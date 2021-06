“Lo más probable es que tengamos que seguir vacunando año a año”: Paris anuncia que se iniciaron negociaciones de nuevas dosis contra el Covid-19 para el 2022

En el marco del balance sobre la evolución de la pandemia en el país -donde se informaron 5.252 nuevos contagios y la positividad diaria más baja en cuatro meses-, el ministro de Salud, Enrique Paris, reforzó que “lo más probable” es que se deba mantener la vacunación contra el Covid-19 “año a año” y que, por lo tanto, el gobierno ya inició las negociaciones para adquirir nuevas dosis para el 2022.

Si bien el secretario de Estado aseveró que se han registrado bajas en los indicadores sanitarios durante los últimos días -como en la variación de nuevos casos, la positividad de los exámenes de PCR y el R efectivo-, reforzó que el virus seguirá circulando en el país y que deben mantenerse las medidas de autocuidado.

“La población tiene que tener la conciencia clara de que no puede abandonar la mascarilla, no puede abandonar el lavado de manos o el distanciamiento físico, porque el virus todavía está circulando y va a seguir circulando. Lo más probable, además, es que tengamos que seguir vacunando año a año”, dijo Paris.

Por esa razón, añadió, “el gobierno y el Presidente se ha preocupado de este tema y ya se están negociando vacunas para el próximo año, sea quien sea el gobierno que continúe gobernando en Chile”. Esto, en alusión a las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en noviembre de este año.

El ministro de Salud recalcó que “por lo tanto, ese es el mensaje: no pensemos que vamos a eliminar el virus, eso no es así, no ha ocurrido en ninguna parte del mundo. Y si de repente se observan cifras más bajas, a la semanas o pocos días vuelve a aparecer una variante o nuevos casos”.

“Este virus va a permanecer y eso es inevitable. Las vacunas podrán variar, podrán ser perfeccionadas, vamos a tener que seguir vacunando, pero no pensemos que el virus va a desaparecer”, concluyó.