Lo que tienes que saber este lunes en La Tercera: gobierno logra desactivar parcialmente el paro de camioneros

Gobierno desactiva parcialmente paro de camioneros

Aunque la apuesta del gobierno era que hoy, tras siete días de movilizaciones, las carreteras del país amanecieran despejadas, ayer solo logró desactivar parcialmente el paro de los camioneros.

Pasadas las 19 horas del domingo se informó que dos de las organizaciones de dueños de camiones que se mantenían movilizadas (Confederación Nacional de Transporte de Carga y Fedequinta) habían llegado a un nuevo acuerdo con las autoridades para desbloquear las rutas. El resto, según se explicó anoche, continuaría con la protesta.

El compromiso del gobierno con el envío de un proyecto de ley para impedir el alza en el precio del diésel por 120 días (un mes más que la propuesta inicial) y posteriores límites a sus variaciones para que el valor del litro de petróleo no aumente más allá de $15 cada tres semanas, fueron parte del entendimiento.

También se acordó la conformación de una mesa tripartita integrada por los ministerios de Transporte y de Economía, representantes de los camioneros y de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), para estudiar mecanismos que permitan reflejar las fluctuaciones de los precios de los combustibles en las tarifas del transporte de carga.

Durante la mañana, de hecho, el gobierno había enfatizado que la movilización de los camioneros se originaba en un conflicto entre privados y que se relacionaba justamente con la fijación de las tarifas, trasladando parte de la responsabilidad en la solución del problema a la patronal.

La estrategia del gobierno, sin embargo, no fue bien recibida en todas las organizaciones de transportistas. “Traspasar el problema a los privados no es no lo vinimos a hacer. El tema con los privados lo hablaremos entre privados”, dijo Freddy Velásquez, dirigente de la Federación de Camioneros Centro Sur, confirmando que ellos seguirán movilizados. Lee más de esta historia

Encuesta Cadem: 71% cree que este año no se arribará a un acuerdo por un nuevo proceso constitucional

Cuando ya han pasado 84 días desde el triunfo del Rechazo en el plebiscito del 4 de septiembre y los distintos partidos políticos aún no logran un acuerdo para habilitar un nuevo proceso constitucional, la confianza de la ciudadanía en que se alcance un consenso parece diluirse.

Así al menos se desprende de la encuesta Cadem de esta semana, donde un 71% de los consultados señaló creer que es “poco o nada probable” que se arribe a un acuerdo en el Congreso antes de que termine el año.

La percepción de la gente coincide con que la semana pasada los propios negociadores de un nuevo proceso constitucional volvieron a poner en duda la posibilidad de alcanzar humo blanco antes de que finalice noviembre, que era uno de los plazos a los que apostaba el oficialismo para zanjar la discusión.

Las conversaciones, según se ha transmitido, siguen trabadas por las discrepancias en torno a la composición del órgano que deberá redactar la nueva propuesta constitucional y el mecanismo para elegir a sus integrantes.

Hasta el viernes había cuatro posiciones enfrentadas: la de Chile Vamos, que plantea un ente conformado por 50 personas, todas electas; la del oficialismo, que aboga por un órgano de 99 integrantes (aunque con la opción de reducirlos a 75) y la de los nuevos partidos en formación, Demócratas (60 miembros electos) y Amarillos (convención de expertos designados por el Congreso). Lee más de esta historia

A foco

¿Cuáles son los partidos que han perdido más militantes durante 2022?

De acuerdo a antecedentes del Servel, el Partido Republicano, el Partido de la Gente (PDG) y Convergencia Social, donde milita el Presidente Gabriel Boric, son las tres colectividades que han enfrentado las mayores fugas de militantes en lo que va del año.

En números: la tienda fundada por José Antonio Kast en 2019 acumula un total de 2.885 desafiliaciones entre enero y octubre de este año. En segundo lugar figura el partido de Franco Parisi con 2.687 renuncias y en tercer puesto la colectividad del Mandatario con 2.219 dimisiones.

¿Y la DC?: aunque el partido presidido actualmente por Alberto Undurraga es la colectividad que ha debido enfrentar la más notoria fuga de militantes, su magnitud no ha sido tan grande respecto de otras tiendas. La DC se ubica recién en el sexto lugar del ranking de partidos con más renuncias al acumular la desafiliación de 1.075 militantes. Lee más de esta historia

Atención con...

> Lento debut del registro de deudores

A una semana de su implementación, el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimento solo exhibe tres personas inscritas como morosas. Según datos de 2020, solo el 16% de este tipo de pensiones son pagadas de forma efectiva. Sigue leyendo

> Homicidios en la RM

Un informe manejado por la Subsecretaría de Prevención del Delito contiene un catastro de las comunas y zonas del Gran Santiago con mayor número de asesinatos. Destacan los barrios Yungay, Brasil y Franklin. Sigue leyendo

> Morales rinde examen ante el Senado

José Morales deberá defender hoy en el Senado su nominación como nuevo fiscal nacional, en una jornada que parlamentarios califican como decisiva para disipar las dudas de indecisos ante la designación del Presidente Boric. Sigue leyendo

Editorial

Las dudas que deja la COP27

Pese a llegar a un acuerdo sobre el fondo de compensación por pérdidas y daños causados por el cambio climático, que estaba pendiente desde la firma del Acuerdo de París, aún quedan muchas interrogantes sobre cómo operará.

Opinión

» De abstracciones y reencuentros

El desafío de gobernabilidad es demasiado complejo. Abstracciones prometedoras de futuros rutilantes contrastan con la vida y memoria recientes de mayorías populares.

Por Óscar Guillermo Garretón

» El despertar de la fuerza

Claramente el orden ha entrado en la agenda del Presidente, que al igual que Portales se dio cuenta que es un camino necesario al poder. No debiera ser esto un tema, salvo la inevitable voltereta que tendrá costos en la opinión pública, y en las propias tropas oficialistas.

Por Carlos Correa

El café diario

El plan que pone a la salud mental de las madres en el foco. Para hablar sobre las características del primer centro público de salud mental materna, enfocado en las mujeres embarazadas y con niños de hasta un año de edad e impulsado por la Municipalidad de Las Condes, en la edición de hoy nos acompañan la alcaldesa Daniela Peñaloza y el director ejecutivo de la Fundación Procultura, Alberto Larraín.

Revisa aquí el podcast

De nuestro portal

La revolución de Michael Jackson. Hace 40 años el cantante cambió el curso de la historia de la música popular con su álbum Thriller.

Culto • Sigue leyendo

Salud. Estudio de la UC alerta que trastornos alimentarios se quintuplican en adolescentes chilenos.

Qué pasa • Sigue leyendo

Buenos datos. En varias tiendas hoy finaliza la nueva edición de Black Friday y para aprovechar las últimas horas te dejamos estas ofertas gamers.

Práctico • Sigue leyendo

Seguridad digital. Cazadores de hackers revelan las claves para atrapar a un ciberatacante.

Laboratorio de contenidos de marca • Sigue leyendo

En portada

Accede a la versión papel digital de La Tercera