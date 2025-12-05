Más de 1.500 estudiantes participarán en las segundas Olimpiadas de Liceos Bicentenario en el Parque Estadio Nacional

Este fin de semana se desarrollará la segunda edición de las olimpiadas deportivas “¡Vivan los Liceos Bicentenario!”, donde cerca de 1.500 estudiantes de todo el país competirán en diversas disciplinas.

En esta oportunidad las olimpiadas se llevarán a cabo en el Parque Estadio Nacional, mismo escenario donde se desarrollaron los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

En concreto, los estudiantes competirán en ocho disciplinas: futbolito, básquetbol, vóleibol, natación, ajedrez, skate, atletismo y tenis de mesa.

El evento, organizado por la Fundación Piñera Morel (FPM), cuenta con el apoyo de la Universidad San Sebastián como sponsor principal, institución que además de aportar en el desarrollo técnico de la instancia, premiará a un deportista del establecimiento ganador con una beca universitaria completa en 2026.

Al respecto, la presidenta de Fundación FPM, Magdalena Piñera, destacó que “las Olimpiadas Bicentenario son una demostración clara de lo que ocurre cuando fortalecemos y empujamos juntos la educación de excelencia”.

“Los Liceos Bicentenario son ejemplo de más oportunidades y del compromiso de una comunidad que se organiza para que sus estudiantes crezcan en lo académico, lo deportivo y lo humano. Esta segunda versión no solo consolida el proyecto, sino que eleva su estándar al llegar al Parque Estadio Nacional”, sostuvo.

Las competencias finales se realizarán este sábado 6 y domingo 7 de diciembre. Para el domingo está programada la ceremonia de premiación, donde destacados deportistas nacionales como Francisca Crovetto y Yasmani Acosta, serán los encargados de de entregar los reconocimientos a los ganadores.