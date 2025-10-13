SUSCRÍBETE
Nacional

Más de cinco horas con “retraso en su servicio”: Metro aún presenta problemas de frecuencia en L5

Los problemas afectaron también a L1 y L2, pero pasado el mediodía ya habían superado los problemas.

Javiera ArriazaPor 
Javiera Arriaza
Metro de Santiago, imagen referencial. Foto: Aton Chile

Metro de Santiago informó que este lunes presentó desde las 7.40 horas un retraso en la frecuencia habitual de las líneas 2 y 5, un poco más tarde, a las 8.07 anuncian que se sumó la Línea 1.

A través de sus redes sociales, la empresa señaló que: “Nuestro equipo ya está trabajando para normalizar la frecuencia”. Además, lamentaron las molestias que esta situación puede provocar e indicaron que toda información se dará a conocer por sus canales oficiales.

Tras unos minutos, compartieron el justificativo para quienes deben presentarlo en el trabajo en donde describieron el incidente como un “retraso en su frecuencia, lo que afectó los tiempos de traslado habituales de nuestros pasajeros y pasajeras”.

Fue a las 9.08 horas, que Metro realizó una actualización, dando cuenta que el servicio en las tres líneas se mantiene con retraso en el servicio. Sin embargo, la situación cambia a las 9.55 horas, cuando informaron que Línea 1 tenía su recorrido normalizado.

Si bien, desde Metro no han compartido las razones del incidente, usuarios reportaban en redes sociales la detención prolongada de los trenes en cada estación, incluso con parada de más de 10 minutos.

Fue a las 12.40 horas que se realizó una actualización señalando que Línea 2 normalizó su servicio, pero que Línea 5 mantiene retraso en su frecuencia. Desde la empresa señalan que seguirán informando a través de sus redes sociales.

Esto hace que el incidente lleve más de cinco horas activo, afectando el desplazamiento de los pasajeros y pasajeras del transporte público.

