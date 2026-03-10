Lollapalooza 2026: Delegación Presidencial RM da el vamos y transporte público programa extensiones horarias

Autoridades realizaron la fiscalización de las medidas de seguridad y el plan de transporte que se desarrollará durante la ejecución del festival Lollapalooza 2026, que este año regresa a las inmediaciones del Parque O’Higgins, en la comuna de Santiago.

La gerente de Comunicaciones y Sustentabilidad de Metro, Paulina del Campo, informó en detalle de las extensiones horarias que se realizarán para la jornada del festival, indicando que “ la extensión horaria del día viernes y el día sábado para el Festival Lollapalooza va a operar hasta las 2 de la mañana con ingreso en las estaciones aledañas al Parque O’Higgins, esto es Toesca, Parque O’Higgins y Rondizzoni, y la posibilidad de combinar con estaciones en Línea 1 y en Línea 6″.

Mientras que el domingo 15 de marzo se mantendrá la extensión de horario hasta la 1.00 horas. "Los invitamos entonces a no solo trasladarse en metro, sino a informarse de todas las estaciones que vamos a tener disponibles en estas extensiones horarias a través de nuestros distintos canales de comunicación", expresó del Campo.

Por su parte, el delegado presidencial metropolitano, Gonzalo Durán, confirmó el permiso para la ejecución del festival. “Han cumplido con sus funciones preventivas; estamos en condiciones de señalar con mucha satisfacción que el festival Lollapalooza cumple con todos y cada uno de los requisitos , los más altos estándares de producción y de seguridad, razón por la cual la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana ya está en condiciones de firmar la conformidad para la realización de este importante evento”, apuntó.

La subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, indicó que se han coordinado los estándares de seguridad: en el exterior, los encargados serán Carabineros con un despliegue para asegurar a los asistentes y, en el interior, serán funcionarios de seguridad privada, quienes contrataron más de 700 efectivos.