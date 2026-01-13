SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Más de 100 constructoras están sometidas al sistema con que Minvu adelanta pagos y que le valió severas críticas

    El sistema permite que proveedores puedan adelantar pagos a cambio de hacerse cargo del interés por ello, lo que le ha valido críticas al ministro Carlos Montes por un supuesto "abuso" del sistema.

    Por 
    Luciano Jiménez
    El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Más de $ 150 mil millones eran los adeudados en octubre por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo a empresas constructoras que se someten al sistema de “confirming” con Banco Estado, en el cual las empresas pueden adelantar pagos de la cartera previo pago de intereses a la institución bancaria.

    En su oportunidad el sistema generó críticas de parte de la oposición hacia el Minvu -liderado por el ministro Carlos Montes- debido a que acusaron un presunto abuso, ya que en la práctica el sistema implica que las empresas se comen parte de sus ganancias pues logran que les adelanten pagos haciéndose cargo de los intereses, lo que generaría un desincentivo para otras empresas a participar de los proyectos de viviendas sociales. El tema es que varias de estas empresas dicen recurrir a esta modalidad pues, al mismo tiempo, el Minvu está atrasado en los pagos hacia ellos.

    El Banco Estado. Foto: Alejandra De Lucca V. Alejandra De Lucca V.

    Hasta octubre eran 116 las empresas involucradas en ese sistema de confirming. Así lo detectó La Tercera a través de una solicitud por Ley de Transparencia en la que se detalla cuáles son las empresas a las que más se les adeuda bajo ese sistema:

    1. Constructora Concreta Spa: $ 20.188.505.465 en confirming y solo el 64% pagado.
    2. Constructora Inmobiliaria e Inversiones Oval Ltda.: $ 19.249.985.921 en confirming y solo el 39% pagado.
    3. ICAFAL Ingeniería y Construcción S.A.: $9.209.069.158 en confirming y solo el 58% pagado.
    4. Empresa Constructora Mena y Ovalle S.A.: $ 8.309.021.315 en confirming y solo el 50% pagado.
    5. Maestra Vivienda S.A.: $ 8.067.160.301 en confirming y solo el 71% pagado.

    En la respuesta del Minvu figura un total de $ 134.146.400.306 del Minvu usados en confirming, de los cuales el 58% se pagó, equivalentes a $ 77.933.921.750.

    Algunas de estas 116 empresas son conocidas en el rubro. Por ejemplo, Concreta tiene entre sus socios a Rodrigo Donoso Silva y Guillermo Larraín Vial. Según una publicación del Diario Oficial de enero del 2024 en que se convirtió de una sociedad anónima a una sociedad por acciones, la empresa cuenta con un capital de $ 4.864.334.281. Es una empresa grande que entre su legado cuenta con haber desarrollado parte del boom inmobiliario en Huechuraba.

    La Inmobiliaria e Inversiones Oval está ligada a Óscar Valladares Plaza, quien ha trabajado con diversos Servius, además del Ministerio de Obras Públicas, la Junji, las municipalidades de Renca, San Joaquín, La Florida, Puente Alto y Quinta Normal, entre otras varias comunas.

    La sociedad ICAFAL data de 1981 y se ha adjudicado contratos emblemáticos, como los aeropuertos de Puerto Montt y Concepción, el Estadio Tierra de Campeones de Iquique y el teleférico Bicentenario. El presidente del directorio es el empresario Gonzalo Falcone Benavente.

    La Constructora Mena y Ovalle, en tanto, cuenta con diversos proyectos de edificios y condominios en Las Condes, Providencia y Peñalolén, entre otros.

    Más abajo en el uso de confirming figuran Demo Construcciones ($ 7.655.344.094 con un 46% pagado), la Constructora FV S.A. ($ 7.566.490.391 con un 62% pagado), Constructora INGEVEC S.A. ($ 6.401.392.355 con un 62% pagado) y Constructora Lo Blanco SPA ($ 5.982.569.869 con un 70% pagado).

    Después figuran la Sociedad Constructora Casa Hogar Ltda. ($ 5.666.237.747 con un 50% pagado), la Constructora DAG Spa ($ 3.710.238.272 con un 38% pagado), Level Ingeniería y Construcción Spa ($ 3.360.612.918 con un 71% pagado), Empresa Constructora Isla Grande Ltda. ($ 2.590.388.692 con un 40% pagado), Desarrollo Constructivos AXIS S.A. ($ 2.580.398.871 con un 7% pagado) y Construcción Terracon SPA ($ 1.881.941.087 con un 36% pagado), entre otras.

    En octubre, en la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales de la Cámara de Diputadas y Diputados, la cartera liderada por Montes sinceró la deuda general del ministerio a empresas constructoras. El stock pasó de $ 90.402 millones en todo 2024, a $ 150.455 millones hasta septiembre de este 2025.

    Las deudas a las empresas constructoras abrieron un flanco luego de que en la pasada campaña presidencial la entonces contendora de Chile Vamos, Evelyn Matthei, alertara que diversos proveedores del Minvu acusaran que no se les está pagando lo correspondiente a los proyectos de construcción. El ministro cifró la deuda en US$ 130 millones para octubre del año pasado. Pero el sistema de confirming generó dudas, particularmente porque las empresas debían gastar dinero adicional para seguir construyendo.

