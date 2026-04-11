JJ.CC. niegan haber convocado protesta donde agredieron a ministra Lincolao y rechazan sanciones a estudiantes “sin debido proceso”

Las Juventudes Comunistas (JJ.CC.) descartaron este viernes haber sido parte de la convocatoria en la que fue agredida la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, al interior de la Universidad Austral, en la ciudad de Valdivia.

A través de una declaración pública de cuatro puntos, recogida por el diario del Partido Comunista, El Siglo, la organización abordó el ataque que sufrió la autoridad en medio de la inauguración del año académico en el campus Isla Teja del plantel.

En ese sentido, las JJ.CC. afirmaron que “las acciones violentas no forman parte de la línea política de las Juventudes Comunistas de Chile ni de su expresión local en Valdivia”.

“Las JJ.CC. no hemos convocado ni auspiciado este tipo de iniciativas”, aseguraron en el texto, en el que no se incluyeron palabras de condena por la agresión sufrida por la ministra Lincolao.

Seguidamente, sostuvieron comprender la protesta estudiantil “en el marco de la angustia y descontento que han generado los anuncios del nuevo gobierno en la gran mayoría de la población”.

“Hoy el foco debe estar en el trasfondo y en cómo las políticas públicas instaladas por el actual gobierno han afectado y afectarán al pueblo de Chile”, agregaron.

Con todo, desde “la Jota” también rechazaron que se apliquen sanciones contra los manifestantes que golpearon, arrojaron agua y rociaron con spray a la autoridad, sin el debido proceso.

“Rechazamos que se apliquen sanciones a estudiantes sin la existencia de un debido proceso, con investigación seria, transparencia y pleno respeto a las garantías de los estudiantes”, plantearon.

“Asimismo, repudiamos las amenazas y persecución a quienes se manifiestan y ejercen su derecho a la libertad de expresión”, añadieron.

El grupo también emplazó al gobierno a que “escuche las demandas y preocupaciones de los estudiantes a través de los organismos que los representan”.