“Me voy con la frente en alto y las manos limpias”: Boric se despide en su última cadena nacional abordando sus principales logros y errores

En una cadena nacional transmitida en vivo la noche de este martes, el Presidente Gabriel Boric, se dirigió por última vez al país como Jefe de Estado a pocas horas del cambio de mando presidencial, instancia en la que entregará la banda al mandatario electo, José Antonio Kast.

Durante un discurso que se extendió por 11 minutos y que no fue grabado previamente, el mandatario hizo un balance de su gobierno, agradeció el respaldo ciudadano durante su administración y abordó tanto los avances como las dificultades enfrentadas durante su periodo en La Moneda.

En uno de los momentos más destacados del mensaje, Boric afirmó: “Puedo decirles con tranquilidad, tal como lo señalé el día sábado, que me voy con la frente en alto y con las manos limpias”.

Balance de su gobierno

En su intervención, el Presidente comenzó recordando los recorridos que realizó por el país durante su mandato, destacando el contacto directo con las comunidades.

“He recorrido Chile entero, desde el seco desierto del norte hasta los vientos creadores del sur… En todos esos lugares me he encontrado con ustedes, con el pueblo chileno que construye patria día a día”, señaló.

A partir de esa experiencia, aseguró que, a su juicio, Chile se encuentra en mejores condiciones que hace cuatro años.

“Es justamente porque he recorrido Chile entero que puedo afirmar hoy que nuestro país es un mejor lugar que el que era hace cuatro años atrás”, sostuvo.

El mandatario también subrayó que los avances del país se construyen sobre la base de los gobiernos anteriores, mencionando a los expresidentes Patricio Aylwin, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera.

“Somos en el fondo parte de una larga posta, porque así se construye Chile, con continuidad y cambio”, afirmó.

Presidente Boric DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Principales medidas y reformas

Durante su discurso, Boric enumeró diversas políticas públicas impulsadas durante su administración, destacando iniciativas sociales, económicas y de seguridad.

Entre ellas mencionó la reducción de la pobreza, señalando que más de 600 mil familias habrían salido de esa condición, así como el incremento del salario mínimo durante su mandato.

“En las familias de Paine, que llevan 50 años buscando a sus detenidos desaparecidos y hoy saben que el Estado se hace cargo gracias al Plan de Búsqueda”, enfatizó el Jefe de Estado.

También hizo referencia a leyes y programas impulsados por su gobierno, entre ellos la reducción de la jornada laboral a 40 horas, la Ley de Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos, conocida como “Ley Papito Corazón”, el Copago Cero en Fona, la Ley TEA para la inclusión de personas con trastorno del espectro autista.

Así como también abordó los progresos en la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, la Estrategia Nacional del Litio y el Plan de Emergencia Habitacional.

Asimismo, destacó avances en materia de transporte y conectividad, como el impulso a la electromovilidad y el plan Trenes para Chile, además del legado de infraestructura deportiva tras los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023.

Proyectos pendientes

El Presidente también reconoció que algunas iniciativas emblemáticas de su administración no lograron concretarse.

CAE

“Me duele especialmente no haber logrado en nuestro periodo terminar con el CAE y haber aprobado un nuevo financiamiento de Educación Superior”, afirmó.

Del mismo modo, lamentó no haber conseguido consenso político para impulsar la iniciativa Sala Cuna para Chile, pese a que —según indicó— existía acuerdo técnico sobre el proyecto.

“Espero que no cejemos en la voluntad por sacarlos adelante porque Chile los necesita”, agregó.

Reconocimiento de errores

En su última cadena nacional, Boric también hizo un mea culpa por los errores de su administración, señalando que estos deberán ser analizados con mayor profundidad en el futuro.

“También hubo errores que no puedo desconocer y ya habrá tiempo para revisarlos con calma”, sostuvo.

Entre ellos mencionó el manejo del denominado caso Monsalve y el proceso fallido de compra de la casa del expresidente Salvador Allende, situaciones por las que asumió responsabilidad política.

“En ambos asumo la responsabilidad”, indicó.

Manuel Monsalve y Presidente Boric RAUL ZAMORA/ATON CHILE

Traspaso de mando y futuro personal

El mandatario también se refirió al cambio de mando que se realizará este miércoles, asegurando que la ceremonia se desarrollará con normalidad.

“Les aseguro chilenos y chilenas que tendremos un cambio de mando impecable”, afirmó, tras señalar que ha mantenido conversaciones con el presidente electo.

Asimismo, destacó la importancia de preservar la institucionalidad democrática del país.

“Chile está primero y la democracia que tanto nos costó recuperar es importante cultivarla día a día”, señaló.

Finalmente, Boric explicó que tras dejar el cargo regresará a la vida privada junto a su familia.

“Cuando termine la ceremonia y hayamos hecho entrega de la banda presidencial saldré del Congreso como un ciudadano más y me iré con Paula, con el Vale y con Violeta a construir una vida lejos de la primera línea”, expresó.

Pese a ello, aseguró que continuará disponible para colaborar en asuntos de Estado cuando sea necesario.

“Como expresidente uno tiene responsabilidades… y el futuro presidente siempre contará conmigo para los temas de Estado”, afirmó.

El mandatario cerró su mensaje con un llamado a mantener la esperanza en el futuro del país.

“Me despido con gran emoción y con la certeza de que desde cualquier lugar vamos a seguir trabajando por construir un Chile más justo, más digno, más igualitario… aquí nada termina, aquí cada día es continuar”, concluyó.