    Nacional

    Masivo corte de luz en Valparaíso: se efectuó para resguardar la seguridad de Bomberos que combaten incendio en Rodelillo

    De acuerdo a Chilquinta, cerca de las 12.00 horas del mediodía debería estar restituido el suministro eléctrico en los sectores afectados.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    Foto: Javier Salvo/Aton Chile. JAVIER SALVO/ATON CHILE

    Cerca de 26 mil clientes se encontraban sin servicio eléctrico a las 6.00 de la mañana de este lunes. La situación fue reportada por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

    Según informó la distribuidora de suministro eléctrico Chilquinta, el corte de suministro se realizó para “resguardar la seguridad de los equipos de Bomberos de Chile que se encuentran trabajando en el área”.

    Esto a propósito de un incendio que afecta el sector de Rodelillo, donde al menos tres viviendas han sido afectadas por el fuego.

    El siniestro comenzó cerca de las 6.00 horas en el sector alto de la ciudad puerto, mismo horario en que se concretó el corte de suministro eléctrico.

    De acuerdo a la empresa distribuidora, cerca del mediodía se repondrá el servicio.

