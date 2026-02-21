Masivo corte de luz se registra en la provincia de Cordillera en la RM: más de 34 mil personas sin servicio en Puente Alto
Según la CGE, el problema se debería a "una falla en una línea de transmisión".
La tarde de este sábado se registró un masivo corte de luz que afectó principalmente a las comunas de Puente Alto, Pirque y San José de Maipo, en la provincia de Cordillera, en la Región Metropolitana.
Según lo informado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) a las 17:00 del sábado, más de 34 mil clientes no tenían electricidad solamente en Puente Alto.
Mientras tanto, en San José de Maipo poco más de 2 mil personas estaban sin luz, mientras que en Pirque otras 702 no tenían servicio eléctrico.
A través de sus redes sociales, la Compañía General de Electricidad (CGE), encargada de la distribución en las comunas afectadas, explicó que "la interrupción del suministro eléctrico se debe a una falla en una línea de transmisión, ajenas a CGE“.
Además de lo anterior, agregaron que ya habrían enviado brigadas para inspeccionar la afectación y realizar maniobras de recuperación del servicio.
