía sin recursos asociados. En ese sentido, acordamos avanzar en la conformación de una mesa de trabajo”.

    Además, señala que “con el ministro creemos fundamental fortalecer el trabajo específico en licencias, terminales y transporte público, implementación gradual de licencias digitales, marco claro para terminales y abordaje diferenciado del transporte urbano, periurbano y rural”.

    En esa línea es que se acordó firmar un convenio de colaboración entre la ACHM y el futuro ministro y se abordaron otros temas como la conectividad Wifi y el transporte intercomunal.

    En diciembre del 2024 se implementó el sistema de licencia digital. Sebastian Nanco/Aton Chile SEBASTIAN NANCO/ATON CHILE

    Tras la cita, De Grange sostuvo que “una de las principales tareas que nos encomendó el Presidente José Antonio Kast fue estar en terreno con la comunidad y escuchar cuáles son sus principales problemas. Para ello nos pidió trabajar con todos los alcaldes. Con la ACHM repasé algunos de los principales desafíos en conectividad terrestre y también de la red digital. Se trata de una fuerza de trabajo que voy fomentar durante mi gestión”.

    Precidamente, las licencias de conducir han sido motivo de críticas de parte del futuro ministro a su antecesor. De hecho, en entrevista con La Tercera lo calificó de “colapso” y dijo que “fue un mal diseño del ministerio. No es consistente con las capacidades instaladas ni con los procesos definidos en los municipios. No hubo conversación”.

    A eso además se suma que entre Muñoz y De Grange existe una relación de rivalidad que se remonta a tiempos de la academia, cuando ambos eran profesores de la Pontificia Universidad Católica. Se espera que el tema de las licencias vaya a reflotar en su gestión, y que pueda haber una administración a cargo del nuevo ministro que esté marcada por críticas a su antecesor.

    En todo caso hasta el minuto, según dicen entendidos es el 13 de febrero.

    Más sobre:Licencias digitalesLouis de GrangeMinisterio de Transportes y TelecomunicacionesACHMJuan Carlos Muñoz

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Presidente de Cuba ofrece diálogo abierto con Estados Unidos, pero advierte que no aceptará “presiones” de Donald Trump

    Tras mea culpa de Boric por lentitud en viviendas de emergencia, Kast cuestiona que en el gobierno “ha faltado iniciativa”

    Plan de Búsqueda y reforma procesal civil: los temas que marcaron la bilateral de Gajardo y Rabat en Justicia

    Un mensaje de Kast y tregua con la DC: cómo la familia Frei sobrelleva la emergencia médica de “Martita”

    Mi mascota y yo: nos salvamos una a la otra

    Equipo del SML al fundo Las Tórtolas: la diligencia clave para encontrar a María Ercira Contreras

    Lo más leído

    1.
    Emiten aviso meteorológico por tormentas eléctricas que se extenderían hasta el domingo en tres regiones del norte del país

    Emiten aviso meteorológico por tormentas eléctricas que se extenderían hasta el domingo en tres regiones del norte del país

    2.
    Poduje en modo alcaldes: Vodanovic y Luksic engrosan las reservadas reuniones con ediles del nuevo ministro

    Poduje en modo alcaldes: Vodanovic y Luksic engrosan las reservadas reuniones con ediles del nuevo ministro

    3.
    Auxiliar y pasajera son las víctimas fatales: detienen a conductor de bus que chocó con camión en La Araucanía

    Auxiliar y pasajera son las víctimas fatales: detienen a conductor de bus que chocó con camión en La Araucanía

    4.
    Un caso inusual: ¿Por qué una picada de abeja complicó tan severamente a Marta Larraechea?

    Un caso inusual: ¿Por qué una picada de abeja complicó tan severamente a Marta Larraechea?

    5.
    Línea 7 de Metro lleva un 40% de avance: será inaugurada a fines de 2028

    Línea 7 de Metro lleva un 40% de avance: será inaugurada a fines de 2028

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Soy oncólogo y estos son los 3 cambios que haría en mi vida para reducir el riesgo de cáncer

    Soy oncólogo y estos son los 3 cambios que haría en mi vida para reducir el riesgo de cáncer

    Nos acercamos al fin de la “era del PC” (y todos sabemos de quién es la culpa)

    Nos acercamos al fin de la “era del PC” (y todos sabemos de quién es la culpa)

    Servicios

    Cómo postular a la PGU y a cuánto sube el beneficio desde febrero

    Cómo postular a la PGU y a cuánto sube el beneficio desde febrero

    Conoce cómo funciona la Tercera Placa Patente y las comunas en que está disponible

    Conoce cómo funciona la Tercera Placa Patente y las comunas en que está disponible

    Rating del miércoles 4 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 4 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Tras mea culpa de Boric por lentitud en viviendas de emergencia, Kast cuestiona que en el gobierno “ha faltado iniciativa”
    Chile

    Tras mea culpa de Boric por lentitud en viviendas de emergencia, Kast cuestiona que en el gobierno “ha faltado iniciativa”

    Plan de Búsqueda y reforma procesal civil: los temas que marcaron la bilateral de Gajardo y Rabat en Justicia

    Un mensaje de Kast y tregua con la DC: cómo la familia Frei sobrelleva la emergencia médica de “Martita”

    BCE mantiene las tasas de interés y Lagarde afirma que la inflación está bien encaminada
    Negocios

    BCE mantiene las tasas de interés y Lagarde afirma que la inflación está bien encaminada

    Comité de Ética del CAM Santiago acoge reclamo de Joyvio en contra de árbitro en disputa con Isidoro Quiroga

    Felipe Larraín: “Con los actuales niveles de ahorro que tenemos, Chile no está en condiciones de resistir bien un shock externo”

    Qué se sabe de la reunión entre EEUU e Irán para discutir sobre temas nucleares
    Tendencias

    Qué se sabe de la reunión entre EEUU e Irán para discutir sobre temas nucleares

    Cómo fue el juicio contra Ryan Routh, el hombre condenado a cadena perpetua por intentar asesinar a Trump

    Un hombre ciego recuperó la vista con un implante del cerebro: esto se sabe de su caso

    Con un carro de bomberos, brigadistas y a puertas cerradas: la propuesta de Huachipato para jugar ante la U este domingo
    El Deportivo

    Con un carro de bomberos, brigadistas y a puertas cerradas: la propuesta de Huachipato para jugar ante la U este domingo

    Tensión en la ANFP: eventual suspensión del partido entre Huachipato y la U en Talcahuano desata molestia de TNT Sports

    Suman 25 sancionados: la U se querella contra 13 individuos por los actos de violencia en el Estadio Nacional

    Una filtración de Meta advierte sobre “Avocado”, su modelo secreto de IA que promete “superar” a todo lo visto
    Tecnología

    Una filtración de Meta advierte sobre “Avocado”, su modelo secreto de IA que promete “superar” a todo lo visto

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Apple Music enciende la previa del Super Bowl LX con una experiencia inmersiva dedicada a Bad Bunny

    Marty Supremo: las claves de la intensa comedia negra que alza a Timothée Chalamet al estrellato
    Cultura y entretención

    Marty Supremo: las claves de la intensa comedia negra que alza a Timothée Chalamet al estrellato

    Hanif Kureishi y su crónica del dolor: “No pienso hundirme; sacaré algo valioso de esto”

    Cancamusa presenta su gira Dopamina Tour 2026 por Chile

    Presidente de Cuba ofrece diálogo abierto con Estados Unidos, pero advierte que no aceptará “presiones” de Donald Trump
    Mundo

    Presidente de Cuba ofrece diálogo abierto con Estados Unidos, pero advierte que no aceptará “presiones” de Donald Trump

    El drama que conmueve a EE.UU.: Las claves del aparente secuestro de la madre de la presentadora de TV Savannah Guthrie

    Pedro Sánchez y el gobierno español seguirán en X y Telegram pese a los ataques de Musk y Durov

    Mi mascota y yo: nos salvamos una a la otra
    Paula

    Mi mascota y yo: nos salvamos una a la otra

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia

    Dip de queso de cabra con tomate deshidratado y albahaca