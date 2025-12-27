Lo que se sabe de la desaparición de Heriberto Vásquez en Panguipulli

La Fiscalía Regional de Los Ríos investiga la desaparición de Heriberto Vásquez Abello, un joven de 25 años que fue visto por última vez la noche del miércoles 10 de diciembre en la comuna de Panguipulli, en la Región de Los Ríos.

Según los antecedentes entregados por el Ministerio Público, la denuncia por presunta desgracia fue presentada por su familia el jueves 11 de diciembre ante Carabineros. Tras ello, la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía Regional instruyó de inmediato diligencias investigativas a la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros, con el objetivo de establecer las circunstancias de su desaparición y dar con su paradero.

Paralelamente, la Fiscalía también dispuso diligencias a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), las que se mantienen en desarrollo.

Desde el organismo persecutor informaron además que la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos (Uravit) ha mantenido contacto permanente con la familia del joven, entregando información sobre el avance de la investigación, además de orientación y apoyo durante el proceso.

En el marco de las labores de búsqueda, entre el jueves de la semana pasada y el martes de esta semana se desplegó un operativo encabezado por el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros, en el que también participó la Primera Compañía de Bomberos de Panguipulli.

Cabe señalar que, de acuerdo con antecedentes recogidos por Radio Biobío, la última vez que Heriberto Vásquez fue captado por cámaras de seguridad se encontraba en la población Siete Lagos, donde se había reunido con un amigo de la infancia para compartir en una plaza del sector.

Según relató su pareja, Perla Cartes, en los registros se observa que el joven sale corriendo de forma repentina y aparentando estar asustado, mientras el otro sujeto va tras él.

“En las cámaras de la población se ve que va detrás de él, como persiguiéndolo. Estaban compartiendo en el parque ellos dos y de un rato a otro como que salió arrancando. En los videos se ve que va asustado”, señaló Cartes en declaraciones al citado medio.

Desde la Fiscalía señalaron que durante los próximos días se realizarán nuevas acciones de búsqueda, mientras continúan las diligencias para esclarecer lo ocurrido y establecer el paradero de Vásquez.