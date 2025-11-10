Llevan a cabo nuevo retiro de toldos azules en barrio Meiggs

Un nuevo operativo para el retiro de toldos azules se lleva a cabo durante la mañana de este lunes en barrio Meiggs en la comuna de Santiago.

Alrededor de las seis de las madrugada es que comenzó el operativo en calle San Alfonso, hasta donde se traslado personal municipal, de Carabineros y de la delegación presidencial.

De acuerdo a la información entregada por Carabineros, en el lugar se encuentran desplegados cerca de 140 funcionarios policiales.

Entre los funcionarios desplegados se encuentra personal del COP, Prefectura Radiopatrullas, de Tránsito, sección de drones y agentes de diálogo con el fin de facilitar el trabajo en terreno.

A raíz del hecho se encuentra suspendido el tránsito en los alrededores.