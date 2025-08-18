Madre secuestra a su bebé de 19 días desde el Hospital de Coronel tras audiencia en el Juzgado de Familia

Carabineros confirmó el secuestro desde el Hospital San José de Coronel de un lactante de 19 días. Según indicaron, su madre concurrió al lugar, quien no tiene la custodia del bebé, y lo sacó del recinto.

Según información policial, el hecho ocurrió en la tarde de este lunes, cuando la madre del lactante llega hasta el hospital acompañada de un hombre adulto, este último ayuda a la mujer empujando al obstetra que vigilaba la sección de neonatología . “Retiran a la bebé del lugar y se retiran desde acá en un vehículo station wagon", afirmó el mayor Merino en conversación con canal 13.

“La medida cautelar que se mantenía acá en el hospital era por la internación de la lactante que mantenía a un tipo de enfermedad. Y hoy día ya, por lo antecedente que mantenemos, la madre de la menor tuvo audiencia en el Juzgado de Familia. Así que estamos en espera de su antecedente en que habrá quedado la resolución por parte del juez de familia”, explicó el uniformado.

La ubicación de la lactante es desconocido, se da cuenta que estuvo nueve días en el recinto hospitalario en observación por una enfermedad.