SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Los argumentos de la defensa de Jadue para no perder su derecho a sufragio

En un escrito de 16 páginas los abogados del exalcalde exponen sus razones para evitar que el candidato comunista pierda sus derechos políticos. Los fallos del Tricel y del TC en el caso de ME-O en 2021 serán una pieza clave de esta pugna en la justicia electoral.

Juan Manuel OjedaPor 
Juan Manuel Ojeda
JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Un escrito de 16 páginas fue el que ingresaron los abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz al Segundo Tribunal Electoral de la Región (TER) Metropolitana para exponer los argumentos del alcalde de Recoleta Daniel Jadue (PC) para no perder su derecho a sufragio.

La pugna por los derechos políticos del exalcalde de Recoleta se ha vuelto relevante ya que el candidato comunista quiere ser diputado por el distrito 9 y uno de los requisitos constitucionales para ser parlamentario es tener derecho a sufragio.

El abogado Ciro Colombara. MARIO TELLEZ

Todo esto ocurre en la reclamación iniciada por el abogado de RN Marcelo Brunet quien presentó un escrito ante el TER pidiendo que Jadue sea excluido del padrón electoral. Esto debido a que Brunet argumenta que dado que Jadue está en calidad de acusado a pena aflictiva por el caso Farmacias Populares, la Constitución es clara en señalar que perdió su derecho a sufragio.

Para defenderse de esta reclamación, Jadue fichó a Colombara, el mismo abogado que en 2021 salvó a Marco Enríquez-Ominami (ME-O) de una situación similar. Esa vez ME-O quería ser candidato presidencial, pero su acusación en los casos SQM y OAS hicieron que perdiera sus derechos políticos. Eso finalmente fue revertido por Colombara en una estrategia que tuvo dos caminos: el Tribunal Constitucional (TC) y el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).

Por eso Colombara y Díaz, en su escrito, utilizan la jurisprudencia del caso ME-O en el TC y el Tricel para exponer que la reclamación de RN debe ser rechazada. La defensa del exalcalde plantea que el derecho a sufragio, al ser un derecho fundamental, “sólo puede ser suspendido en virtud de una autorización de carácter judicial, previa y firme”.

En esa línea, exponen que la acusación ingresada por el Ministerio Público en contra de Jadue no es suficiente para suspender un derecho fundamental.

El fallo del TC

Para sustentar ese fundamento, los abogados afirman que según el fallo del TC “el estándar constitucional no se satisface con la presentación formal de una acusación”. Esto debido a que “resulta indispensable que se verifiquen actuaciones posteriores con control del juez de garantía, como la notificación de la acusación, la audiencia de preparación de juicio oral y la oportunidad del acusado para ejercer defensas y deducir excepciones”.

Para los requirentes, en este caso RN, eso es justamente lo que ocurrió la semana pasada en la audiencia del jueves. Ese día se celebró una audiencia en el Tercer Juzgado de Garantía y el resultado fue que el tribunal dio por ingresada la acusación. “El tribunal procedió a entender por presentada la acusación del Ministerio Público y a fijar audiencia de preparación de juicio oral”, aseguró la jueza de garantía Paulina Moya. Lo mismo fue ratificado en un oficio de ese mismo juzgado al TER.

Sin embargo, para la defensa de Jadue eso tampoco complica la situación del exjefe comunal. “Resulta evidente que la acusación presentada por el Ministerio Público no es un acto firme ni definitivo, toda vez que incluso existe fijada una audiencia de reapertura de la investigación para el día 8 de octubre de 2025. Ello revela que la acusación en cuestión carece de estabilidad y podría ser dejada sin efecto en breve, lo que priva de todo fundamento a la pretensión del reclamante y demuestra que su solicitud descansa sobre una base fáctica incierta y provisoria, incapaz de justificar la suspensión de un derecho político fundamental”, se lee en el escrito.

Para Colombara y Díaz “la sola acusación del Ministerio Público carece de idoneidad jurídica para privar a un ciudadano de este derecho, puesto que ello importaría desconocer la supremacía constitucional, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y los estándares fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

Según los abogados, si el TER le da la razón a RN y excluye a Jadue del padrón estaría vulnerando “el principio de inocencia y la exigencia constitucional de autorización judicial previa” así como también “”la jurisprudencia reiterada de nuestros tribunales de justicia e, incluso, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos".

La reclamación en la justicia electoral -respecto del derecho a sufragio- corre en paralelo a la aceptación de la candidatura de Jadue por parte del Servel. Dado que el organismo electoral visó su aspiración a la Cámara, los partidos políticos o un candidato pueden recurrir al Tricel para revertir dicha decisión.

Más sobre:Daniel JaduePCServelJusticia electoralCiro ColombaraME-OTricelTCRN

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

“No somos continuidad de este gobierno”: las razones del comando de Jara para tomar distancia de Boric

Matthei niega descuelgues en Chile Vamos en favor de Kast: “Hace dos años que no hablo con ellos. Nunca estuvieron acá”

Israel empieza a llamar a filas a 60.000 reservistas en medio de los planes para ocupar la Ciudad de Gaza

Sex Pistols suspende su show en Chile

Retrasos y ajustes: la polémica en torno al Premio Municipal de Literatura y los Juegos Literarios Gabriela Mistral

La “oficina movil” de Kast: el nuevo diseño en terreno del republicano para posicionarse

Lo más leído

1.
Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

2.
Carolina Tohá pone fin a su enclaustramiento político y participa en actividad con candidatas al Congreso

Carolina Tohá pone fin a su enclaustramiento político y participa en actividad con candidatas al Congreso

3.
Evelyn Matthei relanza campaña presidencial con fuerte presencia del piñerismo y con llamado a votantes del Rechazo

Evelyn Matthei relanza campaña presidencial con fuerte presencia del piñerismo y con llamado a votantes del Rechazo

4.
La desconocida historia de 20 miembros de la FACH que pidieron no realizar misión por supuesto mal estado de un avión

La desconocida historia de 20 miembros de la FACH que pidieron no realizar misión por supuesto mal estado de un avión

5.
Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el tiempo

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el tiempo

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Estas son las mejores empanadas de pino de Santiago

Estas son las mejores empanadas de pino de Santiago

En qué sectores de Santiago llueve hoy, según el pronóstico del tiempo

En qué sectores de Santiago llueve hoy, según el pronóstico del tiempo

La historia detrás de la carta de la niña en Bajos de Mena (y los relatos de sus compañeras)

La historia detrás de la carta de la niña en Bajos de Mena (y los relatos de sus compañeras)

Roger Federer se convirtió en el séptimo deportista multimillonario de la historia, según Forbes

Roger Federer se convirtió en el séptimo deportista multimillonario de la historia, según Forbes

Servicios

Cuándo es el partido de Chile contra Brasil y quién transmite por TV

Cuándo es el partido de Chile contra Brasil y quién transmite por TV

Confirman fecha de pago del bono de hasta $82 mil para estudiantes: revisa quiénes lo reciben

Confirman fecha de pago del bono de hasta $82 mil para estudiantes: revisa quiénes lo reciben

Fonda del Parque Inés de Suárez: revisa los precios de las entradas y programación de artistas

Fonda del Parque Inés de Suárez: revisa los precios de las entradas y programación de artistas

Vocera de Gobierno por miembros de la FACH que se negaron a subirse a avión: “Son casos de indisciplina”
Chile

Vocera de Gobierno por miembros de la FACH que se negaron a subirse a avión: “Son casos de indisciplina”

“No somos continuidad de este gobierno”: las razones del comando de Jara para tomar distancia de Boric

Matthei niega descuelgues en Chile Vamos en favor de Kast: “Hace dos años que no hablo con ellos. Nunca estuvieron acá”

Fernando Salinas deja la gerencia general de Grupo Security tras fusión con Bice
Negocios

Fernando Salinas deja la gerencia general de Grupo Security tras fusión con Bice

El primer balance del SII de la nómina de personas que recibieron más de 50 transferencias en un mes

Nicole Pastene asume como presidenta del directorio de Puerto Valparaíso y es la primera mujer en ocupar el cargo

Cómo los carteles de la droga han adoptado armas de la guerra moderna para sus operaciones criminales
Tendencias

Cómo los carteles de la droga han adoptado armas de la guerra moderna para sus operaciones criminales

El plan de Hooters para volver a ser un negocio “atractivo”, tras su quiebra

La historia detrás de la disputa legal entre Pedro Pascal y Pedro Piscal

Antony se emociona hasta las lágrimas tras revelar que esperó 40 días en un hotel para firmar por el Betis de Pellegrini
El Deportivo

Antony se emociona hasta las lágrimas tras revelar que esperó 40 días en un hotel para firmar por el Betis de Pellegrini

Campeón del mundo con Argentina e ídolo del Rojo: “Independiente y la U deben ser eliminados de la Copa Sudamericana”

Gabriel Suazo, el nuevo capitán: cómo se reordena el vestuario de la Roja sin la Generación Dorada

Historiador argentino Felipe Pigna lanza en Chile su primera novela
Finde

Historiador argentino Felipe Pigna lanza en Chile su primera novela

NotCo y Cervecería LOA se juntan para lanzar la primera cerveza sabor terremoto

Katy Perry en Chile: dónde comprar entradas para el concierto de The Lifetimes Tour

Sex Pistols suspende su show en Chile
Cultura y entretención

Sex Pistols suspende su show en Chile

Retrasos y ajustes: la polémica en torno al Premio Municipal de Literatura y los Juegos Literarios Gabriela Mistral

En el Camino, Walter Salles y la adaptación de la novela que inmortalizó a Jack Kerouac

Israel empieza a llamar a filas a 60.000 reservistas en medio de los planes para ocupar la Ciudad de Gaza
Mundo

Israel empieza a llamar a filas a 60.000 reservistas en medio de los planes para ocupar la Ciudad de Gaza

Un juez cuestionado y la acusación contra el hombre fuerte de “Chiqui” Tapia: las claves de la censura a los audios de Karina Milei

Putin califica de “completo disparate” el temor a un futuro ataque ruso sobre Europa

Familias distintas, un mismo gesto: acoger
Paula

Familias distintas, un mismo gesto: acoger

¿Salud pública o control? La polémica ley japonesa de la cintura

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”