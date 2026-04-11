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    Lincolao descarta reforzar seguridad tras ataque en Valdivia y apunta a consecuencias para agresores

    La jefa de la cartera de Ciencia también blindó su carrera en base a su experiencia, tras cuestionamientos por su profesión.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Lincolao descarta reforzar seguridad tras ataque en Valdivia y apunta a consecuencias para agresores JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    La ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, se refirió a la agresión que recibió en la Universidad Austral durante el pasado 8 de abril. “No es un área gris, tienen que haber consecuencias para los estudiantes que cometieron esos actos. También es una oportunidad de reflexión de por qué existe tanta violencia también cibernética, acoso cibernético”, dijo.

    En este tono resaltó también que “el foco no está hoy en día en aprender, conocer, crear e innovar, por estos jóvenes. Este foco en la violencia crea más violencia”.

    Consultada sobre la posibilidad de reforzar su seguridad, la ministra descartó esa idea. “Así como yo no tomo remedios para el dolor, porque yo quiero saber cómo mi cuerpo se siente para saber cuándo estoy sana, yo también quiero saber cuándo Chile esté sano, por lo cual prefiero no tener seguridad física que a mí me indique que hay un problema solucionado cuando no está”, sostuvo en diálogo con CHV Noticias.

    De hecho, afirmó que no le tiene miedo a una nueva agresión. “Yo quiero saber cómo los otros chilenos están experimentando esta violencia, porque es inaceptable. Yo no necesito más protección que otros chilenos, lo que necesitamos es consecuencias para las personas que agrede no solamente físicamente, pero cibernéticamente”, afirmó.

    La ministra hizo hincapié en las narrativas que dañan la reputación de las personas en las redes sociales y señaló que “me estoy encargando de la ciberseguridad, porque creo que esa es un área en Chile en la que no se han tomado las herramientas que existen en las leyes y en la tecnología para proteger a las personas de la violencia cibernética”. Asimismo, agregó que desde ayer tomó cartas en el asunto sobre este tema.

    Lincolao, licenciada en Castellano y Filosofía, también respaldó su profesión, tras cuestionamientos en redes sociales en base a su idoneidad para el cargo al no haber cursado una carrera científica tradicional. “No soy científica tradicional, de laboratorio, pero yo sí tengo mucha experiencia en innovación, yo he creado compañías, tengo un doctorado en administración pública y gestión pública, trabajé en gestión en Estados Unidos 15 años”, declaró.

    En la línea de la innovación, la autoridad apuntó a la posición de Chile como número 51 en el ranking del Índice Mundial de Innovación (GII) “Chile en un minuto fue líder en Latinoamérica, tuvimos grandes esfuerzos como Start-Up Chile”, afirmó, recalcando que en su equipo tiene a dos miembros del equipo co-fundador de esa iniciativa; Sebastián Díaz y Carolina Rossi.

    “La idea es traer toda esta energía al ministerio para poder crear esta política pública donde la innovación y la tecnología sean ejes del desarrollo económico, porque la ciencia no se puede quedar en el laboratorio”, planteó, reforzando que sin innovación no se puede crecer.

    Lincolao descarta reforzar seguridad tras ataque en Valdivia y apunta a consecuencias para agresores

    Alianza con BID Lab

    Durante la entrevista la ministra anunció una colaboración con BID Lab, que es el laboratorio de innovación y emprendimiento del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo. Esto, en el marco de un programa de coalición de alcaldías por la Inteligencia Artificial, con ciudades en Latinoamérica.

    Para esto se seleccionaron 13 ciudades que, según afirmó la autoridad, se revelarán en una semana. Sobre los lugares escogidos, la ministra señaló que intentaron incorporar sitios de norte a sur, considerando elementos relevantes de cada uno, además de índices y liderazgos.

    “Seleccionamos a ciudades que tienen diferentes necesidades, porque el regionalismo en Chile es algo muy importante”, afirmó Lincolao, quien también sostuvo que el próximo año habrán 10 más y en el subsiguiente también.”

    “Lo bonito de esto es que el Bidlab los hace parte de una coalición en Latinoamérica, donde ellos van a colaborar con otras ciudades, los alcaldes y sus equipos. Van a seleccionar un desafío, puede ser deporte, puede ser seguridad, entonces el BID Lab va a financiar a un start-up de esa localidad o de otra localidad que quiera responder a ese desafío público. Ellos lo van a financiar, nosotros como ministerio los vamos a apoyar con organizaciones que existen”, explicó.

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