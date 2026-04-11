SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Las sospechas de las policías que apuntan a estudiantes de la U. Austral como autores del ataque a ministra Lincolao

    Según fuentes policiales, existe información de inteligencia que habría permitido dar con algunos nombres de alumnos que presuntamente tienen responsabilidad en los hechos de violencia. La Fiscalía y la PDI siguen avanzando en la indagatoria para concretar detenciones.

    Por 
    José Carvajal Vega
    Francisco Corvalán
     
    Juan Pablo Andrews
    Preliminarmente hay seis personas que tendrían participación en las agresiones. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Poco más de 48 horas han pasado desde la tarde del miércoles, día en que fue agredida la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, durante su visita a la inauguración del año académico en la Universidad Austral de Valdivia (UACh).

    A pesar del poco tiempo, el trabajo de las policías ha avanzado a contrarreloj y, según fuentes policiales consultadas por La Tercera, ya existen al menos tres personas sospechosas que se encuentran identificadas y que serían “sujetos de interés” por su presunta participación en el ataque a la ministra Lincolao.

    Preliminarmente entre los antecedentes de las policías hay seis personas que tendrían participación, aunque hasta ahora la atención se ha enfocado en tres estudiantes de la UACh que han podido ser reconocidos a partir de videos e imágenes que se capturaron en el momento de lo ocurrido y cuya eventual participación fue reconocida a través de labores de inteligencia.

    Conocedores de la indagatoria en manos de la Fiscalía de Los Ríos comentan que si bien se trata de antecedentes de inteligencia, igualmente podría ser integrada a la investigación penal, dado que las policías tienen canales establecidos para compartir este tipo de antecedentes.

    El Presidente Jose Antonio Kast junto a la Ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, luego de las agresiones en la Universidad Austral. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El reconocimiento de quienes tendrían participación en lo ocurrido el pasado miércoles, ya había sido adelantado por el ministro del Interior, Claudio Alvarado (UDI). “Ya se sabe quiénes son. Obviamente, habrá que esperar su posterior detención. Son estudiantes y dirigentes estudiantiles y existían también antecedentes previos de llamados a esta manifestación”, afirmó el jueves la autoridad de gobierno.

    Los sujetos de interés

    La primera de las personas reconocidas, quienes hasta ahora están vinculados preliminarmente en los hechos, es el estudiante de la carrera de Administración Pública de la UACh, Maximiliano Andrés Herrera Catalán.

    Herrera, según los antecedentes que tuvo a la vista este medio, también ha sido reconocido por las policías por su extensa participación en diversas manifestaciones. Ejemplo de aquello sería que en 2023 lideró los denominados “mochilazos” en Valdivia, así como también encuentros respecto a demandas de pueblos originarios.

    Por otro lado, también se pudo distinguir en esta etapa de la investigación a María Jesús Madariaga Rojas. La estudiante de Antropología, según los primeros antecedentes, sería quien lanzó agua a la ministra durante su huida. Al igual que Herrera tampoco cuenta con antecedentes penales. Madariaga tiene un reconocido paso por los movimientos feministas de la zona.

    La última persona que, hasta ahora, ha sido identificada preliminarmente por la policía como una de las posibles participantes a la agresión de la autoridad de gobierno, es Nataly Santander Santibáñez, también sindicada como una de las presuntas agresoras directas de la ministra. A diferencia del resto, Santander sí cuenta con antecedentes policiales. En 2025 fue detenida tras ser detectada realizando rayados a una comisaría. Junto con eso, también es conocida por su activismo en favor de los pueblos originarios y ha participado de una manifestación por la búsqueda de Julia Chuñil.

    Atacan a ministra Lincolao en Valdivia

    En paralelo al avance de la investigación, este viernes la fiscal jefa de Valdivia, Alejandra Anabalón, tomó la declaración del rector de la UACh, Egon Montecinos. “No sé de militancias de estudiantes, eso es parte de la investigación”, dijo Montecinos a la entrada de la Fiscalía.

    Conocedores de la causa comentan que a la declaración del rector se suma la de personas que estuvieron ese día en la universidad y quienes, por voluntad propia, se han acercado a la Fiscalía para señalar que “no tuvieron nada que ver” con el ataque a la ministra.

    El mea culpa de Montecinos

    En conversación con Radio Duna, Montecinos confirmó que fue él quien solicitó activar el protocolo institucional el mismo día del incidente, dando curso a una indagatoria liderada por la Vicerrectoría Académica y la Dirección de Posgrado de la casa de estudios. Allí, el rector explicó que la universidad cuenta con un reglamento de derechos y deberes estudiantiles que contempla sanciones que van desde amonestaciones hasta la expulsión, dependiendo de la gravedad de los hechos. No obstante, enfatizó que cualquier medida deberá adoptarse tras un debido proceso, en línea con lo que también desarrolla el Ministerio Público.

    Uno de los elementos clave que está siendo investigado, y que el rector calificó como “de suma gravedad”, es la apertura de una puerta lateral del Aula Magna, la que, según aseguró, solo puede ser accionada desde el interior. Este hecho habría permitido el ingreso de un grupo de manifestantes que interrumpió la ceremonia y derivó en los episodios posteriores. Montecinos indicó que este antecedente será puesto a disposición de la Fiscalía.

    Egon Montecinos, rector de la U. Austral.

    El rector sostuvo también que existen dos niveles de participación: una manifestación inicial que describió como “relativamente pacífica”, y un segundo momento marcado por hechos “repudiables e inaceptables”. En ese contexto, no descartó la participación de personas externas a la universidad, tanto en las protestas como en la agresión, lo que también forma parte de las diligencias en curso.

    Finalmente recalcó que la institución está colaborando activamente con la investigación penal, mientras avanza en su proceso interno para esclarecer responsabilidades y determinar eventuales sanciones. Asimismo, reconoció que la estrategia inicial de privilegiar el diálogo para contener la situación “falló”, lo que obligará a revisar los protocolos frente a futuros escenarios de conflicto.

    Pese a la investigación de inteligencia levantada por las policías, la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la PDI y el Ministerio Público se encuentra estableciendo las identidades y la participación específica en los hechos, lo que ha llevado a retrasar eventuales órdenes de detención de los presuntos implicados. Por eso las detenciones podrían concretarse la próxima semana.

    Más sobre:Ximena LincolaoMinisterio de CienciaFiscalíaMinisterio PúblicoCarabinerosPDILT Sábado

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gobierno analiza los costos y los beneficios de flexibilizar la Tasa Máxima Convencional

    Los desafíos de Arturo Farías, el nuevo jefe del Servicio de Evaluación Ambiental

    CEO de Latam Airlines y posible reducción de vuelos por crisis: “Estamos concentrados en mantener nuestra operación, pero veremos qué pasa”

    La temporada de verano en Chile tuvo mucho menos argentinos

    Líderes de Lundin Mining analizan impactos por conflicto en Medio Oriente y detallan inversiones en Chile y el proyecto Vicuña

    A 31 días del debut: la evaluación puertas adentro a los ministros de Kast

    Lo más leído

    1.
    Funcionario de Santiago detalla las instrucciones recibidas de Hassler y Cariola en favor de Emilio Yang por patente de Chinamart

    Funcionario de Santiago detalla las instrucciones recibidas de Hassler y Cariola en favor de Emilio Yang por patente de Chinamart

    2.
    Cadem: 75% apoya que estudiantes que participan en hechos violentos pierdan acceso a la gratuidad universitaria

    Cadem: 75% apoya que estudiantes que participan en hechos violentos pierdan acceso a la gratuidad universitaria

    3.
    Municipalidad de La Florida destituye a 30 funcionarios por uso indebido de licencias médicas

    Municipalidad de La Florida destituye a 30 funcionarios por uso indebido de licencias médicas

    4.
    El duro fallo que acusa a la Fiscalía de no exponer antecedentes ni un “relato claro” para sustentar imputación de Orrego en ProCultura

    El duro fallo que acusa a la Fiscalía de no exponer antecedentes ni un “relato claro” para sustentar imputación de Orrego en ProCultura

    5.
    Ministra Steinert encabezó operativo migratorio en La Vega que terminó con 100 fiscalizaciones y tres detenidos

    Ministra Steinert encabezó operativo migratorio en La Vega que terminó con 100 fiscalizaciones y tres detenidos

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    En pleno Desierto de Atacama: el telescopio submilimétrico más alto del mundo ya está operativo en Chile

    En pleno Desierto de Atacama: el telescopio submilimétrico más alto del mundo ya está operativo en Chile

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    Cuándo vuelve Artemis II a la Tierra y cómo será el aterrizaje

    Cuándo vuelve Artemis II a la Tierra y cómo será el aterrizaje

    El incentivo que anunció Delcy Rodríguez para que vuelvan los jóvenes migrantes a Venezuela

    El incentivo que anunció Delcy Rodríguez para que vuelvan los jóvenes migrantes a Venezuela

    Servicios

    Rating del jueves 9 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 9 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Girona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Girona en TV y streaming

    Temblor hoy, viernes 10 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 10 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A 31 días del debut: la evaluación puertas adentro a los ministros de Kast
    Chile

    A 31 días del debut: la evaluación puertas adentro a los ministros de Kast

    Las sospechas de las policías que apuntan a estudiantes de la U. Austral como autores del ataque a ministra Lincolao

    La casa en el bosque: El poema de Smiljan Radic a Vilches

    Gobierno analiza los costos y los beneficios de flexibilizar la Tasa Máxima Convencional
    Negocios

    Gobierno analiza los costos y los beneficios de flexibilizar la Tasa Máxima Convencional

    Los desafíos de Arturo Farías, el nuevo jefe del Servicio de Evaluación Ambiental

    Ambición a prueba

    María Popova, filósofa: “Creo que gran parte de la tiranía de nuestro tiempo es la tiranía del yo”
    Tendencias

    María Popova, filósofa: “Creo que gran parte de la tiranía de nuestro tiempo es la tiranía del yo”

    En pleno Desierto de Atacama: el telescopio submilimétrico más alto del mundo ya está operativo en Chile

    Canadá facilita la obtención de su ciudadanía, incluso sin haber puesto un pie en el país: quiénes pueden aplicar

    La cruda realidad de los chilenos en las grandes ligas de Europa
    El Deportivo

    La cruda realidad de los chilenos en las grandes ligas de Europa

    Joaquín Niemann inicia el camino para acercar el LIV a Chile

    La lucha por el número uno enciende el Masters 1000 de Montecarlo

    Práctico, compacto y con capacidades fotográficas de Leica: así es el nuevo Xiaomi 17
    Tecnología

    Práctico, compacto y con capacidades fotográficas de Leica: así es el nuevo Xiaomi 17

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    “La nueva era fotográfica”: lo que debes saber del lanzamiento de Xiaomi 17 y Xiaomi 17 Ultra

    Olivier Assayas y su cinta sobre Putin: “Ha abrazado ser la representación del mal de su época”
    Cultura y entretención

    Olivier Assayas y su cinta sobre Putin: “Ha abrazado ser la representación del mal de su época”

    El libro recomendado: el rescate de las crónicas urgentes de Marguerite Duras

    Alejandra Costamagna: “El vacío no se puede narrar siguiendo una lógica lineal”

    Guerra entre EE.UU. e Irán pone en jaque el futuro de la OTAN
    Mundo

    Guerra entre EE.UU. e Irán pone en jaque el futuro de la OTAN

    Péter Magyar, el exadmirador de Orbán que desafía su permanencia en el poder en Hungría

    Artemis reabre una nueva carrera espacial: Estados Unidos y China en la contienda por la Luna

    Cuando restringir empeora los atracones
    Paula

    Cuando restringir empeora los atracones

    Marcelina Jancko Calani: tejer para otras, tejer para sí

    Manitos al plato: tres recetas que tienes que probar del nuevo libro de Isidora Khamis