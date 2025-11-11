OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    ME-O dice que fue el “primer autor” de un proyecto de ley por aborto: falso ❌

    Si bien en su calidad de exdiputado presentó realmente una moción, lo cierto es que proyectos de ese tipo datan de mucho antes. Al menos hay dos mociones previas, una de 1991 y otra de 2003.

    Por 
    Luciano Jiménez
    Diego Martin

    En el último debate presidencial de Anatel, el candidato presidencial independiente, Marco Enríquez-Ominami (ME-O), se refirió a la discusión de aborto y sostuvo que “soy el autor de la ley. El año 2006 cuando era diputado fui el primer autor de una ley que no busca promover el aborto, busca que ustedes mujeres no se vayan presas”.

    La afirmación resulta imprecisa, pues si bien es cierto que efectivamente presentó un proyecto de ley por esos años, los registros del Congreso Nacional datan de una moción de 1991.

    Según la información de la Cámara en 2007 ME-O presentó una moción el 18 de enero que “protege la vida de la mujer ante interrupciones de embarazos en casos que indica”, junto a otros congresistas como René Alinco, Guido Girardi, Clemira Pacheco, Marcos Espinosa, Alejandro Sule y Alberto Robles.

    El proyecto actualmente está archivado y nunca pasó de su primer trámite constitucional tras llegar a la Comisión de Salud y la Comisión de Constitución. Según se lee en la moción de cinco páginas, proponía agregar un inciso al artículo 345 del Código Penal para establecer que el aborto practicado “por un médico cirujano con especialidad en gineco-obstetricia y con el consentimiento de la mujer, no será punible”.

    Sin embargo, lo cierto es que existen proyectos anteriores a esa fecha. Uno de ellos es una moción que entró por la entonces Cámara de Diputados el 17 de septiembre de 1991 por los diputados Carlos Montes, Adriana Muñoz, Carlos Smok, Juan Pablo Letelier y Armando Arancibia.

    La moción buscaba modificar el artículo 119 del Código Sanitario en lo relativo a aborto terapéutico. Según el texto, el proyecto buscaba “que cuando haya que optar entre la vida del que está por nacer y la vida o integridad física o síquica de la madre, exista la posibilidad que la decisión, no buscada, se adopte atendiendo a los elementos afectivos, éticos y clínicos de los involucrados en la situación particular”.

    También hay otra moción ingresada el 23 de enero de 2003 por los diputados Enrique Accorsi, Isabel Allende, Guido Girardi, Carmen Ibáñez, Carlos Abel Jarpa, Arturo Longton, Adriana Muñoz, Osvaldo Palma, Fulvio Rossi y María Antonieta Saa.

    Ese proyecto de ley buscaba modificar el Código Sanitario para incorporar la frase “sólo con fines terapéuticos se podrá interrumpir un embarazo. Para proceder a esta intervención se requerirá la opinión documentada de dos médicos cirujanos”.

    Más sobre:Fact Checking LTMarco Enríquez OminamiDebate presidencialAborto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Matthei tras el debate: “Me sentí muy cómoda, muy contenta”

    Kast ante crítica de Jara por no contestar consulta por DD.HH.: “Las preguntas hoy las tiene que contestar el gobierno”

    De “la izquierda fofa” a “no me tiembla la mano”: el minuto de cierre de los candidatos en debate Anatel

    Kaiser y cuestionamientos a su postura sobre DD.HH.: “Es el reflejo de un país que no es capaz de cerrar heridas cuando no conviene”

    Los candidatos frente a la Megatoma de San Antonio: consenso en cumplir el desalojo ordenado por la justicia

    El duro cruce de Jara con Kast y Kaiser durante debate por DD.HH.y detenidos desaparecidos

    Lo más leído

    1.
    Encuentran cuerpo de Valentina Alarcón en medio de diligencias en la población El Castillo en La Pintana

    Encuentran cuerpo de Valentina Alarcón en medio de diligencias en la población El Castillo en La Pintana

    2.
    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    3.
    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    4.
    Revisa el minuto a minuto del debate presidencial Anatel donde candidatos se enfrentaron por última vez previo a las elecciones

    Revisa el minuto a minuto del debate presidencial Anatel donde candidatos se enfrentaron por última vez previo a las elecciones

    5.
    Jara dice que “fueron excepciones en las que el PC se opuso” a los proyectos de seguridad: falso ❌

    Jara dice que “fueron excepciones en las que el PC se opuso” a los proyectos de seguridad: falso ❌

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Calor de verano? Qué días de esta semana habrá más de 30°C en la Región Metropolitana

    ¿Calor de verano? Qué días de esta semana habrá más de 30°C en la Región Metropolitana

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    ¿Tener novio “ya no está de moda”? La columna de Vogue que desató el debate en redes sociales

    ¿Tener novio “ya no está de moda”? La columna de Vogue que desató el debate en redes sociales

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    Servicios

    ¿Se puede votar con carnet o pasaporte vencido en las elecciones presidenciales?

    ¿Se puede votar con carnet o pasaporte vencido en las elecciones presidenciales?

    Cuáles son las excusas válidas para no votar en las elecciones presidenciales

    Cuáles son las excusas válidas para no votar en las elecciones presidenciales

    De cuánto es la multa por no votar en las elecciones

    De cuánto es la multa por no votar en las elecciones

    Matthei tras el debate: “Me sentí muy cómoda, muy contenta”
    Chile

    Matthei tras el debate: “Me sentí muy cómoda, muy contenta”

    Kast ante crítica de Jara por no contestar consulta por DD.HH.: “Las preguntas hoy las tiene que contestar el gobierno”

    De “la izquierda fofa” a “no me tiembla la mano”: el minuto de cierre de los candidatos en debate Anatel

    Presupuesto 2026: oposición no asiste a reunión con el SII y Hacienda
    Negocios

    Presupuesto 2026: oposición no asiste a reunión con el SII y Hacienda

    Ganancias de SMU se cuadruplican en el tercer trimestre empujada por resultado no operacional

    Chile se consolida como el segundo mercado de seguros más desarrollado de Latinoamérica

    Cuáles son los 12 ejes del Plan Michoacán, la iniciativa de México para contener la violencia
    Tendencias

    Cuáles son los 12 ejes del Plan Michoacán, la iniciativa de México para contener la violencia

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    ¿Calor de verano? Qué días de esta semana habrá más de 30°C en la Región Metropolitana

    Vuelco en la Primera B: la Segunda Sala revoca la sentencia contra Santiago Morning por el caso de Esteban Paredes
    El Deportivo

    Vuelco en la Primera B: la Segunda Sala revoca la sentencia contra Santiago Morning por el caso de Esteban Paredes

    Insólita agresión: un árbitro es golpeado con un martillo en pleno partido en Argentina

    Sorprendió a todos: revisa el increíble gol olímpico de Zambia ante Brasil en el Mundial Sub 17

    Chile se luce en el Endurance Trail: deportistas chilenos son los grandes ganadores
    Finde

    Chile se luce en el Endurance Trail: deportistas chilenos son los grandes ganadores

    Radio Guaripolo II: lo que debes saber de los shows de 31 Minutos en el Movistar Arena

    Una semana en Qatar: las exposiciones que se toman el Museo Nacional durante sus 50 años

    Joe Vasconcellos y De Saloon se suman a Feria Pulsar: lineup del evento llega a 37 figuras nacionales
    Cultura y entretención

    Joe Vasconcellos y De Saloon se suman a Feria Pulsar: lineup del evento llega a 37 figuras nacionales

    Cortometraje de Alfredo Castro y Pablo Chill-E ya se encuentra disponible de manera gratuita

    Shakira cambia el lugar de su próximo show en Chile: pasará al Parque Estadio Nacional

    A 10 años de los atentados de París: Extreman seguridad por la conmemoración ante creciente amenaza yihadista
    Mundo

    A 10 años de los atentados de París: Extreman seguridad por la conmemoración ante creciente amenaza yihadista

    Sarkozy dice tras salir de prisión que “la ley se ha aplicado” y que “la verdad prevalecerá”

    Canadá deja de ser un país libre de sarampión tras un brote que deja más de 5 mil casos

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho
    Paula

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho

    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?

    Ingrid Lauw: transformar las cicatrices en arte