    Nacional

    Más de 3 mil venezolanos celebraron en Parque Almagro la captura de Maduro: líder de comunidad afirma que un 30% dejaría Chile en el corto plazo

    Alexander Maita, lider de la organización Comando con Venezuela en Chile, se refirió al éxito de la convocatoria y afirmó que ahora van a tener la responsabilidad de organizar el regreso de sus compatriotas.

    Por 
    Lya Rosen
    Foto Aton

    Luego de la captura de Nicolás Maduro por parte del ejército de Estados Unidos, la comunidad de venezolanos residentes en Chile se manifestaron espontáneamente en favor de la captura del líder chavista en diferentes ciudades del país.

    Un espíritu de celebración que llevó a que la organización Comando con Venezuela en Chile convocará a una concentración en el Parque Almagro para las 19.00 horas de este sábado bajo la coordinación de Alexander Maita.

    El mismo que la noche de hoy catalogó la cita como un “éxito” que, según las cifras que él maneja, habría reunido en el sector de Plaza Almagro y Paseo Bulnes a más de 6.000 venezolanos residentes en Chile. Aunque la contabilización de Carabineros a las 21.00 horas era de 3.000, destacando la manifestación pacífica de los asistentes.

    Una convocatoria que se repitió en en regiones -específicamente en Arica, Iquique, Rancagua y Concepción- que de acuerdo con Maita, podría repetirse.

    Foto Aton

    “Vamos a esperar la línea del comando hoy en la noche y, si nos dicen que sí, vamos a hacer convocatoria para mañana en la tarde”, aseguró el coordinador del comando.

    El regreso de los venezolanos a su país natal

    Consultado por los pasos a seguir por su organización en Chile, tras la salida del poder de Maduro, Maita afirmó que deben mantenerse acá porque “vamos a tener la responsabilidad de organizar a la diáspora para la vuelta a Venezuela”.

    Para luego detallar que de los aproximadamente 950.000 venezolanos en el país, de acuerdo a los números que él maneja y lo conversado con sus connacionales, “un 30% se van de una vez, cuando se vea ya la apertura total de la transición a Venezuela, y luego de eso un 40% se iría paulatinamente, poco a poco, y el otro 30% se va a quedar en Chile”.

    La situación actual en Venezuela

    Maita se refirió además a lo que están viviendo los habitantes de Venezuela, después de haber hablado con algunos de ellos.

    “Ahora Venezuela tiene una tensa calma entre la población”, aseguró, para luego detallar: “Recuerden que esta mañana Diosdado Cabello llamó a salir a la calle, pero lógicamente tuvo resistencia con los venezolanos”.

    “Nadie salió a manifestar por el Cártel de los Soles. En Venezuela la gente está clara, está en sus casas, está esperando líneas políticas y lógicamente señales que mande nuestra líder, María Corina Machado”. dijo.

    En este punto, el coordinador del comando también se refirió a las afirmaciones de Donald Trump sobre Machado -para él no es la persona indicada para liderar Venezuela por no tener el respeto necesario-, afirmando que piensan que son “declaraciones nada más”.

    Foto Aton

    “María Corina ha demostrado un liderazgo, un trabajo hecho, un trabajo validado, no nada más en Venezuela, también fuera de Venezuela. Yo creo que lo que tenemos que esperar es que un poco más adelante que se comiencen a aclarar las cosas”, señaló.

    Para luego recordar que “todavía en Venezuela no ha cesado el peligro”, ya que todavía quedan células de ese cártel terrorista. Allá sigue todavía Diosdado Cabello, siguen Padrino López y el Cártel de los Soles. Así que creo que debemos esperar un poco y vivir un día a la vez”.

    EE.UU. y el petróleo venezolano

    Finalmente, el líder de los venezolanos afincados en Chile señaló que no ve con preocupación el que Estados Unidos tome el control del petróleo venezolano.

    “Antes de llegar a (Hugo) Chávez, hemos vivido en Venezuela, hemos cohabitado en Venezuela con los americanos. De hecho, los americanos son las principales personas que empujaron a la industria petrolera en Venezuela y nosotros vivimos con ellos más de 50 años” apuntó.

    “Nosotros estamos de acuerdo en que los americanos vuelvan otra vez a Venezuela para que PDVSA (Petróleos de Venezuela) sea privatizada, pero PDVSA antes de ser privatizada debe ser reconstruida. Y creo que los americanos están en función de reconstruir la industria petrolera, porque creo que la privatización va a beneficiar tanto a los venezolanos como a los americanos también”, concluyó.

    Más de 3 mil venezolanos celebraron en Parque Almagro la captura de Maduro: líder de comunidad afirma que un 30% dejaría Chile en el corto plazo

