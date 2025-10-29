SUSCRÍBETE
La explicación de Harold Mayne-Nicholls tras la denuncia en su contra por agresión a exconcejal Neme

"Yo solamente me defendí de su intento de golpearme", aseguró el abanderado presidencial.

Helen Mora

La tarde de este miércoles se dio a conocer que el candidato presidencial independiente Harold Mayne-Nicholls fue denunciado ante Carabineros por el periodista y exconcejal, Antonio Neme, de agresión.

El hecho sucedió este martes en el Contry Club de La Reina. Según señaló el exconcejal de Maipú a Emol, él insultó en primer lugar al abanderado.

“Reconozco que lo insulté, pero luego me voy a mi automóvil y él se mete por la ventana y me agredió con combos. Por eso fui a una unidad policial (...) Me golpeó fuerte, me pegó en el rostro y quedé con heridas en el labio. Yo sí me defendí también”, aseveró Neme.

Por su parte, el exdirigente deportivo reconoció los hechos y aseguró que el conflicto se remonta a 1998, cuando se desarrollaba la Copa del Mundo en Francia.

“Denuncié a esta persona por reventa ilegal de entradas en los estadios. En esa época él trabajaba en Canal 13 y yo era el jefe de prensa FIFA de la sede Burdeos de ese mundial. Mi obligación ética y profesional era denunciar este ilícito, del que existen grabaciones", explicó Mayne-Nicholls.

“Dado mi denuncia, él fue desvinculado de su empleo y desde entonces me persigue y acosa realizando publicaciones en mi contra. En este período de campaña ha hecho lo mismo en RRSS”, acusó.

En esa línea, relató: “Ayer martes en la mañana, en los estacionamientos del Country Club de La Reina, escuché a una persona gritarme insultos. No me di cuenta de quién era. Al acercarme supe que era esta misma persona, quien me golpeó de puño en el rostro y también con la puerta del automóvil que conducía. Yo me defendí y es en ese instante se produjo un forcejeo”.

“Reitero, desde 1998 esta persona me persigue y provoca porque lo denuncie por estar cometiendo un delito. Yo solamente me defendí de su intento de golpearme”, agregó.

“De todas formas, entiendo que no es la forma adecuada de reaccionar de un candidato presidencial y por esta razón extiendo mis disculpas a la ciudadanía”, cerró.

