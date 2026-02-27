SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Los crímenes por los que cayó El Morocha, líder de casa de torturas que operaba en San Vicente

    El sujeto quedó en prisión tras ser formalizado por asociación criminal, tráfico de droga, secuestro con resultado de lesiones graves, secuestro con violación y abuso sexual y un secuestro con homicidio e inhumación ilegal.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    La tarde de este viernes, la Fiscalía Regional de O’Higgins y Carabineros entregaron detalles de la detención y formalización de El Morocha, el líder de la organización criminal que mantenía una casa de torturas en la localidad de Pueblo de Indios de la comuna de San Vicente de Tagua Tagua.

    “Hemos formalizado cargos por los delitos de asociación criminal, tráfico de droga, secuestro con resultado de lesiones graves, secuestro con violación y abuso sexual y un secuestro con homicidio e inhumación ilegal”, detalló el fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos.

    El persecutor precisó que solicitaron la medida cautelar de prisión preventiva para el imputado, lo que fue acogido por el tribunal.

    La mañana del 6 de noviembre, en el marco de una investigación por tráfico de drogas, Carabineros halló el cuerpo calcinado y maniatado de una mujer en una fosa ubicada en los faldeos de un cerro en San Vicente. Los peritajes continuaron y se detectaron nuevas osamentas en el mismo sector.

    Operaba en varias comunas de la región

    Los avances de la indagatoria permitieron la detención de la persona que habrían liderado esos crímenes.

    “Nuestra investigación ha acreditado que él ejercía el liderazgo de esta banda que tenía como principal actividad dedicarse al tráfico de droga en distintas comunas de la Región de O’Higgins. Hemos podido acreditar que estaba instalado a través de diversos puntos de venta de sustancia ilícita en Mostazal, en San Fernando, en San Vicente, también en Rengo y en Santa Cruz”, detalló el fiscal Cubillos.

    El persecutor jefe de O’Higgins explicó que el sujeto ejercía el liderazgo de la banda “proveía de armas y, obviamente, ordenaba la ejecución de diversos delitos, no solo la comercialización de drogas, sino que también otros delitos relacionados a esta actividad para infundir temor”.

    Los secuestros, torturas y homicidios estarían relacionados a ese aspecto del negocio criminal, con la finalidad de mantener el control territorial de los lugares en que comercializaban la droga.

    “Estos son delitos sumamente graves. Recordar que el delito de secuestro calificado tiene la pena máxima de presidio perpetuo calificado y, en este caso, hay tres secuestros calificados que han sido formalizados con resultados bastante violentos, uno con homicidio, otro con violación y otro con resultado de lesiones graves. Por tanto, obviamente, se trata de uno de los delitos que tiene mayor pena en nuestro Código Penal”, explicó el fiscal.

    Cubillos indicó que la banda concretaba estos crímenes en para “mantener el control territorial, para infundir temor, para marcar presencia”.

    “De esta forma se cometen distintos delitos como tráfico de armas, posesión de armas, delitos violentos, como los que he referido, los secuestros, las torturas y, para eso, no solo estaban los puntos de venta, sino que también había lugares de acopio de drogas y también lugares que servían para la ejecución de estos actos violentos como casas de tortura”, señaló.

    En uno de los homicidios, la víctima era una vendedora y consumidora de droga a la que dieron muerte en castigo por una deuda. El líder de la banda ordenó introducir su cadáver en un tambor y quemarlo antes de inhumarlo en una fosa séptica.

    “Siempre dando las órdenes respecto de las acciones a realizar, ejerce un liderazgo sobre la banda y lo que pretende es infundir temor”, expuso el fiscal.

    Más sobre:Fiscalía de O'HigginsSan Vicente de Tagua TaguaEl Morocha

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Los secretos del director técnico del Festival de Viña: “Pet Shop Boys pensaban que venían a una selva”

    Ex toma Dignidad: remoción de escombros supera 75% y terreno albergará etapa final del Parque Quebrada de Macul

    Irarrázaval se transformará en una recreovía nocturna: casi 5 km para la práctica deportiva y actividades recreacionales

    Cable chino avivó la tormenta: la cuarta cita Boric-Kast y que se proyecta como la más tensa de la transición de mando

    Gobierno presenta programa Chile Te Cuida y entrega kits a cuidadoras: beneficiaría a 6200 personas en su primera etapa

    PC valora rebaja de cautelares de Jadue y llama a la Fiscalía a actuar “sin seguir afectando la integridad” del exalcalde

    Lo más leído

    1.
    Irarrázaval se transformará en una recreovía nocturna: casi 5 km para la práctica deportiva y actividades recreacionales

    Irarrázaval se transformará en una recreovía nocturna: casi 5 km para la práctica deportiva y actividades recreacionales

    2.
    Jefe Anticorrupción de la Fiscalía descarta que caso ProCultura cierre por negativa al desafuero de Orrego

    Jefe Anticorrupción de la Fiscalía descarta que caso ProCultura cierre por negativa al desafuero de Orrego

    3.
    Gobierno presenta programa Chile Te Cuida y entrega kits a cuidadoras: beneficiaría a 6200 personas en su primera etapa

    Gobierno presenta programa Chile Te Cuida y entrega kits a cuidadoras: beneficiaría a 6200 personas en su primera etapa

    4.
    Conocidos como el “Indio Juan” y “Pelao” ¿Quiénes son los dos reos fugados de la ex Penitenciaría de Santiago?

    Conocidos como el “Indio Juan” y “Pelao” ¿Quiénes son los dos reos fugados de la ex Penitenciaría de Santiago?

    5.
    Motociclista queda en riesgo vital tras ser impactado por vehículo que conducía la influencer Fran Maira

    Motociclista queda en riesgo vital tras ser impactado por vehículo que conducía la influencer Fran Maira

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy en el Chile Open

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy en el Chile Open

    Gorillaz vuelve a Chile: ¿Cuándo comienza la venta de entradas y cuáles son los precios?

    Gorillaz vuelve a Chile: ¿Cuándo comienza la venta de entradas y cuáles son los precios?

    Comienzan pagos del Bono Trabajo Mujer: revisa si te corresponde el monto de febrero

    Comienzan pagos del Bono Trabajo Mujer: revisa si te corresponde el monto de febrero

    Ex toma Dignidad: remoción de escombros supera 75% y terreno albergará etapa final del Parque Quebrada de Macul
    Chile

    Ex toma Dignidad: remoción de escombros supera 75% y terreno albergará etapa final del Parque Quebrada de Macul

    Los crímenes por los que cayó El Morocha, líder de casa de torturas que operaba en San Vicente

    Irarrázaval se transformará en una recreovía nocturna: casi 5 km para la práctica deportiva y actividades recreacionales

    Lecciones de un incumplimiento anunciado
    Negocios

    Lecciones de un incumplimiento anunciado

    OpenAI rompe récords con la mayor ronda de financiamiento de la historia

    Tras cifras sectoriales, expertos prevén un bajo Imacec para enero

    ¿Son saludables los azúcares naturales como la miel o el jarabe de agave? Esto responden los expertos
    Tendencias

    ¿Son saludables los azúcares naturales como la miel o el jarabe de agave? Esto responden los expertos

    Qué está pasando entre Pakistán y Afganistán: las claves de una nueva escalada militar

    ¿Tomar agua tibia realmente puede ayudarte a bajar de peso y tener beneficios? Esto dicen los científicos

    “Valórenlo”: los elogios de Matías Almeyda a Manuel Pellegrini en la previa del clásico entre Betis y Sevilla
    El Deportivo

    “Valórenlo”: los elogios de Matías Almeyda a Manuel Pellegrini en la previa del clásico entre Betis y Sevilla

    “Recibir pago por no realizar su mayor esfuerzo”: tenista argentino es suspendido por más de seis años

    Con un cambio en la ofensiva: la formación que alista Fernando Ortiz en Colo Colo para el Superclásico ante la U

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA
    Tecnología

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    Llegan los teléfonos Galaxy S26 de Samsung: minuto a minuto

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

    Los secretos del director técnico del Festival de Viña: “Pet Shop Boys pensaban que venían a una selva”
    Cultura y entretención

    Los secretos del director técnico del Festival de Viña: “Pet Shop Boys pensaban que venían a una selva”

    Milo J a fondo: “Yo híper escucho a Charly García y Soda Stereo, no puedes ignorar a esos genios”

    Pastor Rocha: el comediante que desafía la fe evangélica y que cierra una semana del humor en Viña que fue de menos a más

    Partido Laborista británico pierde histórico escaño en las elecciones parciales de Manchester
    Mundo

    Partido Laborista británico pierde histórico escaño en las elecciones parciales de Manchester

    Las razones tras los ataques de Pakistán a Afganistan que llevan a la región a un escenario incierto

    China recomienda a sus ciudadanos que salgan de Irán “lo antes posible” por las tensiones en la región

    Un libro para plant lovers
    Paula

    Un libro para plant lovers

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago

    Tacos de salmón y mango