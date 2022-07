Lo que tienes que saber este lunes en La Tercera: encuesta Cadem arroja que casi la mitad de los chilenos no está de acuerdo con la reforma tributaria

Encuesta Cadem: casi la mitad de los chilenos no está de acuerdo con la reforma tributaria del gobierno

Un sondeo elaborado por Cadem sobre la reforma tributaria anunciada por el gobierno da cuenta de un escaso respaldo al proyecto entre la ciudadanía, aunque también de que las personas tienen poco conocimiento respecto de la propuesta del Ejecutivo. Estos son algunos resultados de la encuesta realizada entre el 6 y 8 de julio:

Nivel de conocimiento: solo un 20% de los consultados dijo conocer “mucho o bastante” acerca de la primera parte de la reforma presentada por el gobierno, mientras que un 44% señaló que sabía “poco o nada” del tema.

Respaldo a la reforma: un 45% de las personas entrevistadas manifestó estar en desacuerdo con las medidas anunciadas por el gobierno, mientras que un 34% dijo aprobarlas.

Mayores resistencias: al examinarse los resultados sobre la postura frente a la reforma tributaria entre distintos grupos socioeconómicos, se puede observar que la brecha entre quienes desaprueban y respaldan el proyecto aumenta significativamente en los sectores de menores recursos, donde un 53% dijo estar en desacuerdo con los cambios propuestos y solo un 24% a favor de ellos. En las clases medias, en tanto, la relación fue de 47% y 28%, y en los sectores altos de 41% y 42%.

“Probablemente el nivel de desacuerdo tiene que ver más con el desconocimiento acerca de ella. Ha sido una reforma que quedó diluida comunicacionalmente debido al debate constituyente”, comentó el gerente de asuntos públicos de Cadem, Roberto Izikson. Lee más de esta historia.

Unos 24.200 hogares afectados por el corte del suministro eléctrico, de los cuales casi 6.000 corresponden a la Región Metropolitana, y más de 6 mil personas aisladas en las regiones del Biobío y La Araucanía, fue parte del balance que pasado el mediodía de ayer hizo el gobierno sobre el sistema frontal del fin de semana.

Una de las situaciones más preocupantes, sin embargo, se vive en el paso fronterizo Los Libertadores, donde conductores y pasajeros de más de 250 vehículos permanecían (hasta el cierre de esta edición) varados por las fuertes nevadas que afectan a la zona, debiendo soportar temperaturas de hasta -9° C.

El hecho motivó cuestionamientos a la Unidad de Pasos Fronterizos dependiente del Ministerio del Interior, ya que, a pesar de conocerse la magnitud del frente de mal tiempo que afectaría el lugar, se decidió permitir el tránsito durante la mañana del sábado para aprovechar lo que se denominó una “ventana climática”.

Aunque se argumentó que el problema se originó en el desperfecto mecánico de un camión al interior del Túnel Cristo Redentor que generó una congestión vehicular que se prolongó hasta que las condiciones climáticas empeoraron, la ministra del Interior, Izkia Siches, anunció la apertura de una investigación para esclarecer lo sucedido.

“Tenemos la información preliminar de que las condiciones climáticas permitían hacer uso del paso fronterizo, pero esto es de tal gravedad que requiere de una investigación que lo clarifique”, afirmó la autoridad. Lee más de esta historia.

> Ayudas de invierno. El gobierno tiene programado anunciar hoy un nuevo paquete de ayudas económicas, las que estarían focalizadas en familias de escasos recursos y en beneficios para las pymes. Sigue leyendo

> Del efectivo al bitcoin. La PDI está alerta ante la evolución que se observa en el crimen organizado, donde las bandas estarían optando por activos digitales para lavar dinero y dificultar su trazabilidad. Sigue leyendo

> Siguen desmarques en la DC. Tres de los seis ex miembros que viven del histórico “grupo de los 13″ que condenó el golpe de 1973 a días del ataque a La Moneda anunciaron que votarán rechazo en el plebiscito. Sigue leyendo

Incierto escenario en Argentina

La salida del ministro de Economía no solo pone en cuestión los acuerdos alcanzados con el FMI, sino que aumenta las dudas sobre el verdadero poder del Presidente Alberto Fernández.

» Bajo una misma bandera

Entre esta mayoría nacional por reformar y los esfuerzos inocultables de la mayoría convencional por impedirlo, lo del “Apruebo para mejorar” suena poco convincente. Alimentan una misma opción con esa minoría, adversaria a sus propósitos, que no quiere reformas posteriores al plebiscito. No es banal la pregunta que les hizo Lagos: ¿si estaban tan convencidos de mejorar lo aprobado, por qué no lo hicieron antes?

Por Óscar Guillermo Garretón

» De cadencia

Pese a la decisión de alto costo de apostar por el Apruebo, la DC no fue incluida en las 15 colectividades políticas que estarán en la campaña por dicha opción, y sin duda que veremos en la franja contraria a notorios militantes como el ex Presidente Frei o el único convencional que tenían. Pase lo que pase, pareciera que la DC saldrá perdiendo, contrario a lo que fue su tendencia y característica en toda su historia.

Por Carlos Correa

Los principales nudos de la reforma tributaria. ¿Qué posibilidades tiene el proyecto de cumplir con su meta? ¿Cuánto influye el contexto económico mundial y local? De eso conversamos hoy con Alejandro Micco, ex subsecretario de Hacienda de Michelle Bachelet y profesor asociado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.

