Mapa Nutricional 2025: uno de cada cuatro niños en Chile es obeso

La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), dio a conocer este jueves los resultados del Mapa Nutricional 2025, un instrumento que agrupa información de la salud alimenticia de estudiantes de primero medio, quinto y primero básico, kínder y prekínder del sistema educativo estatal.

El reporte, según la información antropométrica de estudiantes de esos cinco niveles recopilada entre entre julio y diciembre del año pasado, indica que el 24,8% del total de los menores evaluados presenta obesidad.

El 6,4% presenta obesidad severa.

La cifra de sobrepeso, en tanto, llegó a 26,9%.

Malnutrición por exceso es mayor en quinto básico

La cobertura del estudio es de 730 mil estudiantes del 72,9% de los establecimientos con financiamiento público del país.

La malnutrición por exceso es mayor en quinto básico. En 2024, el 61,5% de los escolares de ese nivel figuraba en el rango de obesidad o sobrepeso. En el estudio de 2025, la cifra aumentó a 61,9%.

Los escolares con peso normal llegan al 42,8%.

Hay desnutrición en el 4,3% de los niños y el 1,3% está en riesgo de desnutrición.

“Un desafío país”

Desde Junaeb resaltan que el Mapa Nutricional 2025 constata una baja sostenida de la malnutrición por déficit y una alza, leve según estiman, en la malnutrición por exceso.

En comparación con 2024, la malnutrición por déficit disminuyó de 5,7% a 5,6%. Esta mejora convive con una disminución del peso normal, que pasó de 43,4% a 42,8%. En paralelo, la malnutrición por exceso pasó de 50,9% a 51,7%.

Foto: cedida Junaeb

“Este año logramos ampliar significativamente la cobertura del Mapa Nutricional, alcanzando al 72,9% de los establecimientos con financiamiento público, lo que equivale casi 730 mil estudiantes, más de 16 mil adicionales respecto de 2024”, explicó la directora nacional de Junaeb, Camila Rubio.

La autoridad sostuvo que “el incremento en la malnutrición por exceso se mantiene en rangos acotados” y recalcó que las cifras les “exigen seguir trabajando”.

“Desde Junaeb estamos incorporando comida más fresca y nutritiva, además de impulsar la educación alimentaria; sin embargo, esta tarea también debe involucrar a las familias y al mundo privado. Es un desafío país”, apuntó.

Datos por zona y caracterización socioeconómica

El análisis por grupos sociodemográficos muestra que el aumento más significativo de la malnutrición por exceso, respecto a 2024, se registra en estudiantes hombres (52,1% a 53%), de sectores rurales (55,8% a 57,2%) y de nacionalidad extranjera (36,1% a 36,9%).

En el 40% más vulnerable, según el Registro Social de Hogares, el 53,2% presenta malnutrición por exceso, mientras que en el 20% de mayores ingresos el 50,8% de los menores registra malnutrición por exceso.

Las regiones con mayor prevalencia de sobrepeso, obesidad y obesidad severa en el estudio fueron Aysén (59,4%), Los Ríos (57,2%) y La Araucanía (56,6%).

En la capital, en tanto, durante 2025, las comunas con mayor malnutrición por exceso son Pudahuel (53%); La Pintana (52,5%) y Lo Espejo (52%).

En contraste, las comunas con mayor prevalencia de peso normal continúan ubicándose en el sector centro y oriente de la capital, como Providencia (52,2%), Ñuñoa (51,1%) y Las Condes (50,7%).

Foto: cedida Junaeb

Las cifras en años anteriores

Hace un lustro, el 54,1% de los niños y adolescentes en prekínder, kínder, primero básico, quinto básico y primero medio, presentaban sobrepeso u obesidad, según los datos del Mapa Nutricional Junaeb 2020.

El estudio de 2021, año de pandemia, en tanto, detectó niveles sin precedentes de malnutrición, consignando que el 31% de los niños de esos mismos cinco cursos del sistema figuraba como obeso.

En los 12 meses siguientes, según el Mapa nutricional 2022, la obesidad en escolares disminuyó 4,8%. La prevalencia de malnutrición por exceso siguió sobrepasando el 50% en todos los niveles estudiados, llegando a un 65,8% en quinto básico.

El Mapa Nutricional 2023 constató un aumento de estudiantes con estado nutricional normal -pasando del 41,4% al 43,2%- y que tres de cada cinco alumnos de quinto básico presentaban sobrepeso y obesidad.

Finalmente, el Mapa Nutricional 2024 de Junaeb reportó un aumento de la obesidad y sobrepeso, principalmente en prekínder, niñas y estudiantes extranjeros.