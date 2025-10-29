SUSCRÍBETE
Nacional

Los detalles de la denuncia por agresión de Antonio Neme contra Harold Mayne-Nicholls

El periodista y exconcejal afirma que el candidato independiente lo agredió con golpes de puño en el Country Club de La Reina, por lo que reaccionó de la misma manera.

Por 
Cristóbal Palacios
 
José Carvajal Vega
Harold Mayne-Nicholls / Antonio Neme

La tarde de ayer martes, el candidato presidencial independiente Harold Mayne-Nicholls fue denunciado ante Carabineros por el periodista y exconcejal, Antonio Neme Fajuri, por una presunta agresión, la que se habría registrado horas antes esa misma jornada en el Contry Club de La Reina.

Y aunque Neme reconoció esta jornada haber insultado al expresidente la ANFP, niega haber iniciado la confrontación física.

En este sentido, afirmó a la prensa que luego de realizar el ataque verbal se subió a su automóvil, tras lo cual “él (Mayne-Nicholls) se mete por la ventana y me agredió con combos”. Esto difiere con la versión del candidato presidencial, quien sostiene que al escuchar los insultos, se acercó al vehículo de Neme, donde asegura que el periodista “me golpeó de puño en el rostro y también con la puerta del automóvil que conducía. Yo me defendí y es en ese instante se produjo un forcejeo”.

En el marco de esta disputa, La Tercera tuvo acceso a la denuncia realizada por Antonio Neme ante la policía uniformada.

La denuncia de Neme

Ahí se afirma que a las 16.00 horas del martes, el periodista y exconcejal se presentó en una unidad policial, donde manifiesta que cerca de las 10 horas, mientras se encontraba en el Prince of Wales Country Club, “sostuvo una discusión verbal con el candidato presidencial Harold Mayne-Nicholls, originada por diferencias personales derivadas de rencillas anteriores”.

Agregó en su relato que “la discusión habría escalado en intensidad, momento en el cual el mencionado candidato, tras un forcejeo, le habría propinado un golpe de puño, situación ante la cual el denunciante reaccionó de la misma manera”.

Por esta razón, se agrega, Neme concurrió hasta la 37 Comisaría de Vitacura, para formalizar la denuncia correspondiente.

Ahí, el exconcejal de Maipú fue informado de que, en conformidad a la ley, los antecedentes del caso debían ser traspasados a la Fiscalía, previa constatación de lesiones.

Ante esta explicación, “el denunciante manifestó su decisión de no perseverar en la denuncia ni de someterse a constatación de lesiones”, por lo que se retiró del lugar.

Pese a esto, Carabineros denunció por oficio los hechos al Ministerio Público.

