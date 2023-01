Lo que tienes que saber este miércoles en La Tercera: Boric busca contener molestia de la Suprema tras sus críticas a actuación de la justicia en caso Mateluna

Boric busca contener molestia de la Suprema tras sus críticas a actuación de la justicia en caso Mateluna

Los cuestionamientos del Presidente Boric a la actuación de la justicia para defender el indulto concedido al ex frentista Jorge Mateluna -dijo tener la convicción de que en el juicio hubo “irregularidades”, que “la valoración de la prueba no había estado a la altura” y que también estaba convencido de su “inocencia”- le abrieron un nuevo flanco a su gobierno al gatillar una dura réplica de la Corte Suprema.

En una declaración pública el máximo tribunal del país le “recordó” al Mandatario que el inciso 1° del artículo 76 de la Constitución señala que “la facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley”, y que “ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse a causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos”.

Ante la compleja controversia -a la que también se sumó la fiscalía, que recordó que todas las supuestas irregularidades denunciadas por la defensa de Mateluna fueron rechazadas en distintas instancias del proceso-, el Mandatario se vio forzado a convocar a un punto de prensa en La Moneda para recalcar que, independiente de su “opinión personal”, no había dudas de su compromiso con la separación de poderes y la autonomía del Poder Judicial.

El intento de Boric por aclarar sus dichos calmó, en parte, los ánimos en Chile Vamos, donde se llegó a hablar de una posible acusación constitucional contra el Mandatario. En el sector argumentaban que, sin poner en entredicho su atribución para conceder indultos, las razones públicas que entregó para justificar su decisión en el caso de Mateluna (al cuestionar una sentencia judicial) podrían configurar una eventual infracción a la Constitución, como lo advirtió tácitamente la propia Corte Suprema.

En la edición de hoy, también te invitamos a leer los siguientes artículos relacionados:

El encono de la Suprema. El pleno del máximo tribunal se reunió ayer para debatir por dos horas las declaraciones del Presidente Boric, las que fueron calificadas en el encuentro como una “intromisión” del Mandatario en otro poder del Estado. Lee más de esta historia

El decreto con que se indultó a Mateluna. En la resolución firmada por la ministra de Justicia, Marcela Ríos, se hace referencia a que el exfrentista “mantiene todos sus informes psicosociales positivos, no teniendo inconvenientes que limiten su capacidad para reinsertarse en la sociedad”. Lee más de esta historia

Oposición anuncia acusaciones constitucionales. La UDI y RN anunciaron ayer la presentación de un libelo contra la ministra de Justicia, Marcela Ríos. Aunque la idea se viene analizando hace meses, en el sector señalan que la “gota que rebalsó el vaso” fueron los indultos concedidos por el gobierno. A esta arremetida se suma una acusación que ingresaron ayer diputados del Partido Republicano contra el ministro Giorgio Jackson, a partir de la denuncia de la ex seremi de la cartera, Patricia Hidalgo, sobre presiones para votar de determinada forma algunos proyectos. Lee más de esta historia

Errada cita del Presidente. En el punto de prensa donde se refirió a la dura declaración de la Corte Suprema, el Mandatario también reivindicó su atribución de indultar a condenados por la justicia citando equivocadamente la Ley 19.050 sobre seguros de responsabilidad civil y daños a vehículos de terceros y no la Ley 18.050 que norma los procedimientos para otorgar indultos particulares. Lee más de esta historia

A foco

Economía cae 2,5% en noviembre, pero se consolidan mejores proyecciones para el PIB de 2022

La economía registró una contracción de 2,5% interanual en el penúltimo mes de 2022, según el Imacec entregado ayer por el Banco Central. Aunque el resultado -acorde con las proyecciones del mercado- representa la mayor caída desde febrero de 2021, distintos economistas consolidaron sus proyecciones de un crecimiento del PIB de entre 2,5% y 2,8% para el año que recién terminó, bastante superior al 1,5% que se esperaba en abril.

Las mayores caídas: el Imacec de noviembre estuvo afectado principalmente por las contracciones observadas en el comercio (8,8%) y la industria manufacturera (6,5%).

Qué dijo el gobierno: el ministro de Hacienda, Mario Marcel, destacó que si bien se seguirán observando cifras negativas a doce meses, los últimos resultados demostrarían que “no hay una aceleración de la caída de la actividad, sino que se está siguiendo la tendencia que era más o menos predecible y necesaria para bajar las presiones inflacionarias”. Y en este sentido, agregó que “en este momento se está más cerca de que se produzca la inflexión en la actividad más que el debilitamiento de la economía”. Lee más de esta historia

Atención con...

> Caótico proceso escolar

En distintas comunas se vieron filas de apoderados -algunos de ellos tras varias noches acampando en la calle- apostando a que corrieran las listas de espera para poder matricular a sus hijos en colegios públicos y particulares subvencionados. Sigue leyendo

> Chile Vamos corre con ventaja

Un sondeo realizado por La Tercera PM arrojó que la derecha lograría 10 de los 24 escaños de la comisión de expertos del Consejo Constitucional, mientras que Socialismo Democrático se quedaría con seis cupos y Apruebo Dignidad con cinco. Sigue leyendo

> Guía para postular a la U

Una vez conocidos los puntajes de la PAES, las 245.625 personas que la rindieron tienen hasta las 13 horas de este viernes para postular a alguna de las universidades adscritas al Sistema de Acceso. Aquí encontrarás orientaciones para los pasos venideros. Sigue leyendo

Editorial

Indultos y pronunciamiento de la Corte Suprema

Al cuestionar los fundamentos de una sentencia judicial como modo de justificar un indulto, en los hechos el Mandatario ha pasado a llevar potestades privativas del Poder Judicial, lo que sienta riesgosos precedentes.

Opinión

» Puso sus manos al fuego, Presidente

Aquí es Gabriel Boric, hablando desde su propia conciencia y ejerciendo una facultad que no está obligado a usar, afirmando que él tiene la convicción personal de que estos delincuentes no son delincuentes (...). Esta no es una política de Estado, es un acto de gracia personal. Y, por lo mismo, si cualquiera de estos personajes el día de mañana vuelve a ser atrapado en actividades criminales, será inevitable que la persona del Presidente quede manchada por esos actos. Por Pablo Ortúzar

» Imparcialidad jurídica

Si bien nadie discute la importancia de la imparcialidad judicial, no es obvio cuándo se produce una afectación de esta. Desde que el realismo jurídico cuestionara el paradigma de neutralidad del Derecho, cómo y dónde fijar el estándar de la imparcialidad se volvió una pregunta con respuesta inestable. Por Yanira Zúñiga

El café diario

El costo de la deserción universitaria. ¿Cuántos alumnos que ingresan a la educación superior terminan sus carreras? ¿Cuánto gasta el estado en la educación de estudiantes que acaban desertando? ¿Y qué puede hacerse tanto desde la autoridad como desde las diversas instituciones? Estas son algunas de las interrogantes que se planteó un estudio de Pixarron, una plataforma tecnológica dedicada a la nivelación de brechas educacionales, y con cuyo gerente, Fernando Prieto, conversamos en la edición de hoy.

Revisa acá el podcast

De nuestro portal

Los 10 discos más esperados de 2023. Dua Lipa, Depeche Mode y Metallica figuran entre los artistas que contemplan lanzar nuevos trabajos.

Culto • Sigue leyendo

Tirzepatida. Cómo este fármaco para la obesidad podría ser el más vendido de la historia.

Qué pasa • Sigue leyendo

Ceviches y tiraditos. Acá te dejamos seis opciones para cocinar sin prender fuego.

Práctico • Sigue leyendo

Desde E.T. de Atari hasta Google Stadia. Estos son los grandes fiascos de la industria de los videojuegos.

Laboratorio de contenidos de marca • Sigue leyendo

En portada

Te invitamos a revisar la versión papel digital de La Tercera