Lo que tienes que saber este martes en La Tercera: Frente Amplio plantea opción de aplazar eventual elección de convencionales para septiembre u octubre de 2023

FA plantea opción de aplazar eventual elección de convencionales para septiembre u octubre de 2023

Ya no fue en noviembre. Y dado que tampoco se vislumbra que en las próximas semanas -o incluso meses- los negociadores por un nuevo proceso constitucional arriben a un entendimiento, en el Frente Amplio comienza a ganar terreno la idea de aplazar todo el cronograma original y que la elección de los miembros del órgano redactor -si es que esa es la fórmula que termine imponiéndose- ya no sea en marzo o abril del próximo año, sino que en septiembre u octubre.

Según un reporte de los periodistas Rocío Latorre y Juan Manuel Ojeda, la idea promovida inicialmente por el partido del Presidente Boric, Convergencia Social, ya suma apoyos en Revolución Democrática y Comunes, aunque genera divisiones en el Socialismo Democrático. En esta última coalición, el PS estaría dispuesto a allanarse a los nuevos plazos, pero el PPD se muestra reticente.

“Ya hemos modificado muchas cosas del proceso anterior, vamos a modificar la fórmula para elegir convencionales, la fórmula para que participen independientes y los pueblos originarios. Entonces, podemos conversar también sobre el itinerario electoral y, si es necesario, modificarlo”, comentó el senador y presidente de RD, Juan Ignacio Latorre.

En el oficialismo se comienza a hablar de algunos factores que, incluso, harían conveniente la modificación del calendario. Se menciona, por ejemplo, que es muy probable que en abril se vuelva a debatir en el Congreso un nuevo retiro de fondos previsionales y que, en este escenario, la postergación de la elección desvincularía ambos procesos. Asimismo, se señala que mientras más avanzado esté el 2023, más probabilidades existen de que la recesión económica comience a decantar y favorezca las opciones electorales de la izquierda.

Un elemento en contra, sin embargo, sería que el plebiscito constitucional de salida quede fijado para fines de 2024, lo que coincidiría con las elecciones de alcaldes y gobernadores. Lee más de esta historia

¿Quiénes son? El perfil de los 50 mil estudiantes que se marginaron del sistema escolar

Hace tres semanas el Mineduc informó que en 2022 un total de 50.529 estudiantes desertaron del sistema escolar, lo que representa un 1,7% de la matrícula a nivel nacional. ¿Pero quiénes son esos niños y adolescentes? Un artículo del periodista Roberto Gálvez entrega algunas luces del perfil de los alumnos que abandonaron las aulas.

Del total de quienes dejaron sus estudios, 27.711 corresponden a alumnos de enseñanza básica (54,8%); 14.167 estudiantes de enseñanza media de establecimientos científico-humanistas y 8.651 de liceos técnicos profesionales.

El 94,1% de los desescolarizados, es decir 47.551 estudiantes del total, asistía a establecimientos educacionales en zonas urbanas, donde la mayor deserción se observó en la Región Metropolitana (48,7%), seguida de Valparaíso (9,6%) y el Biobío (5,8%)..

el fenómeno se da con mayor magnitud entre los hombres (del total de desvinculaciones, 28.696 correspondieron a estudiantes varones). Y en un desglose por género,(del total de desvinculaciones, 28.696 correspondieron a estudiantes varones). Lee más de esta historia

A foco

Cómo se amplían los beneficios en favor de vehículos a diésel tras el paro camioneros

En medio de la presión del oficialismo por no aumentar los privilegios económicos de los camioneros, el gobierno aseguró a sus partidos que ya no habrá más concesiones para ese sector. Y es que la oferta del Ejecutivo para que los transportistas depusieran las movilizaciones y el bloqueo de rutas -lo que finalmente se logró anoche, luego de que gremios descolgados se sumaran al acuerdo- contempló regalías que acrecientan los actuales beneficios de quienes conducen vehículos a diésel frente a los que tienen automóviles a gasolina.

Actuales beneficios: desde 1988 se aplica un impuesto diferenciado a los combustibles, donde el de las gasolinas llega hoy a 6 UTM por metro cúbico frente a la tasa de 1,5 UTM que se aplica para el diésel.

Los transportistas de carga, además, tienen privilegios adicionales, como tributar por renta presunta y acceder a la devolución del pago del impuesto por el diésel en un rango de entre 30% y 80% de acuerdo al tonelaje del camión.

Nuevas regalías: la propuesta del gobierno para terminar el paro incluyó el congelamiento del precio del diésel por 120 días y el establecimiento de un mecanismo que por un año limitará futuras alzas en el valor de ese combustible a $15 cada 21 días, tope que en el caso de las bencinas llega a $36 en las mismas tres semanas. Lee más de esta historia

Atención con...

> La exposición de Morales

Consultas sobre el crimen organizado, su rol en el caso Cascadas y la violencia en la Macrozona Sur le hicieron a José Morales durante su exposición en el Senado, previo a que mañana la sala deba ratificar o no su nominación como nuevo fiscal nacional. Sigue leyendo

> ¿Vuelven las bombas?

Un explosivo que no detonó por un problema en su sistema eléctrico y que fue dejado en las afueras de una empresa con presencia en los sectores forestal y minero, movilizó ayer a la policía. Se indaga la posible autoría de grupos anarco-ecológicos. Sigue leyendo

> La contraofensiva de La Polar

La multitienda acusada de vender productos falsificados pretendía ingresar ayer la primera de dos demandas por competencia desleal. La firma acusa que las denuncias han generado un perjuicio a su reputación. Sigue leyendo

Editorial

Intentos por resucitar a Unasur

Es un paso riesgoso volver a persistir en un bloque que fracasó en sus objetivos esenciales y que nuevamente arriesga repetir el error de priorizar las sintonías ideológicas.

Opinión

» Acuerdo constitucional en la encrucijada

Qué lejos estuvimos de “bailar cueca con el acuerdo”. Hoy las voces varían desde encerrarse en un conclave para alcanzar consenso, hasta otros que derechamente se encuentran abiertos a aplazar las elecciones para octubre –propuesta estratégica que solo busca poner épica a los 50 años del golpe, y así tener una elección con mejores resultados–. Todo esto no ha hecho otra cosa que extender una discusión que, a su vez, alarga el clima de incertidumbre.

Por Sebastián Izquierdo

» Discurso fúnebre

En momentos en que Chile sigue penosa y pasmosamente atrapado no solo en un dilema constitucional, sino que en un complejo período de estancamiento social, cultural y económico, ensimismado y con una notoria parálisis gubernamental, resulta urgente una reacción. En palabras de Pericles, lo que perjudica a la acción no es “el debate, sino precisamente el no dejarse instruir por la discusión…”.

Por Gabriel Zaliasnik

El café diario

DC: El declive y el desangramiento de un partido histórico. Para analizar en perspectiva histórica de lo que ocurre en esta colectividad y comprender las causas de su crisis, hoy hablamos con Ignacio Walker, ex ministro, ex parlamentario y ex presidente de la DC, que hace solo algunas semanas tomó la decisión de renunciar a la tienda donde hizo su vida política.

Revisa aquí el podcast

